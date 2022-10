En Ukraine, le chef d'orchestre Iouri Kerpatenko abattu par des militaires russes

La rumeur circulait depuis plusieurs jours, elle a été confirmée par le gouvernement ukrainien. Le chef d'orchestre Iouri Kerpatenko a été abattu par des militaires russes "dans sa propre maison" à Kherson, une ville du sud de l'Ukraine occupée depuis le début du conflit, a annoncé samedi le ministère ukrainien de la Culture. Ce "meurtre brutal", révélé vendredi par des médias, a été commis en raison du "refus de Kerpatenko de coopérer avec les occupants", a ajouté le ministère dans un communiqué.

Iouri Kerpatenko travaillait à la Philharmonie régionale de Kherson depuis 2000 et était devenu en 2004 le chef d'orchestre du Théâtre musical et dramatique de cette cité, qui porte le nom de Mykola Koulich, a-t-on précisé de même source. "Iouri Kerpatenko a ouvertement fait état de ses positions et a refusé de quitter Kherson occupée", a poursuivi le ministère de la Culture. "Selon les informations des médias, à l'occasion de la Journée internationale de la musique, le 1er octobre, les occupants et leurs collaborateurs de l'Orchestre philharmonique prévoyaient un concert festif à Kherson", selon cette source.

Refus de participer au concert

Les Russes "voulaient que ce concert soit une démonstration du soi-disant 'rétablissement d'une vie paisible' à Kherson. Cependant, le chef de l'orchestre, Iouri Kerpatenko, a catégoriquement refusé de coopérer avec les occupants", a expliqué le ministère. La Russie a annoncé jeudi qu'elle allait organiser l'évacuation vers son territoire de la population de la région de Kherson, affirmant répondre à une demande des autorités d'occupation locales menacées par les progrès de la contre-offensive de l'armée ukrainienne.

Les artistes ukrainiens continuent ainsi de payer un lourd tribut à la guerre. Le mois dernier, le danseur de ballet Oleksandr Shapoval, engagé comme volontaire depuis le début du conflit, était tué sur le front . Le 17 mars, le danseur ukrainien Artem Datsyshyn, 43 ans, ancien soliste de l'Opéra national d'Ukraine, était lui aussi décédé, trois semaines après avoir été blessé dans un bombardement russe à Kiev.