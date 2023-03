Etudes supérieures : comment se former aux métiers du son ?

Sur le podium de l’Auditorium de Radio France, l’orchestre est déjà en place. Aux côtés des musiciens, l’équipe technique finit d’installer les micros pour une captation sonore. Dans quelques instants débuteront « les balances » avant la répétition générale : une session de travail de l’orchestre dont les équipes techniques profiteront pour mettre en place tout le relief sonore qui sera fixé à l’enregistrement une première fois lors de la générale, et ensuite lors du concert.

Ce relief sonore, c’est Alice Legros qui le dessine. Elle est MMO, musicienne metteur en ondes à Radio France. Aujourd’hui, elle est en régie, aux côtés du réalisateur et du technicien du son, et derrière la vitre, la partition sous les yeux, ils revoient ensemble les plans sonores tels qu’Alice les a définis auparavant : « On est un peu trop près, le nez dans le tout, je n’entends pas assez des pupitres, » s’adresse Alice au technicien, qui modifie en temps réel les plans sonores sur la console de mixage.

« Je préviens quand ça manque de largeur ou de profondeur ou encore avant un moment très fort, ou très piano, explique la professionnelle. Il faut que l'on fasse très attention à la dynamique parce que, comme on fait de la radio et comme il y a une compression d'antenne derrière, il faut que l'on on essaye de travailler dans une dynamique un peu plus faible que d’habitude. »

Les métiers du son, quels sont-ils ?

Le métier du musicien metteur en ondes fait partie d’une grande famille des métiers du son. Le MMO, appelé aussi directeur artistique d'enregistrement, est le professionnel responsable de la qualité finale d'un enregistrement.

« On est des ingénieurs du son, formés à la prise de son et chargés à aider le preneur du son à faire une prise de son adaptée à l'esthétique musicale avec l'aide de la partition et de nos connaissances musicales, afin de s’assurer que tous les équilibres soient respectés,» explique-t-elle.

Le directeur artistique d’enregistrement est indispensable dans toutes les branches de l’audiovisuel, du spectacle vivant ou de la production sonore, dès qu’il s’agit d’enregistrer les musiciens, quelle que soit l’esthétique musicale : classique, mais aussi jazz, musiques actuelles ou musiques de film. Le métier du MMO est un métier d’équipe : il travaille en collaboration étroite avec le réalisateur et le technicien du son. En fonction du secteur d’activité: l’audiovisuel, le spectacle vivant, la création sonore, le professionnel ou la professionnelle du son sera amené.e à assurer différentes missions : de la sonorisation, prise de son, diffusion à l’antenne, montage, mixage ou bruitage, jusqu’au design ou à la conception de l’espace sonore, création ou supervision musicale.

Quelle orientation choisir, et à partir de quand ?

L’orientation vers les métiers du son se prépare dès le lycée, à condition qu’on soit élève musicien. Même s’il s’agit des études supérieures longues et exigeantes, depuis la réforme des lycées en 2019, les métiers du son gagnent en attractivité auprès des lycéens. Avec la disparition des séries en filière générale (S,L, ES) et l’introduction des spécialités, les élèves musiciens peuvent plus facilement s’y orienter dans la mesure ou désormais la spécialité musique peut être combinée avec des spécialités scientifiques.

Dans la perspective d’une professionnalisation, il est donc préférable de choisir, dès la seconde, les mathématiques, la physique-chimie et/ou les sciences d’ingénieur couplées avec la spécialité musique et en plus d’avoir une pratique musicale de très bon niveau. Comme Alice, qui a mené de front les études de piano et des percussions au conservatoire et a intégré la filière Bac S au lycée. Son Bac en poche, elle a suivi deux ans de cursus universitaire en sciences, pour intégrer ensuite la formation supérieure aux métiers du son du CNSM de Paris. Cependant, si le choix des spécialités scientifiques est fortement conseillé, pas besoin d’avoir la bosse des maths, prévient-elle :

« Le concours d'entrée du CNSM est très dur, les étudiants sont sélectionnés sur leur niveau en sciences aussi. Mais il ne faut pas nécessairement avoir fait une classe prépa. Il y a un peu de technique, de traitement de signal et d’acoustique, mais je n’ai pas un niveau de chercheuse.»

Quelles formations supérieures et quels diplômes ?

Après le Bac, plusieurs options s'offrent au candidat en fonction de son projet de professionnalisation : il faut 2 ans pour obtenir le BTS métiers de l'audiovisuel, option métiers du son, et 3 à 6 ans pour un diplôme d'école spécialisée supérieure ou universitaire.

Le BTS métiers de l'audiovisuel est dispensé par nombreux l ycées privés et publics. Il forme aux métiers de technicien, d’opérateur ou d’assistant son. Il ouvre la possibilité à l’élève de se lancer sur le marché du travail - démarche de plus en plus souvent facilitée par des formations en alternance, ou à poursuivre ses études dans un établissement d’enseignement supérieur, comme c'est la cas pour le BTMM (Brevet des métiers de la musique) au Lycée Jean-Pierre Vernant à Sèvres, ou encore pour le CFA des métiers des arts de la scène à Nancy.

