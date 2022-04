Etudes supérieures : comment se forment les danseurs et chorégraphes en France ?

Quelle est la formation initiale nécessaire pour une carrière professionnelle de danseur ?

Pour envisager une carrière de danseur professionnel, la condition principale est une pratique assez conséquente en danse. Les conservatoires régionaux, départementaux, communaux et intercommunaux dispensent une formation initiale de qualité qui peut mener les jeunes élèves vers la professionnalisation. Il existe aussi une multitude d'écoles de danse privées, dont le niveau et le coût peuvent varier. En général, dans le cadre des conservatoires, les élèves en danse sont acceptés dès 8 ans, et pratiquent au rythme de deux à trois cours par semaine en début de formation jusqu'à 6 heures par semaine en fin de cycle, et au collège, jusqu'à une dizaine d'heures de danse par semaine. Un rythme de pratique artistique qui va de pair avec une scolarisation aménagée, selon Sébastien Thierry, adjoint à la direction pour la danse du Conservatoire à rayonnement régional de Paris : « L'idéal est de pouvoir être soit dans des classes à horaires aménagés soit dans des classes à aménagement d'horaires ou en double cursus, comme au CRR de Paris qui permet un mi-temps : la pratique artistique et la scolarité sont divisées en demi-journées.»

A quelle âge peut-on intégrer un établissement supérieur en danse ?

L'intégration en école supérieure pour la danse se fait en général plus tôt que pour les jeunes musiciens en voie de professionnalisation, et la limite d'âge est souvent plus réduite, notamment en classique. Cela est moins vrai pour la danse contemporaine, jazz ou hip hop, où l'on peut s'orienter vers la professionnalisation plus tard, dans certaines écoles jusqu'à 23, 24 ans, et avoir une carrière plus longue. Le CNSMDP accepte les danseurs de 16 à 30 ans. Les élèves en classique du CRR de Paris, par exemple, peuvent intégrer le Conservatoire supérieur de Paris (CNSMDP), dès l'âge de 14 ans pour la danse classique et contemporaine, nous dit Sébastien Thierry. Une dizaine de CRR en France proposent aussi des cycles préparatoires à l'enseignement supérieur qui permettent aux élèves de pouvoir atteindre en un à deux ans le niveau suffisant pour intégrer une école supérieure, aussi bien en France qu'à l'étranger.

Quels diplômes et quels établissements supérieurs de la danse ?

A la sortie des conservatoires on obtient le diplôme d'études chorégraphiques (DEC - niveau équivalent au baccalauréat) qui vient attester du niveau de pratique artistique. En cycle supérieur, on prépare en trois ans le Diplôme national supérieur professionnel du danseur (DNSPD), qui permet d'acquérir le titre de danseur professionnel. Il peut être suivi d'un master en interprétation notamment proposé par le CNSMD de Paris et Lyon qui permet au danseur de «questionner les projets et approfondir son écriture. », selon Sebastien Thierry. Les DNSPD sont souvent adossés à des licences des différentes universités, visant à donner aux danseurs accès à un enseignement théorique, en vue de leur reconversion.

Liste des écoles de danse en France

Existe-t-il une formation diplômante de chorégraphe ?

En France, il n'y a pas de formation supérieure de chorégraphe en France, contrairement à d'autres pays, comme l'Allemagne ou le Royaume Uni. La formation supérieure est orientée vers soit les métiers de l'interprète, soit les métiers de l'enseignement. Mais un danseur se forme à la composition chorégraphique tout au long de son parcours. «Souvent on commence comme interprète, raconte Sébastien Thierry, on se frotte à la composition de quelqu'un et on commence à définir sa propre écriture et à se lancer progressivement dans la composition chorégraphique.»

Quelles sont les chances de retrouver un engagement à la sortie de la formation supérieure ?

Les danseurs sortants des établissements supérieurs en France ont une employabilité à 80%, explique Sébastien Thierry. « Il n'y a pas de surproduction. A part pour la compagnie de l'Opéra de Paris qui est une compagnie permanente qui puise dans le vivier de l'Ecole de danse de l'Opéra de Paris, nos danseurs classiques vont être embauchés dans nos maisons d'opéra en région, dans des compagnies conventionnées et des centres chorégraphiques nationaux, et beaucoup dans des compagnies en Allemagne. Parce qu'en Allemagne, il y a encore beaucoup de théâtres municipaux ici, beaucoup de compagnies en Allemagne. Avec la danse jazz ou les danses urbaines, les débouchés sont plutôt du coté du Royaume-Uni ou des Etats-Unis, notamment sur le marché de la comédie musicale et le showbussines.

