[ENFANTS] Les cadeaux musicaux à glisser sous le sapin

1. La collection "En avant la musique", Andantino

A partir de 8 ans.

En avant la musique - Andantino

Avec la nouvelle collection En avant la musique de chez Andantino, l'instrument de musique est à l'honneur. Son histoire, ses secrets de fabrication, son anatomie, chaque album est consacré à un instrument en particulier : violon, saxophone, trompette, percussion, hautbois... qui est scruté et décrit par un luthier, un professeur et un musicien célèbre. Destinée notamment aux enfants curieux de se lancer dans la pratique, la collection a recueilli les témoignages d'enfants musiciens, notamment grâce au partenariat avec l'association Orchestre à l'école. Parmi les musiciens professionnels qui ont collaboré, on retrouve Gabriel Pidoux pour le hautbois et Benoît Gaudelette pour les percussions, que vous pouvez retrouver dans la série des vidéos Les instruments, comment ça marche ? de France Musique.

2. "Myla et l'arbre-bateau" et "L'énorme crocodile", Gallimard Jeunesse

Myla et l'arbre-bateau

Musique et textes : Isabelle Aboulker

Illustrations : Marie Leghima

Contient un CD et un accès à l'écoute en streaming.

Myla et l'arbre -bateau - Didier-Jeunesse

Coup de cœur absolu pour cette histoire de tendresse et de deuil d'un enfant envers son grand-père, un récit d'une douceur incomparable, enveloppé dans une musique poétique et facile à chanter même pour les plus petits. La petite Myla sait que son grand-père disparaitra un jour, mais il la rassure : « Quand je mourrai, il te suffira de retourner dans la forêt... je serai parmi les arbres que nous aimons tant. »

L'occasion de découvrir et de faire découvrir aux plus jeunes l'écriture musicale de la compositrice Isabelle Aboulker, qui a dédié sa vie au répertoire par et pour les enfants.

Autre bijou de sa signature, l'album drôle et imagé L'énorme crocodile d'après le classique de la littérature jeunesse éponyme de Roald Dahl. Le texte est lu par François Morel, la musique interprétée par l'Orchestre de chambre de Paris.

3. "Minime rencontre les grands compositeurs", La montagne secrète

Dès 5 ans.

Minime rencontre les grands compositeurs - La montagne secrète

Un nouvel album de la collection de chez La montagne secrète, qui met en scène une petite souris, nommée Minime, et sa rencontre avec les grandes figures de la musique classique. Une compilation de 6 contes parus séparément - C’est mon piano, monsieur ! (Mozart), Moi, j’ai un cœur d’artichaut ! (Vivaldi), Le goût délicieux d’une mozzarella ! (Tchaïkovski), Curieux comme un petit chat ! (Schubert), Un vrai coup de maître ! (Haydn) et Nous voilà tout oreilles ! (Paganini), suivis par des notes biographiques et complétés par un CD qui donne à entendre quelques unes de leurs plus belles œuvres.

4. Le journal intime de …

A partir de 10 ans.

Le journal intime de Rudolf Noureev - Editions Villanelle

À l'origine une série de podcasts sur France Musique signés Marianne Vourch, Le journal intime... se décline aussi en format livre. Mozart, Bach, Maria Callas et Rudolf Noureev, Le Journal intime... raconte la vie à la première personne des musiciens et compositeurs célèbres, comme si on y était.

5. Contes de la maison ronde

A partir de 8 ans.

Zorbalov et l’orgue magique - Editions Andantino

Revisiter les contes classiques et y associer la musique, tel est le principe des Contes de la maison ronde , série de podcasts en partenariat avec France Musique et les formations musicales de Radio France à partir des concerts jeune public.

Le Petit Chaperon Rouge, Les Fables de La Fontaine, Merlin magicien raconte le roi Arthur, La Belle au Bois dormant ou encore les contes africains sont ici revisités et surtout, racontés en musique. Deux nouvelles séries existent désormais en format livre sonore : Zorbalov et l’orgue magique aux Éditions Andantino, et Jack et le haricot magique aux Éditions MeMo, bientôt disponibles à l'écoute sur francemusique.fr.