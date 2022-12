En bleu et jaune : les émouvantes "Chansons sans voix" de Dimitri Naïditch

Pour ce projet, il a puisé dans ses racines. Dans la douleur, aussi, alors que l'Ukraine subit depuis plus de neuf mois les assauts meurtriers des troupes russes. Le pianiste franco-ukrainien Dimitri Naïditch sort ce vendredi 9 décembre un disque émouvant, qui lui tient particulièrement à cœur, intitulé Les Chansons sans voix : album en piano solo, de quatorze pistes, dont chacune propose un hommage vibrant aux airs traditionnels ukrainiens. Des adaptations de chansons, de berceuses, de chants lyriques, ainsi que des compositions originales, inspirées par les mélodies de l'Ukraine. D'où viennent ces morceaux, témoins d'un héritage séculaire voire millénaire ? Comment le compositeur se les est-il appropriés ? Quelle posture, plus largement, pour les musiciens en temps de guerre ? Entretien.

France Musique : votre nouvel album, joliment intitulé "Les chansons sans voix", a pour objectif de mettre en valeur la culture ukrainienne. C'était un projet qui vous tenait à cœur ?

Pour moi, cette musique traditionnelle ukrainienne, ce sont mes racines. Depuis plusieurs années, je travaille dans cette direction et j'ai déjà monté de nombreux projets autour de la musique traditionnelle ukrainienne, car elle est d’une richesse absolument inouïe. Depuis la nuit des temps, les Ukrainiens chantent, dansent, jouent à toutes les occasions. Il s'agit de chansons, de pièces musicales, qui reflètent une histoire très lointaine, des airs qui remontent parfois à des milliers d’années. Nous avons encore des preuves, dans certaines chansons, de rites d’époque païenne, avant l’arrivée du christianisme.

Comment expliquez-vous ce foisonnement ?

Au cours de son histoire, l’Ukraine a subi de très nombreuses influences. L’histoire de ce pays est assez dramatique : le territoire ukrainien était en permanence envahi par des puissances différentes. Les Mongols au 13e siècle, la Russie plus tard… Tous ces drames de l’histoire ont influencé la musique ukrainienne, qui porte donc des empreintes extrêmement variées.

Est-il, à ce sujet, d'autant plus important de sortir cet album alors que certains en Russie souhaiteraient faire des amalgames entre la culture russe et ukrainienne ? Voire absorber la culture ukrainienne dans une "grande culture russe" ?

Il est coutume de dire que chaque petit village ukrainien comporte autour de trois cent chansons uniques. Or, aujourd’hui, ces villages sont en train d’être détruits. Il est donc d’autant plus important de préserver cette musique. Heureusement, depuis plusieurs années, des gens vont dans ces villages pour recueillir toutes ces chansons. Plus de 800 000 auraient été répertoriées.

800 000 chansons, c’est beaucoup. Quatorze figurent sur votre album. Comment avez-vous fait la sélection ?

J’ai choisi celles qui me paraissaient les plus intéressantes pour piano solo, celles qui me faisaient vibrer plus que d’autres. Sur ce disque, il y a en grande partie des musiques traditionnelles, que j’ai adaptées, mais aussi de la musique originale, que j’ai composée, influencée par ce style. Ce sont des chants lyriques, des chansons de travail, des chansons rituelles… Des couleurs, des styles différents, des danses, même. J’apporte le regard d’un musicien d’aujourd’hui, avec des couleurs jazz, classiques, contemporaines.

Pouvez-vous décrire quelques chansons particulièrement chères à votre cœur, que vous avez intégrées à votre album ?

L’une d’entre elles s’appelle Kolyskova, une berceuse absolument splendide. C’est l’incarnation d’un amour maternel, universel, d’une beauté et d’un lyrisme absolument incroyables. Une autre chanson raconte l'histoire d’une jeune fille, Pryjdy Mamka, qui chante et déplore la disparition de sa mère. Les paroles sont tellement poétiques. Elle demande à un peintre : « Si ma mère n’est pas là, vous pouvez peut-être me la dessiner ? » Elle s’adresse à la pluie, à la nature, en demandant des nouvelles de sa maman, c’est extrêmement poignant. Mais s’il y a beaucoup de tristesse dans la musique ukrainienne, il y a aussi beaucoup de gaîté, un sens de l’humour. C’est un peuple très drôle et sympathique !

Comment s’est déroulé le processus d’enregistrement ? Comment l’avez-vous vécu ?

Je me suis aperçu, tout au long de ma carrière, qu’à chaque fois que je touchais à la musique ukrainienne, il me semblait que c’était ce que je faisais de mieux. C’est indépendant de la volonté, intégré dans le sang, dans l’âme, partout. Le processus d'enregistrement était donc naturel et jouissif, j'étais heureux de me pencher sur ce répertoire. J’ai de la chance d’avoir un piano de concert, un Steinway D, donc j’enregistre mes disques depuis chez moi. C’est un bonheur de pouvoir travailler et toucher cette musique, j’ai très envie de la faire connaître, de la communiquer au maximum, car elle est tellement belle.

Il y a donc ce disque, mais pas que, vous vous êtes beaucoup mobilisé depuis neuf mois. Qu’avez-vous fait pour venir en aide à l’Ukraine ?

C’est la question que l’on se pose tout de suite : que peut-on faire en tant qu'artiste, quand en il y a en face des roquettes, des chars d’assaut, une armée ? C’est une question horrible, à laquelle nous cherchons la réponse. Certains prennent les armes et vont combattre, d’autres agissent à travers leur art. C’est ce que j’ai essayé de faire au maximum. J’ai profité de toutes les possibilités de parler de la situation. De nombreux concerts de soutien, des émissions radio ou télévision, des articles de presse… La situation est tellement horrible, insupportable, que l’on fait ce que l’on peut, tout en étant extrêmement frustré de ne pas pouvoir faire plus.

Pensez-vous que le "front culturel" est une réalité ? Ou que l'art en général peut influer sur le conflit ?

J’ai envie, quelque part, de rester naïf. De croire que la musique peut améliorer le monde, le rendre plus juste. Je suis sûr que si les personnes qui sont en train de commettre des crimes atroces en Ukraine en ce moment avaient été bercées par Mozart et Rachmaninov, elles n’auraient pas pu agir ainsi. Si les enfants peuvent écouter de belles musiques, leurs âmes, leurs cerveaux, seront formés en fonction. J’en envie de croire, toujours, que la musique peut nous changer, et mon travail va dans ce sens-là. Cette musique ukrainienne doit illuminer le monde.

Qu'avez-vous envie de dire aux auditeurs qui s'apprêtent à découvrir votre album ?

J’espère que vous allez aimer cette musique. J’espère aussi que vous allez découvrir les originaux, à travers mes adaptations ou compositions. J’espère que vous allez être intéressés par les chants, les danses, et par ce peuple aussi : sa gentillesse, sa bonté, et l’histoire si riche de ce pays.