Speaker 2: On voit déjà, même dès la formation initiale, que nos jeunes danseurs ont de plus en plus tendance à penser a minima sur le plan, sur le plan européen pour les écoles que pour la suite de leur parcours professionnel. Donc, globalement, on les retrouve, on les retrouve soit dans les compagnies françaises ou à l'étranger, la mobilité, le croire et quelque chose qui est vraiment très bien compris et perçu dès le plus jeune âge.

Si on veut enseigner ?

Speaker 2: Alors, une fois que vous avez le SPD, cela concerne les métiers de d'interprétariat. Pour tout ce qui est interprète, on a aussi des danseurs, même importants aussi, qui, parfois, ne sont pas passés totalement par ces voies d'un SPD qui trouvent aussi du travail puisqu'il y a toutes les questions de singularité, de parcours. On a aussi des élus, des danseurs contemporains, parfois des à 23 ou 24 ans, et ne pas passer par les réseaux d'écoles supérieures et intégrés, intégrer des compagnies. Disons que globalement, le PT donne certaines validations, dont certaines compensations pour le diplôme d'État de professeur de danse, Speaker 2: n'ont eu que l'année de pédagogie à passer les 400 heures de pédagogie. Speaker 2: Les diplômes d'État ont un côté, vraiment. Toutes ces formations interprète et de l'autre côté, on a la formation au diplôme d'État de professeur de danse. La formation au diplôme d'État de professeur de danse se fait elle à la fois au Centre national de la danse un pour les pour Pantin et son antenne lyonnaise pour des dispositifs de 400 heures ou 200 heures? Speaker 2: Le dispositif 400 heures sup pour les intermittents du spectacle, qui justifient déjà une année minimum sur le site, sur le sujet, sur le champ de son champ professionnel et le dispositif 200 heures où il n'y a pas d'épreuves à passer au chaud. On entre en formation, on suit la formation, on rédige un bilan de formation et on obtient de plein droit le diplôme d'État de professeur de danse et réservée L pour les danseurs des Ballets nationaux, des Centres chorégraphiques nationaux et des compagnies reconnues par l'État, le dispositif des 400 heures pour les artistes intermittents du spectacle et pour les autres, les autres publics. Speaker 2: Cette formation s'est fait globalement entre deux à trois ans et là, elle se fait globalement dans les pôles supérieurs en région. Speaker 2: à destination des professionnels et vous avez aussi des centres habilités par l'Etat pour délivrer la formation au diplôme d'État de professeur de danse,

Qui embauche les danseurs ?

Speaker 2: Alors, pour la danse jazz en France, il y a une seule offre publique et le pôle supérieur Paris Boulogne avec validation d'un CNFPT diplôme national supérieur professionnel danseur reconnu au même titre que le Conservatoire de musique et de danse de Paris pour la danse classique et contemporaine. On n'a pas encore de formation SPD en danse hip hop, ce qui est en réflexion. Tout cela est un peu corrélé avec le fait qu'il n'y ait pas encore de diplôme d'État de professeur de danse pour les danseurs hip hop et que la profession se cherche encore un tout petit peu plus entre son histoire, celle issue de la rue et le cadre, le cadre institutionnel.

Un danseur classique, sur le modèle de l'Opéra de Paris, s'arrête vers 40 - 42 ans, alors qu'un danseur contemporain peut continuer à danser 10 ans de plus. Pour les danses urbaines en général, en fonction du type d'emploi, c'est un peu pareil, nous dit Sebastien Thierry. «On reste quand même dans un corps jeune. Au-delà de 40 ans, cela devient compliqué.»

Speaker 2: Ce qu'on peut remarquer quand même, c'est que globalement, maintenant, il y a l'adossement à une licence qui ouvre quand même globalement beaucoup de possibles, à la fois pour le métier de critique en danse, pour des poteaux, pour des métiers connexes au secteur chorégraphique ou dans le spectacle vivant. La question de la prise de soin de soi aussi est très importante et globalement, il y a aussi toute la question de la reconversion du danseur est prise à bras le corps par le ministère des Cultures, par le Centre national de la danse qui, justement, en tout cas, l'accompagnement de la reconversion à la reconversion. Elles sont vraiment diverses et variées. Speaker 2: Soit on prend le parcours classique et une fois la carrière de danseur terminée, par exemple, qu'est ce qui est mon cas à moi? On passe le diplôme d'État de professeur de danse, puis ensuite le certificat d'aptitude de professeur de deux écoles de conservatoire. Et on enseigne ensuite, soit en soit en école publique, en école privée. L'un des débouchés ou soit certains deviennent administrateurs de compagnies, certains deviennent. Programmateur, il y a vraiment une diversité de débouchés, mais le formatage de la danse fait vraiment un travail assez important de toute connaissance des droits d'auteur, d'accompagnement, de la reconversion du danseur.

