Femmes, anti-héros, ange exterminateur : l'Opéra de Paris dévoile sa saison 2023-2024

20 productions lyriques et 14 productions chorégraphiques, sept nouveaux ballets dont deux créations. L’Opéra de Paris a levé ce mercredi 29 mars le voile sur sa prochaine saison, une « grande saison qu’on aime », nous confie son directeur Alexander Neef, « pour montrer la richesse du répertoire lyrique et chorégraphique à notre public. »

377 levers de rideau au total pour le cru 2023-2024, « qui je l’espère donnera envie au public de revenir souvent à l’Opéra de Paris ». Avec un sempiternel - mais essentiel - mot-clé : la démocratisation, pour continuer à décloisonner une institution parfois taxée d'élitisme. « Nous mettrons en vente plus de 330 000 places à moins de 50 euros pour la saison 2023-2024, avec une légère augmentation des prix en revanche pour les catégories élevées » signale Alexander Neef.

Femmes, anti-héros et ange exterminateur

Les productions lyriques – huit nouveaux spectacles – célèbreront « les femmes et les anti-héros ». Dirigée par William Christie, la mezzo-soprano Léa Desandre se glissera dans la peau de l'impitoyable Médée de Charpentier. Remarquée, parfois décriée pour sa sanguinolente et brutale Salomé la saison dernière, l'Américaine Lydia Steier reviendra à Bastille avec La Vestale de Spontini (elle évoque déjà une mise en scène inspirée de « célèbres lieux français », comme le grand amphithéâtre de la Sorbonne).

Le Russe Kirill Serebrennikov, réputé pour ses propositions percutantes au théâtre comme au cinéma (réalisateur récemment de La Femme de Tchaïkovski ) fera quant à lui ses débuts à l’Opéra de Paris, avec une mise en scène de Lohengrin de Wagner. « C’est un plaisir et un honneur de travailler avec lui, car c’est un artiste que j’admire énormément ! », s’enthousiasme d'ores et déjà Gustavo Dudamel, en charge de la direction musicale.

Le maestro vénézuélien dirigera aussi une œuvre beaucoup plus contemporaine, pour laquelle il confie avoir eu un coup de cœur : L'Ange exterminateur de Thomas Adès, créé en 2016 d'après le film surréaliste de Buñuel. Une critique acerbe de la bourgeoisie, mise en scène par Calixto Bieito, « une personne qui m’est chère », poursuit Dudamel : « De la musique complexe, belle à travailler. Thomas Adès, c’est un nouveau langage pour l’orchestre : ce sera un défi merveilleux. » La partition de Beatrice di Tenda de Bellini, créée en 1833 à La Fenice de Venise, fera aussi son entrée au répertoire de Paris. Une œuvre rare que Peter Sellars, avait envie de monter depuis plus de 25 ans. Au rayon des nouvelles productions, également, Don Giovanni, dans la scénographie bien connue de Claus Guth, et Don Quichotte, mis en scène par l'Italien Damiano Michieletto.

A souligner aussi beaucoup de reprises d'opéras italiens : Don Pasquale de Donizetti, Turandot de Puccini, Simon Boccanegra et La Traviata de Verdi... Et si les femmes sont à l'honneur dans les programmations, elles le seront aussi derrière les pupitres de direction : huit cheffes à l'affiche la saison prochaine. Cinq feront leurs débuts à l'Opéra de Paris, dont Keri-Lynn Wilson, qui dirigera Cendrillon de Massenet, ou encore Eun Sun Kim, directrice musicale sur Les Contes d'Hoffmann d'Offenbach.

Un spectacle, enfin, attise la curiosité : un mari jaloux, une mère de trois enfants qui n'arrive plus à payer son loyer, un vieux communiste juif, de jeunes amoureux... L'opéra américain Street Scene, ("scène de rue") sera mis en scène par Ted Huffman. Il sera interprété par les chanteur de l'Académie de l'Opéra de Paris, et la grande Première aura lieu à la Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis, à Bobigny.

Mais en parcourant la programmation, force est de constater une absence : point de création lyrique à l’Opéra de Paris en 2023-2024. « Nous avons fait un choix délibéré avec Gustavo Dudamel de faire venir au répertoire quelques grandes pièces des XXe et XIXe siècles comme Nixon in China, en ce moment à Bastille, et L’Ange exterminateur, tout en attendant de développer quelques grandes commandes lyriques qui verront le jour dans les années à venir », explique Alexander Neef à France Musique. « Ces grandes commandes lyriques prennent du temps. Ecrire un opéra de trois heures, le développer avec un livret, écrire la musique, cela met quelques années. Mais ça arrive ! Il faut toujours développer la création, c’est important, car nous faisons du spectacle vivant. »

Chorégraphies audacieuses

La création sera en revanche bien présente du côté des ballets, avec deux propositions intrigantes : The Last Call et Horizon, imaginées respectivement par la Française Marion Motin et Xie Xin (première chorégraphe chinoise mise à l'honneur par l'Opéra de Paris). « Ce sont deux créations presque complémentaires », explique à France Musique le directeur de la danse de l'Opéra de Paris, José Martinez : « Marion Motin vient du langage du hip-hop, de la danse de rue. Elle va apporter du sang neuf à l’Opéra, nos danseurs vont expérimenter sur de nouvelles techniques. Xie Xin, qui vient d’une danse contemporaine peut-être un peu plus traditionnelle, a beaucoup de poésie dans ce qu’elle fait. C’est vraiment un contrepoint avec Marion Motin, et les danseurs vont devoir développer ces deux univers. »

Le nouveau directeur de la danse dépeint une saison « avec des chorégraphes qui viennent d’univers très différents, des reprises, des œuvres qui entrent au répertoire et de grands chorégraphes comme Pina Bausch, Jiří Kylián et Ohad Naharin. Cela sera une saison très complète pour les artistes et pour le public. » Pas vraiment "sa" saison, ceci-dit, car la programmation 2023-2024 a été élaborée par sa prédécesseure, Aurélie Dupont . Mais José Martinez y a tout de même apposé sa patte : « J’ai apporté ma touche pour trouver l’équilibre entre classique et contemporain, en ajoutant une reprise du Lac des Cygnes et en remplaçant Roméo et Juliette par Don Quichotte. Mais c’est une saison qui me ressemble, je m’y identifie, et de toute façon mon projet s’inscrit dans la continuité d’Aurélie Dupont au niveau de la programmation. »

Le répertoire ne sera pas en reste : 11 ballets, dont trois grands classiques de Noureev (Casse-Noisette, Le Lac des Cygnes et Don Quichotte). Sans oublier l'iconique Seasons' Canon, de Crystal Pite. Avec de nouvelles nominations d'étoiles à venir, dans la foulée d'Hannah O'Neill, Marc Moreau et tout récemment Guillaume Diop ? « La politique de nomination d’étoiles doit se poursuivre, des étoiles sont en fin de carrière, il va falloir procéder à de nouvelles nominations. Je continue d’observer le travail de tout le monde, donner des conseils à certains, à être attentif à leur évolution... Bien sûr qu’il y aura des nominations dans les saisons à venir. » France Musique ouvrira l'œil.