Federico Mompou, dire beaucoup avec peu

Artiste complètement à part dans le paysage du XXe siècle, Federico Mompou (prononcer «Mompôou») n’en est pas moins fascinant, presque obsédant. Son art est comme celui d’un sculpteur, soustrayant de son bloc de pierre tout ce qui est superflu, pesant minutieusement chaque note, pour parvenir à un langage essentiel, presque quintessentiel.

La musique de Mompou est à bien des égards le reflet de sa personne. Son physique fin et élancé, son visage émacié et ses doigts squelettiques forment la carapace d’un homme au caractère introverti et craintif. Sa musique, bien qu’elle revête un aspect incontestablement charnel, n’est pas une musique expansive ou bouillonnante. Elle est celle d’un homme contemplatif qui suggère plus qu’elle ne dit, elle s’interroge plus qu’elle n’affirme.

Une traversée à la marge du XXe siècle

Issu d’une famille catalane aux ascendances françaises, Mompou naît à Barcelone en 1893, la même année et dans la même ville que le peintre Joan Miró. De son enfance dans une famille cultivée, il garde le souvenir intact de la fonderie de cloches de son grand-père, héritier d’une famille de fondeurs implantée dans la région de Tarbes depuis le XVe siècle. Il prend ses premières leçons de piano puis donne un premier concert à l’âge de 15 ans. Pour autant, ce jeune homme au caractère contemplatif ne semble pas décidé à faire de la musique sa profession.

En 1909 cependant, un événement fait basculer sa vie. À l’occasion d’un concert à Barcelone, il entend Gabriel Fauré jouer son Premier Quintette pour piano. C’est une révélation, son premier contact avec la musique moderne. Jusque-là il n’avait pas imaginé composer, mais dorénavant, cette voie s’impose à lui.

Il écrit alors ses toutes premières pièces qui portent déjà en elles l'ADN de sa musique. Sa première « Plainte », écrite à l'âge de 18 ans, est un véritable aphorisme musical. D'une durée d'à peine une minute, elle ouvre comme un murmure son recueil des Impression intimes. On y trouve les ingrédients de toute sa musique, qu'il exploitera jusque dans les dernières années de sa vie : tempo lent, mélodie simple, mesures étendues, impression de nudité désertique mais sans aridité, nuances douces et caressantes à la limite du chuchotement. Et pourtant, malgré son innocence, cette petite pièce exerce une étonnante fascination.

Sur les traces des compositeurs espagnols avant lui, comme Manuel de Falla ou Isaac Albéniz, Mompou se rend à Paris en 1911 avec ses premières partitions et une lettre de recommandation du compositeur Enrique Granados. Au moment d’entrer dans le bureau du directeur du Conservatoire de Paris qui n’est autre que Gabriel Fauré, Mompou se sauve au dernier moment, tétanisé par sa timidité. Il prend alors des cours particuliers avec des professeurs d’harmonie qu’il juge trop académiques et incapables de le comprendre.

À Paris, il se rend aux concerts, fréquente Maurice Ravel et le Groupe des Six. Dans les salons, il croise Paul Valéry, Vladimir Jankélévitch, futur défenseur de sa musique, ou Béla Bartók dont il n’aime pas tellement le langage mais reconnaît sa valeur. En marge de cette vie sociale qu’il observe plus qu’il ne s’y intègre, il continue à écrire pour le piano, notamment ses Charmes.

C’est ainsi que ces années parisiennes voient la naissance de ses cycles de Préludes et de Chansons et danses qui s'échelonnent sur plusieurs décennies. La vraie reconnaissance arrive à Paris en 1921 lors d’un concert où sont jouées ses œuvres. La critique reconnaît en lui un talent singulier : « Voici un musicien de qualité. Un de ces artistes rares qui transforment tout ce qu’ils touchent, qui tirent des sortilèges et des évocations féeriques des éléments musicaux les plus simples et les plus usuels » (Emile Vuillermoz).

Mompou connaît par la suite plusieurs phases de dépression où il cesse complètement d’écrire, c'est le cas entre 1930 et 1937. En proie à divers tourments dus notamment aux crises politiques en Espagne, Mompou est conscient de l’état marginal dans lequel il se trouve d'un point de vue artistique. Son langage est aux antipodes des tendances modernistes d'un Berg, d'un Stravinsky ou d'un Varèse. Plongé dans l’incompréhension la plus totale, il doute de son avenir en tant que compositeur et de l’avenir de la musique.

