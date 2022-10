Jazz Culture : Eric Le Lann "Scorpion ascendant Belon"

“Scorpion Ascendant Belon” est le récit de vie d’un musicien de jazz, jalonné de rencontres. C’est aussi un récit personnel et lucide qui laisse voir les moments d’enthousiasme et de doute inhérents à la création artistique. Eric Le Lann raconte la musique comme un passeport pour la liberté depuis l’enfance en Bretagne en pension, l’initiation par son père à la trompette, le choc d’un accident de voiture puis le départ à Paris comme la volonté de s’affranchir d’un parcours a priori tracé.

Ce sont non seulement les rencontres avec ses contemporains (Chet Baker, Martial Solal, Mike Stern, Al Foster, Eddie Gomez, Archie Shepp...) qui le fortifient dans son itinéraire mais aussi les figures connues et moins connues qui éclairent une existence, entre rires et mélancolie. C’est aussi une réflexion sur la création et le sens qu’elle peut donner à une vie, sans jamais négliger la part de questionnement et d’interrogations qui accompagne un cheminement exigeant et singulier.

Eric Le Lann est né le 4 novembre 1957. Il a enregistré une vingtaine de disques sous son nom. Deux documentaires lui ont été consacrés : “Eric Le Lann portrait” d'Alain Gallet en 1990, produit par France 3 Ouest, ainsi que “Eric Le Lann à la trompette” en 1992, un film de Valérie Stroh produit par France 2 et Arte. Il a écrit des musiques pour le cinéma et le théâtre. Il continue actuellement sa carrière de trompettiste de jazz.