Enseignants : cinq conseils d'une professeure de chant pour une meilleure hygiène vocale

Classes en surnombre, problèmes de discipline, stress et fatigue habituelle, sans oublier la pandémie de Covid, et de longues périodes d'enseignement dispensé avec le masque, les spécialistes soulignent la multiplication des facteurs qui peuvent sérieusement abîmer la voix, principal outil des enseignants. Alors, comment faire ? Voici quelques astuces simples prodigués par Dominique Moaty, professeure de chant à la Maîtrise de Radio France.

1. Bien connaître sa voix

Pour mieux l'appréhender, il faut d'abord bien connaître son instrument, et notamment sa souplesse et ses nombreux registres. Pour cela, prévoyez des temps d'entraînement en dehors de la salle de classe. C'est une bonne préparation pour réduire la fatigue, explique la professeure : « On peut s’y entraîner en lisant à voix haute, en récitant une poésie ou même sa liste de courses en ayant une voix la plus résonnante possible. N'utiliser qu'un seul mécanisme vocal peut être fatigant, il faut éviter d’avoir une voix monocorde. Mieux vaut alterner la voix de tête et la voix de poitrine, s’amuser à jouer avec les aigus. »

2. Réaccorder sa respiration

Juste avant le cours, il serait utile de consacrer quelques minutes à sa respiration, pour l'accorder et la mettre au service d'une prise de parole. « Les anciens maîtres disaient qu’il fallait respirer comme si on respirait le parfum d'une rose. On ne sent presque pas qu'on respire. » Pour se remettre dans une respiration plus profonde, Dominique Moaty conseille de souffler avec une paille pendant quelques minutes sur la paume de sa main avant le cours. Et de maintenir ensuite tout au long du cours la respiration abdominale : « On pense souvent que la respiration abdominale, c'est d'avoir le ventre qui devient gros comme un ballon. Ce n'est pas bon. Pour que le diaphragme puisse faire son travail, il faut que le ventre à l’inspiration soit tout mou, ni gonflé, ni serré. Du coup on respire très bien et la cage thoracique va se remplir. »

3. Se mettre soi-même en vibration

Pour ne pas être obligé de forcer sur la voix, il faut prendre conscience que notre corps et notre tête agissent comme une boîte de résonance naturelle, et il faut préparer cette mise en résonance : « Ce qui est important, c'est l'intention d'agir avec sa voix. On garde la gorge, la langue, la mâchoire bien détendues. Ce n'est pas la peine de pousser de l’air hors de soi en serrant les muscles, il faut plutôt ressentir une expansion intérieure. Et ne pas trop crier. Et si l’on crie, il faut surtout garder sa cage thoracique ouverte, à l’image de Tarzan ou King Kong, plutôt que d’avoir l’impression de se vider de sa substance. »

4. Contrôler sa posture, sa verticalité

Si la voix est notre instrument, le corps doit la soutenir. Il faut rester vigilant que la posture corporelle soit tonique, mais sans tensions ou crispations. « Il faut bien vérifier qu’on ne se penche pas en avant pendant qu'on parle, ce qu’on a tendance à faire surtout lorsque l'on est fatigué. On reste dans son axe, on reste grand, et on surveille l'orientation du regard. On ne baisse pas la tête pour regarder ses notes. Et pendant qu'on parle, on vérifie la posture et la respiration en posant sa main sur le bas de sa cage thoracique au niveau de l'estomac. »

5. Ne pas hésiter à se faire accompagner

Et si l'on commence à sentir une perte d'efficacité, ne pas hésiter à consulter : « On peut se faire prescrire un bilan orthophonique par son médecin traitant et prendre le temps de sérieusement faire une rééducation dès le début d'un problème avant d'attendre que ce soit vraiment très fatiguant.»