En 1941, à cause de la Seconde Guerre mondiale, il rentre définitivement à Barcelone. Là, il fait la rencontre de la pianiste Carmen Bravo. La naissance de cette relation amoureuse est à l’origine d’une renaissance musicale. Mompou, après des années de disette, se remet à l’ouvrage avec enthousiasme : il étoffe ses cycles pour piano et compose des mélodies pour voix et piano. Dans une Espagne franquiste où la culture est mise en sourdine, il arrive néanmoins à se faire un nom. À Londres, on lui demande d’orchestrer ses propres œuvres pour en faire un ballet, La Maison des oiseaux, qui connait un succès important.

Ses 30 dernières années se déroulent comme Mompou a toujours entendu mener sa vie : comme il n’a jamais occupé de poste d'enseignant, il a le temps pour se consacrer pleinement à la composition, pour piano, bien sûr, mais également pour guitare, ainsi que pour l'orchestre avec un oratorio, Los Improperios en 1963. Il écrit pour ses amis musiciens qui défendent et propagent sa musique partout dans le monde : les pianistes Arthur Rubinstein, Alicia de Larrocha et Rosa Sabater ainsi que le guitariste Andrés Segovia qui disparaît la même année que lui.

Mompou découvre également les textes de Saint-Jean-de-la-Croix qui lui inspirent son testament musical, la Musica callada, vaste corpus pianistique écrit en quatre cahiers entre 1959 et 1967. En 1974, treize ans avant sa mort, il entreprend d’enregistrer l’intégrale de son œuvre pour piano, témoignage particulièrement émouvant d’un artiste au crépuscule de sa vie.

« La chose primordiale pour celui qui crée, c’est la sincérité. »

Les amateurs de classifications seraient bien en peine avec la musique de Mompou. Impressionnisme ? Primitivisme ? Romantisme tardif ? Musique folklorique ? Le langage musical de Mompou, s'il ne nie pas des influences, reste, du début à la fin, profondément atypique, personnel et éloigné de tout dogmatisme. C'est certainement ici que réside une des forces de sa musique : la fidélité à sa voix intérieure et sa sincérité font sa musique ne ressemble à aucune autre.

Pourtant, comme il l'avoue lui-même : « ma musique a réussi malgré tout ce que j’ai fait contre elle, à cause de ma timidité et de ma paresse ». En effet, Mompou a toujours adopté (par tempérament et non par choix) une posture en retrait. Lorsqu'il commence à composer à l'adolescence, il n'a pas l'intention ou la prétention d'être joué et même des années, plus tard, lorsqu'il se met à écrire la Musica Callada, il pense à la réserver à son usage privé. Pourtant, derrière cette timidité se cache un artiste fidèle à ses principes esthétiques qui semblent s'être imposés très tôt à lui.

Mompou sait ce qu'il ne veut pas : la grandiloquence et les longueurs inutiles. Sa pensée musicale doit être contenue dans des formes courtes, dans lesquelles les mélodies ne subissent pas de développement, c'est-à-dire pas de transformations ni d'extrapolations. Tout est réduit à l'essentiel. Cette recherche de concision atteint sa forme la plus absolue dans la Musica callada. En ce sens, il est presque un précurseur des compositeurs minimalistes.

De ce point de vue, et à l'inverse d'autres compositeurs du XXe siècle, Mompou n'est pas un compositeur de l'esprit. Il le revendique d'ailleurs clairement : « Je ne peux pas penser la musique. Si je veux intervenir avec ma tête, ça n’avance pas. Je suis capable de penser une ligne mélodique mais ce qui est le plus difficile de penser, ce sont les harmonies ». Il écrit, assis au piano, tâtant le clavier de ses grandes mains maigres, cherchant sous ses doigts les notes qui s'accordent, « les notes qui s'aiment » selon la formule de Mozart. C'est un instinctif qui a besoin du contact avec l'instrument pour créer : « ma musique, ce sont mes mains ».

