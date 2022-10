Fabienne Voisin rejoindra l'Orchestre métropolitain de Montréal à partir de décembre prochain

L’Orchestre métropolitain de Montréal a annoncé hier la nomination de sa nouvelle présidente directrice générale. Fabienne Voisin rejoindra la phalange québécoise à partir du 1er décembre. Elle prendra la place de Jean R. Dupré, en place depuis dix ans.

La nouvelle directrice quitte ainsi l’Orchestre national d’Île-de-France (ONDIF) après onze ans de bons et loyaux services, et une collaboration forte. « Nous avons vécu ensemble une aventure extraordinaire, j’ai rencontré des musiciens engagés, convaincus de leur rôle dans la société pour réparer la fracture sociale », nous a confié Fabienne Voisin. « Je quitte l’ONDIF avec plusieurs grandes fiertés : celle de l’entrée de l’orchestre à la Philharmonie de Paris en janvier 2015 avec Enrique Mazzola, celle de travailler aujourd’hui avec Case Scaglione depuis 2019 et celle d’avoir ouvert le studio d’enregistrement en 2018. Nous avons recruté 33 musiciens, ce n’est pas rien, et j’ai été soutenue par une équipe extrêmement réactive et créative. »

Le directeur musical de la formation, Case Scaglione, a salué cette collaboration sur son compte Twitter : « Même si ça nous brise le cœur de dire au revoir à notre directrice générale Fabienne Voisin, nous sommes remplis de fierté pour elle et ce nouveau chapitre de sa vie. Elle incarne l'esprit de notre profonde conviction selon laquelle tout le monde doit avoir accès à de la musique de qualité, peu importe le lieu. Elle va nous manquer. »

De son côté, l’Orchestre métropolitain de Montréal a justement relevé la proximité de sa vocation avec celle de l’ONDIF : « placer le répertoire symphonique à la portée de tous et aller à la rencontre de (son) public sur (son) territoire. » La nomination de Fabienne Voisin est le fruit d’une longue période d’approche : une quinzaine d’entretiens, et des échanges « riches et denses », selon la nouvelle directrice. « J’avais un goût pour cet orchestre que j’observais depuis un certain temps. Il a été créé par ses musiciens, c’est assez rare pour un orchestre permanent. La déclaration de promesse à vie entre les instrumentistes et Yannick Nézet-Séguin m’a énormément intriguée – cette démarche est unique – et leur programmation est la démonstration d’une société plus humaine, plus inclusive avec une démarche d’accessibilité auprès de tous les publics. »

Nous avons interrogé Yannick Nézet-Séguin , chef principal et directeur artistique de la formation. Lié à l’Orchestre métropolitain depuis 22 ans, il a insisté sur la spécificité de l’orchestre qui l’a vu grandir : « il est resté fidèle à ses valeurs : l’éducation, l’engagement pour la parité et la diversité. Il était à l’avant-garde il y a quarante ans. Nous avons cherché un partenaire qui croie dans ces valeurs et qui puisse endosser nos convictions. Fabienne était bien outillée pour comprendre notre mission. Dans la discussion, l’alchimie était évidente dès les premières rencontres. »

Le chef québécois a également souligné les affinités entre l’ONDIF et l'OM : « Ces deux orchestres sont dans des grandes villes et ne sont pas seuls. Ici, l’Orchestre symphonique de Montréal est notre grand frère, comme l’Orchestre national de France, l’Orchestre philharmonique de Radio France ou l’Orchestre de Paris pour l’ONDIF. Nous avons à cœur de tourner, et d’aller vers les arrondissements. »