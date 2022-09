"Félicitations maestro" : Gustavo Dudamel décoré Officier des arts et des lettres

Récompensé après avoir été ovationné par le public, Gustavo Dudamel a reçu samedi soir l'insigne d'Officier des arts et des lettres, à l'issue de la grande première de Tosca de Puccini, qu'il dirigeait à l'Opéra Bastille. Le chef vénézuélien, directeur musical de l'institution depuis août 2021 , a été décoré par le président de la République Emmanuel Macron, deux ans après avoir reçu la médaille d'or du mérite des beaux-arts en Espagne, où il réside. "Félicitations maestro", a salué dans la foulée l'Opéra de Paris sur son compte Twitter .

"Paris, c'est chez moi maintenant", déclarait en février sur France Musique Gustavo Dudamel, qui partage son emploi du temps avec l'Orchestre Philharmonique de Los Angeles, dont il est aussi directeur musical. L'institution californienne n'a d'ailleurs pas manqué de féliciter le chef, également sur son compte Twitter : "Joignez-vous à nous pour féliciter du fond du cœur notre directeur musical et artistique Gustavo Dudamel [...], un honneur bien mérité !"

Chef superstar

Avec depuis 2019 une étoile sur le célèbre Hollywood Boulevard, la carrière de Gustavo Dudamel a tout d'une success-story à l'américaine. Il commence le violon à l'âge de 10 ans en bénéficiant du programme d'éducation musicale El Sistema , puis étudie la direction d'orchestre. Tournées à travers le monde, disques, succès, il devient "l'enfant terrible" de la musique classique et le symbole de la réussite d'El Sistema. Depuis son installation en 2009 à Los Angeles, le chef d'orchestre s'est bâti une carrure de star, inspirant le personnage principal d'une série télévisée ( Mozart in the Jungle ), dirigeant la musique de Star Wars ou encore le concert du Super Bowl.