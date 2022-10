En Allemagne, le chef gréco-russe Teodor Currentzis est écarté des programmations

Paris en mai dernier, Cologne, Stuttgart et maintenant Dortmund, les institutions internationales affichent leur malaise à l’égard du chef gréco-russe. Alors que les artistes russes se sont positionnés plus ou moins clairement par rapport au conflit russo-ukrainien, la position de Teodor Currentzis (devenu russe en 2014 par l’action de Poutine) reste un point aveugle dans le paysage musical. Soutenu par la deuxième banque russe semi-publique, la VTB (Vnechtorgbank), son ensemble MusicAeterna est pointé du doigt, au cœur d’une vive polémique cet été au festival de Salzbourg.

Le chef avait alors été maintenu et soutenu par le directeur autrichien du festival, Markus Hinterhäuser ; il fait aujourd'hui l’objet d’un désengagement massif des institutions germaniques. Un mouvement qui n’est certainement pas sans lien avec sa récente tournée en Russie parrainée par Gazprom dont le PDG Alexei Miller était aperçu dans le public d’un des concert à Saint-Pétersbourg le 2 septembre.

Publicité

On apprenait mardi 4 octobre que François-Xavier Roth reprenait la baguette de Teodor Currentzis à la direction musicale de l’Orchestre de la radio de Stuttgart. Alors que le New York Times déclarait que l’institution du Bade-Wurtemberg avait subi des pressions de la part des États-Unis et d’autres pays, la directrice générale de l’Orchestre symphonique de la radio de Stuttgart a déclaré que la décision du départ de Teodor Currentzis avait été prise en 2021 – une déclaration corroborée par François-Xavier Roth, selon le magazine VAN.

À Cologne en revanche, l’attitude des institutions dirigeantes est beaucoup plus claire et tranchée : « La Russie a occupé un pays étranger, des innocents meurent et Currentzis ne se soucie que de son Tristan und Isolde. Il se laisse financer par le système russe. C'est bien s'il veut faire ça, mais je n'ai plus à le supporter », confiait Louwrens Langevoort au magazine Van. Ce dernier a annulé un concert de l’Orchestre symphonique de la SWR dirigé par leur directeur musical, prévu en janvier 2023.

Du côté de Dortmund, on remarque que les places pour le concert du 25 novembre ne sont plus disponibles à la réservation.

Dans le même temps, Teodor Currentzis semble reconstituer son image avec son nouvel ensemble Utopia, réunissant 100 musiciens issus de 30 pays différents. Cette nouvelle formation soutenue par des « donateurs européen » et notamment Dietrich Mateschitz, fondateur de Red Bull, serait une réponse universaliste au contexte géopolitique actuel, lorsque son initiateur reste muet. Une réponse qui ne manque pas de laisser perplexe, notamment le contrebassiste Rick Stotijn, qui déclarait au média néerlandais NRC avoir refusé de rejoindre l’orchestre Utopia : « Je m'attendais, comme beaucoup d'autres, à ce que Currentzis déclare clairement que ce nouvel orchestre serait une sorte d'évasion pour lui. L'absence d'une telle déclaration m'a déçu. »