Encanto : Pourquoi « Ne parlons pas de Bruno » est-il le plus gros tube musical de Disney ?

Parents de jeunes enfants, soyez prêts : un nouveau tube de Disney approche, vous risquez bien de l’entendre à l’infini. « Ne parlons pas de Bruno », nous implore la nouvelle chanson du film Encanto, mais cela fait plusieurs semaines que le monde ne fait que ça.

Composée par Lin-Manuel Miranda, auteur des comédies musicales Hamilton et In the Heights, la chanson a grimpé ces dernières semaines les classements de musique pour devenir le morceau no.1 du Billboard Global, et le plus gros succès musical de Disney depuis la chanson Ce rêve bleu du film Aladdin en 1993. L’entêtant Libérée, délivrée de La Reine des neiges (2013) n’avait jamais dépassé la cinquième position, malgré sa diffusion planétaire.

Mais ce succès international semble avoir surpris le studio Disney, qui n’a pas ajouté la chanson à ses propositions pour l’Oscar de la « meilleure chanson originale » de 2021. Comment alors expliquer un tel succès soudain et inattendu ?

Dans l’air du temps

Après les succès de Moana, Coco et Soul, Disney poursuit sa volonté de tourner son regard vers d’autres cultures jusqu'alors peu explorées afin d’apporter une plus grande diversité à l’écran et sur la scène. Mais le choix de mettre en avant la culture latino-américaine résonne particulièrement fort.

En effet, depuis plusieurs années, la musique latino-américaine a le vent en poupe dans les industries de la musique pop, du rap et plus récemment des comédies musicales. En témoigne notamment le succès de la comédie musicale et du film In The Heights du compositeur Lin-Manuel Miranda, situé au cœur de la communauté hispanique à New York.

Un facteur important dans le succès d'Encanto serait ainsi sa représentation vivante de la culture, des coutumes et de la dynamique familiale latino-américaine, et plus précisément colombienne.

La musique avant tout

Au cœur de cette mise avant culturelle se trouve la musique d’Encanto, portée à son apogée dans la chanson Ne parlons pas de Bruno. En effet, le succès de la chanson est tel qu’il précède celui du film : ce dernier sera même porté dans les classements de films en grande partie grâce au succès de sa chanson, chantée par ses protagonistes, la famille Madrigal.

Plus qu’une simple chanson avec un air mémorable, Ne parlons pas de Bruno est un assemblage subtile de styles et de traditions musicales latino-américaines qui transmet toute une histoire culturelle. Chaque membre de la famille exprime sa propre identité distincte et son propre schéma rythmique individuel, sans parler des chorégraphies individualisées inspirées des danses folkloriques colombiennes et latines.

Dans le style d’une salsa avec le rythme syncopée de la percussion dit « tumbao » et le motif traditionnel d’accords au piano dit « montuno », une progression harmonique répétitive en ut mineur commence suivi d’une suite de couplets variés, pour chaque personnage, chacun avec sa propre mélodie, son rythme, son timbre et sa personnalité.

On y trouve Pepa et Félix Madrigal, parents amoureux qui se souviennent de leur mariage au rythmes contratiempo d’une salsa traditionnelle. Puis Dolores, jeune adolescente, récite son histoire dans un style qui se rapproche plus du rap moderne. Quant au jeune Camilo, dont le pouvoir est de copier l’apparence des autres, il décide de copier le refrain de l’un des morceaux de salsa les plus célèbres, I Like It Like That de Pete Rodriguez. La ballade amoureuse de l’aînée parfaite Isabela précède le point culminant final lors duquel chaque membre rappelle sa mélodie, dans une polyphonie digne d’un madrigal (référence au nom de la famille).

La puissance des nouvelles plateformes

Ne parlons pas de Bruno profite également d’un succès sans précédent grâce aux applications comme TikTok ainsi que les nombreux services de streaming vidéo et de musique. Ces plateformes encouragent leurs utilisateurs à utiliser et s’inspirer de la musique populaire pour y ajouter un contenu nouveau.

Alors que les plus gros tubes de films Disney des dernières décennies sont des solos ou des duets, sélectionnés et diffusés par les studios de production, le succès inégalé Ne parlons pas de Bruno, chanson parfaitement adaptée aux formes et fonctions de TikTok, fait de ses utilisateurs les vecteurs des tubes qu’ils souhaitent écouter (plusieurs milliards de fois).

