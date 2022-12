Émilie Delorme, renouvelée pour trois ans au CNSMD de Paris

La ministre de la Culture Rima Abdul Malak vient d’annoncer le renouvellement d’Émilie Delorme à la direction du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. La première femme à occuper ces fonctions (depuis 2019) restera en place jusqu’à fin 2025.

« Ce renouvellement témoigne de la qualité de son premier mandat durant lequel elle a permis aux 1300 étudiants du CNSMDP de poursuivre leurs cursus et d’obtenir leurs diplômes durant la crise sanitaire », mais également « de son engagement à renforcer l’excellence académique du Conservatoire, et à lui donner une plus grande dimension internationale tout en l’ouvrant davantage sur le monde professionnel », peut-on lire dans le communiqué du ministère de la Culture. À l’appui de cette affirmation : la quatrième place du CNSMD de Paris au classement QS Performing Arts 2022 des meilleurs établissements d’enseignement des arts du spectacle au monde.

Gestion de crise et vision à long terme

Nommée lors d'un moment charnière, à la veille de la crise pandémique en 2020 , Émilie Delorme est revenue avec nous sur ces trois années « d’une densité inouïe ». « J’ai été confrontée à la crise écologique, politique, énergétique et sanitaire bien sûr. Quelques semaines seulement après mon arrivée, j’ai dû annoncer la fermeture du conservatoire. » Une période qui a permis de « resserrer les liens » et de « s’occuper de la précarité des étudiants » questions de précarité des étudiants », relève Émilie Delorme. Une période qui a permis également d’accélérer l’équipement numérique du conservatoire et la prise en compte des enjeux liés à la transition digitale. Cette transition se prolongera au conservatoire dès la rentrée prochaine avec la création d’une formation de musicien réalisateur d’images tournée vers la captation, les clips vidéo, le format vidéo live...

« J’ai dû gérer l’équilibre entre gestion de crise et vision à long terme : transformer le conservatoire pour qu’il soit en phase avec son temps », précise Émilie Delorme. En interne, cette transformation s’est inscrite dans une politique de travaux pour rénover le bâtiment et mettre en place une gouvernance en phase avec les considérations écologiques.

Émilie Delorme se félicité également de la dynamique d’ouverture vers l’extérieur de l’institution : « nous nous sommes mis en lien avec les établissements d’enseignement supérieur : le CNSMD de Lyon, les universités ou écoles d’art, ainsi que les CRR pour mieux penser l’articulation entre ces établissements et le nôtre. » Autre partenariat : celui avec l’université de Vienne sur plusieurs années qui développe le volet international. « Cela permettra de favoriser les échanges entre étudiants, enseignants et agents. Par ailleurs, nous déposerons avec cet établissement et six autres universités européennes un projet pour un programme européen d’université européenne. Nous travaillerons sur une vision de campus commun afin de mutualiser la recherche, les formations et développer la mobilité physique et digitale des étudiants. »

Mixité, diversité, insertion et numérique en chantier

À sa nomination en 2019, Émilie Delorme s’était positionnée sur plusieurs axes : la mixité en premier lieu. Elle se réjouit du travail accompli en trois ans : « Notre classe de direction est quasiment paritaire aujourd’hui. » Une action symbolique accompagne cette démarche : le choix de nouveaux noms pour une vingtaine de salles du conservatoire. « 80 salles avaient un nom, et il y avait 80 noms d’hommes. » Nadia Boulanger, Louise Farrenc ou encore Pina Bausch auront désormais leur place dans les couloirs du bâtiment blanc de la Villette. Côté diversité, Émilie Delorme rappelle le Pacte des Outre-mer et les dispositifs de bourses sociales privées, et les dispositifs mis en place pour faciliter la scolarité des étudiants en situation de handicap. Enfin, l’insertion professionnelle a fait l’objet d’attentions, avec l’organisation du séminaire « Pratiques » au mois de juillet, qui invite des étudiants et enseignants de CRR à échanger avec les acteurs du CNSMD. Un « bureau des carrières » a été présenté dans le cadre du projet d’Émilie Delorme pour son prochain mandat, il permettra de porter les anciens élèves dans leur jeune vie professionnelle pour les accompagner après le diplôme.

Le numérique reste un des grands chantiers d’Émilie Delorme, qui entreprend dès ce nouveau mandat un projet de « Conservatoire augmenté ». Au programme : la construction d’un studio de son 3D (en acoustique augmentée) et la création d’une plateforme de ressources pédagogiques pour la musique en ligne. Un objectif : agréger les ressources disponibles au conservatoire et à l’extérieur sur des thématiques données pour favoriser l’accessibilité des ressources. La recherche devrait également faire l’objet d’une propre entité pour favoriser une plus grande dynamique au sein du Conservatoire - conjointement aux doctorats adossés à d’autres universités.

Il y a quelques jours, l’« affaire Pernoo » trouvait un nouveau rebondissement avec la mise en garde à vue de l’intéressé pour « agression sexuelle sur mineur ». Depuis juin 2021 les multiples départs et réintégration de l’ancien professeur du CNSMD de Paris ont fait l’objet de nombreux commentaires à l’intérieur et à l’extérieur du Conservatoire – début novembre, le Tribunal administratif confirmait le licenciement par le CNSMD du professeur de violoncelle. Nous avons demandé à Émilie Delorme (qui ne s'est jamais exprimée directement sur le sujet) si elle regrettait la place que cette affaire a prise pendant son premier mandat : « Je ne peux pas répondre à cette question et je ne sais pas si c’est le moment d’en parler aujourd’hui. Sur le plan administratif elle est derrière nous. Je fais ce que j’ai à faire, je suis mes obligations en tant que directrice d’établissement. »