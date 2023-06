Et si réviser en musique était une bonne idée ?

Le constat est sans appel : l'écoute de la musique est la pratique culturelle la plus répandue des jeunes, plus pratiquée même que les jeux vidéo. Selon la dernière enquête du Ministère de la Culture de 2018 , plus de 85% des 15 - 28 ans déclarent en écouter quotidiennement. Les usages sont, sans surprise, majoritairement via le numérique, facilités par le nomadisme des pratiques, du smartphone et du casque. Les jeunes écoutent désormais de la musique partout : en se déplaçant, à l'école ou à leur domicile, pendant les devoirs ou avant de s'endormir. Un tiers des jeunes écoute au moins deux heures de musique au casque, dont un sur deux au moment de faire ses devoirs, nous apprend l'enquête du Centre national de la musique. Inutile, donc, de lutter : faites de la musique votre allié pour booster la motivation de votre adolescent. La science vous donne raison : il faudra juste préparer une playlist tout terrain et mettre en oeuvre votre force de conviction.

Une playlist spéciale révisions

Quelle musique choisir ? Plusieurs études le confirment : le meilleur "son" pour réviser sera une musique neutre, de préférence instrumentale, les paroles chantées risquant de perturber la concentration, quelle que soit la langue. « Les paroles nous distraient cognitivement. Etant donné que le travail intellectuel nécessite de manipuler par le langage notre réflexion intérieure, elle sera bien évidemment perturbée par le texte. », explique Hervé Platel, chercheur en neurosciences à l'Université de Caen. Il vaut mieux aussi éviter la musique trop énergique, qui peut à la longue fatiguer et diminuer la concentration : « Elle peut être utilisée de façon très temporaire pour se donner un coup de fouet, mais sur le long terme elle a davantage tendance à épuiser, avec des effets négatifs sur la concentration et l'humeur. »

Les genres les plus conseillés sont la musique classique, le jazz ou à la rigueur, la musique de film. Or, il est cependant peu probable que votre adolescent ait une forte préférence pour ces genres musicaux, à moins d'être musicien (et encore ! ). D'autant plus que, pour optimiser la concentration, il est déconseillé de choisir ses morceaux préférés, qui pourraient trop l'accaparer émotionnellement. C'est donc l'occasion idéale de lui faire découvrir d'autres musiques qu'il n'écouterait pas avec ses copains et copines.

La musique pour diminuer le stress

Quelle que soit l'échéance, les examens induisent une certaine dose de stress. Et l'anxiété, elle, a tendance à inhiber les fonctions cognitives. Pensez à proposer une sélection qui permettra à votre ado de retrouver la sérénité et un état d'esprit positif, créatif et propice pour le travail.

« Lorsque vous êtes stressé, vous avez tendance à prendre des décisions hâtives. Au contraire, lorsque vous êtes dans un état positif, vous êtes plus à même d'envisager plusieurs options, » explique la chercheuse Teresa Lesiuk de l'Université de Windsor . Ses recherches ont conclu que les ingénieurs qui écoutaient de la musique finissaient leurs tâches plus vite et proposaient de meilleurs idées, ce qui peut être expliqué par le fait que la musique, notamment relaxante et joyeuse, modifie notre niveau de cortisol, hormone de stress, et permet de ralentir le rythme cardiaque . Les sentiments positifs ainsi ressentis influenceraient l'organisation cognitive dans notre cerveau, y compris au niveau de la créativité.

Des morceaux propices à la concentration

Maintenant que vous avez apaisé l'angoisse, travaillez sur la concentration : l'écoute de la musique a un effet transversal sur nos nombreuses compétences cognitives. Les chercheurs ont démontré que l'écoute de la musique a la capacité d’augmenter la plasticité du cerveau et de provoquer les modifications au niveau des connections synaptiques. « La force de la musique est de pouvoir activer de larges zones du cerveau. Elle va pouvoir stimuler de nombreux circuits : la perception, la motricité, la mémoire à court terme, la mémoire à long terme... Ainsi, elle influence la réactivité et l’organisation de zones cérébrales qui ne sont pas spécifiques à l’activité musicale, et stimule et facilite d’autres fonctions cérébrales : mentales, perceptives et cognitives, » explique Hervé Platel.

En clair, même si l'effet Mozart a été largement démenti par les scientifiques, la musique a quand même la capacité de stimuler le cerveau de votre ado pour qu'il travaille plus efficacement. Et lorsqu'on sait l'effort que cela lui demande, on ne va pas dire non !

Après l'effort, le réconfort

Nous l'avons déjà précisé, il vaut mieux ne pas sélectionner que ses morceaux préférés, au risque de plonger votre jeune dans un état de béatitude passive. Mais le plaisir reste primordial dans votre démarche, et dans la mesure où votre playlist sera un voyage en terre inconnue, le mieux c'est de la concocter ensemble.

«Il y a la notion des goûts personnels et le fait qu’il n’y a pas une recette pour tout le monde, explique la professeure Nathalie Gosselin, du Laboratoire BRAMS de l’Université de Montréal. Ce qui pourrait fonctionner pour un individu va peut-être agacer ou même nuire à quelqu’un d’autre.»

Car à l'écoute d'une musique qui nous plaît, s'active dans le cerveau le circuit de la récompense, le même que lorsque l'on mange un morceau de chocolat, explique Hervé Platel. Or, ce mécanisme est à l'origine de toute motivation et peut même diminuer la sensation de fatigue. « Le cerveau va sécréter un certain nombre de substances, de l'endorphine, de la dopamine, des dérivés morphiniques, qui font que vous avez un sentiment de bien-être, et même d'euphorie, explique le chercheur. Un cocktail émotionnel qui a un effet plaisant et régule votre humeur. »

Curieusement, ce sont notamment les musiques tristes qui ont l'effet le plus positif sur notre humeur, disent les chercheurs. Ne vous en privez pas, votre ado n'en sera que plus motivé.