Feeling Good de Nina Simone : l'histoire d'un poing levé

Tube planétaire aux innombrables reprises, la chanson Feeling Good est si intimement liée à Nina Simone, de son vrai nom Eunice Waymon, qu’il est difficile de croire que la chanteuse américaine n’est pas à l’origine de l’œuvre. En effet, la célèbre chanson est extraite d’une comédie musicale britannique de 1964, The Roar of the Greasepaint, The Smell of the Crowd, de Leslie Bricusse et Anthony Newley. Grand succès au Royaume-Uni, le spectacle est repris à Broadway l’année suivante.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

L'intrigue est une allégorie des inégalités socio-économiques britanniques dans les années 1960, entre la classe supérieure - incarnée par le personnage de Sir - et la classe populaire, incarnée par Cocky. Alors que ces deux personnages se défient dans un jeu sans règles, un troisième personnage, initialement nommé « The Negro » (puis renommé « The Stranger » et « The Black Man »), remporte le jeu à la grande surprise de Sir et Cocky. En joie après son coup de maître, « The Negro » entonne Feeling Good comme un chant de victoire. Dans le contexte d'une époque marquée par la ségrégation raciale et la lutte pour les droits civiques, l’air est immédiatement identifié comme une revendication d'émancipation dès sa présentation aux Etats-Unis.

Publicité

Les premières reprises de la chanson ne tardent, dont une version jazz instrumental par John Coltrane, Art Davis, Elvin Jones et McCoy Tyner. Mais c'est en juin 1965 que sort la plus célèbre des reprises, chantée par une musicienne qui se voulait initialement pianiste classique : Nina Simone.

À réécouter : Nina Simone : l’adieu au classique MAXXI Classique Écouter plus tard écouter 4 min

Au cours des années 1950, Nina Simone s'intéresse non seulement au classique mais aussi au jazz, à la musique folk, aux comédies musicales et même aux chants africains. Elle prend position politiquement et s'engage musicalement dès le début des années 1960

En 1964, elle publie son premier album pour le label Philips, Nina Simone in Concert . Explicitement engagé, l’album comporte des messages de soutien au mouvement des droits civiques. On y trouve notamment des chansons contestataires telles que Mississippi Goddamn (en référence aux meurtres commis par le Klu Klux Klan en 1963), Old Jim Crow (surnom péjoratif du XIXe siècle pour les Afro-Américains), Go Limp (conversation entre une mère et sa fille à propos de l'engagement politique et de la sexualité) et Pirate Jenny (dans laquelle une femme de chambre imagine se venger violemment du mépris qu'elle endure).

Chanteuse engagée, Nina Simone voit dans la chanson Feeling Good l’hymne parfait pour exprimer sa colère et sa frustration face aux injustices sociales. En 1965, elle sort son nouvel album I Put a Spell On You, dans lequel se trouvent plusieurs reprises de morceaux célèbres dont le célèbre I Put a Spell on You de Screamin’ Jay Hawkins et Ne me quitte pas de Jacques Brel. En septième position se trouve la reprise de Feeling Good, seulement six mois après la sortie de la comédie musicale de Bricusse et Newley.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Avec une joie teintée de douleur, attendant une « nouvelle aube, d’un nouveau jour, d’une nouvelle vie », Nina Simone entonne Feeling Good avec une force tonitruante, presque menaçante. Le tout est fortifié par de puissants cuivres dans l’orchestration de Hal Mooney pour big band au swing presque insolent.

La reprise par Nina Simone de Feeling Good devient dès sa sortie une référence incontournable pour les innombrables reprises qui suivront, de Sammy Davis Jr. à Muse en passant par George Michael, Lauryn Hill, Alicia Keys, Wax Tailor et Avicii. Même si nul ne saura trouver la même force, l'énergie et la sincérité de Nina Simone.

Presque 60 ans plus tard, dans une Amérique toujours bouleversée par le racisme, le chant à la fois jubilatoire et contestataire de Nina Simone sonne avec autant de ferveur et de fureur que lors de sa sortie en 1965.