Autre diplôme accessible en trois ans, c'est le diplôme national des métiers d’art et du design — DN MADE, qui équivaut à une licence. Il est ouvert aux élèves titulaires d'un Bac général, technologique ou professionnel, et couvre une large panoplie de disciplines liées au son.

Les écoles publiques supérieures proposant une formation aux métiers du son sont peu nombreuses en France, avec des classes qui accueillent en moyenne huit étudiants par promotion. Elles délivrent le Diplôme d'études supérieures des techniques du son (DESTS) en 3 ans ou le diplôme de Musicien-ingénieur du son, grade de Master en 5 à 6 ans, et garantissent un excellent niveau de l’enseignement. Il s'agit du CNSM de Paris (Master), de l' ENS Louis Lumière (Master), de l' Esra/ISTS Brest (DESTS), de l' ENSATT Lyon (DESTS) et de La Femis à Paris, accessibles sur concours d’entrée, très sélectif, qui valide à la fois un niveau d'un troisième cycle d'un CRR ou un CRD équivalent du DEM, et d'un solide bagage scientifique.

Il existe également de nombreuses écoles privées dans le domaine, mais avec des frais de scolarité souvent prohibitifs. Une année de formation en CNSM de Paris coûte environ 500 euros, par exemple, contre un peu plus de 8 000 euros l'année pour l'Institut supérieur des techniques du son de Nice. Autre avantage des établissements publics est l'équipement technique d'une grande qualité et la proximité des formations musicales qui permettent aux étudiants de s'exercer tout au long de leurs études.

"Les écoles du secteur public se sont structurées dans des spécialités et dans une dynamique d'insertion professionnelle, nous apprend Denis Vautrin, responsable de la formation supérieure aux métiers du son du CNSMD de Paris, dans une vidéo dédiée aux formations sciences et musique, publiée par Fuse. Ce sont des écoles qui affichent de très bons taux d'intégration de leurs étudiants dans les secteurs ciblés, cohérents par rapport au niveau d'études et des rémunérations, ce qui est pas toujours le cas pour les écoles privées où c'est très difficile de savoir exactement le devenir des étudiants, même si beaucoup d'étudiants sortent avec un bagage et trouvent leur place."

A noter que, pour se présenter à un concours d'entrée d'une des grandes écoles, il est fortement conseillé de se préparer pendant un à deux ans en intégrant une formation universitaire ou une classe préparatoire.

Il est également possible d'intégrer un parcours universitaire dédié aux métiers du son, allant de la licence au master, au sein de plusieurs universités et IUT , qui peuvent être soit une entrée dans le monde professionnel, soit une première étape de la poursuite des études dans la recherche.

Quelle préparation pour les concours dans le supérieur ?

En dehors des classes préparatoires scientifiques, il existe aujourd'hui des classes préparatoires dans certains conservatoires qui ciblent les concours des grandes écoles dans le domaine, et dont la particularité principale est d'adapter le rythme et les exigences à une pratique musicale soutenue des étudiants. Notamment la Classe préparatoire aux Grandes Ecoles (CPGE) du Lycée Nicéphore Niépce en partenariat avec le Conservatoire de Chalon-sur-Saône, celle du Lycée Guist’hau de Nantes, ou encore les CPSE du Conservatoire de Boulogne-Billancourt , du Conservatoire de Grenoble ou du Conservatoire d’Annecy en collaboration avec l’université de Savoie. En général, le nombre de places est limité et ne dépasse pas 10 élèves par promotion.

A noter qu'une mise à niveau, notamment en matière des disciplines scientifiques, est préconisée pour les profils des élèves qui auraient suivi un parcours plus artistique, comme les bacheliers de la filière technologique S2TMD.

Et après les études ?

"Après avoir obtenu mon diplôme au CNSM de Paris, je me destinais à travailler en tant qu'ingénieure du son spécialisée en musique classique en free-lance. Or, il y a eu un concours à Radio France, et j'ai été recrutée", raconte Alice Legros. A moins d'être recrutés par un grand média, comme Alice, ou par une institution culturelle, la grande majorité des professionnels des métiers du son a le statut d'intermittent de spectacle, inhérent aux secteurs principaux d'activité, à savoir le spectacle vivant et l'audiovisuel, y compris sur les missions prestigieuses, nous apprend Denis Vautrin.

A un taux de plus de 90% d'employabilité, les métiers du son sont en expansion, à condition d'être ouvert aux nombreuses opportunités, selon Alice Legros : "Les métiers du son sont indissociables de l'enregistrements de disques, captations de concerts, captations audiovisuelles, il y a beaucoup de travail pour la télé ou pour le web. Mes collègues de promotion travaillent également dans l'arrangement et l'orchestration et la sonorisation du spectacle vivant, il y a pas mal de débouchés dans les genres musicaux autres que le classique," conclut la professionnelle.