En Angleterre, le Royal Opera House coupe les ponts avec le géant pétrolier BP

Le sigle de BP ne figurera plus sur la liste des mécènes à Covent Garden. Le Royal Opera House de Londres a annoncé mercredi la fin du contrat de sponsoring avec le géant pétrolier, dans un contexte de pression croissante sur les institutions culturelles liées aux entreprises exploitant les énergies fossiles. "Nous avons convenu que le partenariat ne s'étendrait pas au-delà de décembre 2022, date à laquelle le contrat a pris fin", a indiqué un porte-parole du Royal Opera House : "Nous remercions BP pour leur soutien financier pendant 33 ans qui a permis à des milliers de personnes dans le pays d'assister à des ballets et des opéras gratuitement".

En 2019, le collectif Extinction Rebellion avait pris d’assaut le parvis du Royal Opera House. Le groupe d’action militante souhaitait dénoncer les partenariats de l’institution lyrique avec BP, alors qu'une représentation de Carmen était diffusée sur 13 écrans géants appartenant au groupe pétrolier dans des lieux publics du Royaume-Uni. Lola Perrin, coordinatrice de l'action militante, musicienne et compositrice, avait déclaré : "Dans cet opéra, le personnage central, Carmen, est tué, un scénario de scène de crime semblable à notre action" (qui s'était achevée par un 'die-in', où les manifestants avaient feint la mort). Les militants écologistes avaient aussi perturbé une projection de Roméo et Juliette sur plusieurs écrans géants, là aussi sponsorisés par BP.

Des griefs qui remontent à plus loin. En 2015, soixante quinze personnalités du monde de la musique classique avaient rédigé une lettre ouverte dénonçant le risque que représentait, selon elles, le partenariat du Royal Opera House avec le géant pétrolier : "Nous sommes des compositeurs, des musiciens et des chercheurs qui se soucient avec passion de la musique classique, des arts de la scène et de l’environnement, et nous pensons que le logo BP représente une tâche sur la réputation internationale du Royal Opera House".

Compagnies non grata

Le Royal Opera House n'a pas officiellement précisé la raison de la fin de leur partenariat, mais force est de constater que de plus en plus d'institutions culturelles britanniques tournent le dos aux compagnies pétrolières, devenues mécènes indésirables sous la pression d'artistes et de militants. La Royal Shakespeare Company, prestigieuse compagnie de théâtre basée à Stratford-upon-Avon, a renoncé en 2019 à être sponsorisée par British Petroleum. À Londres, la National Portrait Gallery a aussi mis fin en 2022 à son partenariat avec la major pétrolière, emboitant le pas à d'autres institutions comme le British Film institute, le National Theatre, la National Gallery ou encore le Southbank Centre, qui se sont affranchis ces dernières années du soutien de Shell.

Le British Museum et le Science Museum ont eux été récemment visés par des actions de militants écologistes, qui réclamaient l'arrêt de leurs partenariats avec des compagnies pétrolières. Mais les institutions n'ont jusqu'ici pas rompu leurs liens controversés avec ces entreprises.