Mompou au piano - Anonyme/Fonds de la Fondation Mompou

Mais alors, qui est vraiment Mompou ? « Je suis né de l'impressionnisme », affirme le compositeur, « l'impressionnisme a été un moment merveilleux dans la musique et dans la peinture mais qui s’est évanoui tout de suite ». Il est vrai qu'à certains égards, plusieurs de ces pièces nous font songer à certains préludes évanescents de Debussy avec qui il a en commun cet amour des harmonies luxuriantes, des textures coulantes et des accords baignés de pédale. Quelques pièces de Mompou ont pour objet des thèmes chers au compositeur français comme l'eau et plus généralement, ce qui est impalpable. C'est le cas de la deuxième pièce de ses Paisajes, « El lago » décrivant la surface lisse et scintillante d'un lac. Mais la comparaison s'arrête ici. Mompou fuit l'impressionnisme comme il fuit le dodécaphonisme ou tout autre « école ».

D'autres voient en lui un « Satie espagnol ». En effet, on trouve aussi une idée commune de frugalité, de sobriété, presque de naïveté. Ils partagent également un goût pour les inscriptions drolatiques (« Chantez avec la fraîcheur de l'herbe humide » trouve-t-on dans « Jeunes filles au jardin »). Pourtant, ces inscriptions disparaîtront vite sous la plume du catalan. Les dimensions provocatrices et excentriques, présentes chez Erik Satie, sont complètement absentes de la pensée de Mompou.

Un autre élément fondamental de sa musique sont les sonorités de cloches. Il n'est pas le seul à cette époque à être fasciné par cet instrument qui convoque spiritualité et saveur populaire : Rachmaninov et Debussy cherchent, à leur façon, à transposer au piano ces sonorités riches et profondes.

« Un jour, raconte Mompou, j’ai trouvé sous mes doigts un accord, qui, répété obstinément, a donné cette ambiance métallique. Cette ambiance a eu beaucoup d'influences sur ma musique. Peut-être est-ce un souvenir de mon enfance lorsque j’allais jouer à la fonderie de cloches où travaillait mon grand-père. »

Federico Mompou dans la fonderie familiale Dencausse, à Barcelone, photographié par son frère Joseph dans les années 1910. - Fonds Mompou de la Biblioteca de Catalunya

Enfin, la question du folklore est un sujet sur lequel Mompou s'est lui-même exprimé : « Je n’aime pas que l’on dise que je suis un compositeur folklorique. On croit que ma musique est faite de thèmes populaires, ce n’est pas vrai. Je n’ai pris des thèmes populaires que lorsque j’ai voulu faire des harmonisations de musiques de la Catalogne. » Rien dans la démarche de Mompou n'est scientifique ni ethnomusicologique comme Bartók ou Kodaly.

Si ses Chansons et danses réveillent effectivement un répertoire populaire qu'il adapte selon son propre langage, il n'y a rien de pittoresque, pas d'espagnolade de carte postale ni de castagnettes. Ce recueil de quinze Canciones y danzas (Chansons et danses) s'étale sur plus de cinquante ans, de 1921 à 1978.

Ces courts diptyques, n'excédant pas quatre minutes, sont constitués chacun d'une pièce lente et souvent rêveuse puis d'une danse, plus animée, l'ensemble traduisant « l'essor de l'âme et l'élan du corps » (Guy Sacre). Pour la plupart des chansons et des danses, Mompou reprend une mélodie préexistante dans le catalogue des musiques catalanes mais va plus loin que la simple transcription : la mélodie est une base sous laquelle il parsème ses harmonies soyeuses.

Mompou au piano - Anonyme/Fonds de la Fondation Mompou

Tout au long de sa vie, Federico Mompou, cet homme « placide et indolent, d’une timidité presque maladive » (Jean-François Heisser), a bâti une œuvre qui est un refuge. Au-delà des clivages esthétiques, il a suivi, tel un pèlerin, sa voix intérieure lui dictant une musique éminemment personnelle, qui ne ressemble à aucune autre, mais qui parle directement au cœur. Dans un monde chaotique et tumultueux, en proie aux conflits de toutes nature, son œuvre, consolatrice et pénétrante, nous délivre un message d'humilité, à la fois optimiste et spirituel, entre ciel et terre. Mompou nous invite à écouter le silence de sa musique entrer en résonnance avec notre propre silence.