Speaker 2: l'ostéopathie. On en a certains qui reprennent. Oui, il y a vraiment un panel, un panel assez large. Il faut dire aussi que le niveau global des danseurs a augmenté. Globalement, les formations sont de plus en plus complètes et il y a du rythme. Il y a eu l'ingénieuse idée. Il touche aux questions de la médiation. Tout ça n'est pas sans conséquences sur le reste de la carrière et on a des gens qui ont des carrières aussi protéiforme,

Speaker 2: la formation continue prend une place importante dans cet art. On doit travailler aussi toujours, même sur le corps, même intermittent. Il y a tous les entraînements réguliers du danseur qui sont offerts au Centre national de la danse, qui sont des cours vraiment gratuits ou à moindre coût.

Speaker 2: Certaines compagnies forment aussi de la danse, de faire des formations sur site pour le diplôme d'État de professeur de danse pour le préparer déjà à l'avenir, ce qui est le cas du Ballet de l'Opéra de Lyon, du Ballet de l'Opéra de Paris et même de Toulouse. Bordeaux, ils sont quasiment des formations en interne. Les danseurs sortent déjà avec l'équipe de danseurs volontaires, déjà avec le diplôme d'État de professeur de danse. Ensuite, il y a la possibilité de passer la formation diplômante certificat d'aptitude qui s'est fait pour la danse et de l'union pour les danseurs qui ont à peu près 2 à 3 ans d'expérience professionnelle au concours d'entrée. On peut le faire la même chose quand ça se.

Comment se passe l'insertion professionnelle ?

Figurent également dans cette fiche deux dispositifs d’insertion professionnelle proposés au sein de deux compagnies : le Ballet de Lorraine et le Ballet Preljocaj. Ces dispositifs s’adressent à des danseurs qui ont déjà un parcours de formation de haut niveau. Les danseurs peuvent ainsi participer à la vie de la compagnie et parfaire leur formation.

Il existe divers types de diplômes destinés à la pratique chorégraphique. Certains sont réservés aux futurs danseurs ou chorégraphes professionnels, d’autres à ceux qui se vouent à l’enseignement de leur art.

DEC (Diplôme d’études chorégraphiques) : diplôme de 3 ans de niveau équivalent au baccalauréat.

DNSP (Diplôme National Supérieur Professionnel danseur) : diplôme de niveau II qui permet d’acquérir le titre de danseur professionnel. Sa formation visait à donner une qualification en plus aux danseurs, et à leur donner accès à un enseignement théorique, en vue de leur reconversion.

DNOP (Diplôme National d’Orientation professionnelle de danse) diplôme qui s’obtient après 3 ans d’enseignements et qui donne un niveau équivalent au baccalauréat.

Licence, master et doctorat: il est possible de suivre un enseignement théorique de la danse, de BAC+3 à BAC+8.

Les écoles publiques de danse sont les plus reconnues. Elles sont sélectives, et organisent toutes un concours d’entrée mais dispensent un enseignement de qualité. Le ministère de la culture et de la communication répertorie plusieurs types d’écoles publiques :

Conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse de Paris et de Lyon : ils dispensent un enseignement hautement qualifié et professionnalisant, pour former les meilleures recrues, qui travailleront auprès des compagnies les plus renommées.

> Les Conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse (CNSMD) de Paris et de Lyon rassemblent à eux deux près de 2000 étudiants, dont 250 pour les filières danse.

Conditions d’admission Selon les spécialités, le recrutement s’effectue sur concours pour les candidats âgés de 16 à 30 ans. Des dérogations sont prévues pour accueillir des étudiants plus jeunes et particulièrement brillants. Cursus Les études chorégraphiques offrent une formation de danseur et une formation à la notation chorégraphique. Au CNSMD de Paris, la dernière année d’études est consacrée à la pratique de la scène au sein du Junior ballet.

Ecole de l’Opéra de Paris : l’admission commence par un stage, à l’issue duquel le candidat passer un examen d’entrée. L’enseignement y est pluridisciplinaire et permet d’acquérir un très bon niveau.

Conditions d’admission L’admission se fait par le biais d’un stage à l’issue duquel le stagiaire passe un examen d’entrée à l’école. Il existe deux types de stages, l’un de six mois (de janvier à juin) et l’autre d’un an (de septembre à juin) selon l’âge du stagiaire. Pour être admis au stage, il faut correspondre à des critères physiques et à des critères techniques et artistiques. Les candidats ayant dépassé l’âge d’admission et désirant parfaire leur formation de danse classique au sein de l’école sont soumis à une sélection particulière.

Cursus Les études durent six ans. L’enseignement, pluridisciplinaire, est ouvert aux filles et aux garçons. Il comprend en plus des différents cours de danse (classique, caractère, contemporain, jazz et folklore), des cours complémentaires de musique, de mime, de comédie, de droit du spectacle, d’histoire de la danse ou encore d’anatomie ou de gymnastique. Les élèves sont répartis en six divisions filles et six divisions garçons.

Les écoles supérieures de danse sous statut associatif, sous contrôle de l’Etat :

Centre national de danse contemporaine d'Angers - Centre chorégraphique national Ecole Supérieure de danse contemporaine

Ecole nationale supérieure de danse de Marseille

Ecole supérieure de danse Rosella-Hightower

Centre national de la danse (CND)

Autres établissements d'enseignement supérieur :

>> Pôle d’enseignement supérieur Paris Boulogne-Billancourt (PSPBB)

14, rue de Madrid 75008 Paris

Tél. : 01.44.90.78.08

www.pspbb.fr

>> Pôle d’enseignement supérieur de la musique Seine-Saint-Denis Île-de-France « Pôle Sup’93 »

41, avenue Gabriel Péri 93120 La Courneuve

Tél. : Scolarité : 01.43.11.25.05 – Cursus DNSPM : 01.43.11.25.00 – Cursus DE musique : 01.43.11.25.06

www.polesup93.fr

>> Pôle d’enseignement supérieur spectacle vivant Bretagne/Pays de la Loire « Le Pont Supérieur »

(Département musique)

74E, rue de Paris 35000 Rennes

Tél. : 02.30.96.20.10

www.lepontsuperieur.eu

>> École supérieure musique et danse Hauts-de-France - Lille (ESMD)

Rue Alphonse Colas 59000 Lille

Tél. : 03.28.36.67.90

www.esmd.fr

>> Pôle Aliénor - Centre d'études supérieures de musique et de danse de Nouvelle-Aquitaine

10, rue de la Tête Noire 86000 Poitiers

Tél. : 05.49.60.21.79

www.polealienor.eu/

>> École supérieure des arts de Lorraine (ESAL)

2, rue du Paradis 57000 Metz

Tél. : 03.87.74.28.38

http://esalorraine.fr www.cefedem-lorraine.fr

>> Haute-École des Arts du Rhin (HEAR) – Académie supérieure de musique

1, place Dauphine 67000 Strasbourg

Tél. : 03 88 43 67 96

www.hear.fr

>> Institut supérieur d’Arts de Toulouse (ISDAT) (Département spectacle vivant)

37, rue de Metz 31000 Toulouse

Tél. : 05.34.30.43.64

www.isdat.eu/

>> Pôle d’enseignement supérieur de la musique et de la danse (PESMD) Bordeaux-Aquitaine

19, rue Monthyon 33800 Bordeaux – 05.69.91.36.84

www.pesmd-bordeaux-aquitaine.com

>> CEFEDEM Normandie

ESPE de Rouen

2 rue du Tonquet

76130 MONT-SAINT-AIGNAN

02 35 14 70 90

cefedem-normandie.fr/

>> CEFEDEM Auvergne-Rhône-Alpes

14, rue Palais Grillet 69002 Lyon

Tél. : 04.78.38.40.03 –

http://www.cefedem-aura.org

>> IESM - Institut d'Enseignement Supérieur de la Musique Europe et Méditerranée

380, avenue Wolfgang Amadeus Mozart 13100 Aix-en-Provence

Tél. : 04.42.60.43.40

www.iesm.fr/

L’hexagone recense 11 CEFEDEM (Centres de formation des enseignants de la danse et de la musique), qui forment les professeurs de danse.L’université française dispense un enseignement théorique de qualité. Elle permet d’accéder au titre de chercheur.

Danseur : Les danseurs ont, pour la grande majorité, le statut d’intermittents du spectacle. Très peu d’entre eux font partie des grandes compagnies. Ils vaguent d’audition en audition, pour essayer de trouver une place dans un spectacle, pour un clip musical, etc