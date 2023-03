Fermeture des BBC Singers : la vague de soutien ne faiblit pas

Le couperet est tombé sans crier gare, le 7 mars dernier . La BBC a annoncé la dissolution prochaine de son chœur quasiment centenaire, les BBC Singers, pour des raisons financières, dans le cadre d'une "nouvelle stratégie pour la musique classique". Une nouvelle difficile à digérer pour ses vingt-et-uns chanteurs et chanteuses, réputés dans le monde entier pour leur expertise du chant choral. Difficile à encaisser, aussi, pour les dizaines de milliers de signataires d' une pétition largement relayée, qui exhorte le groupe audiovisuel britannique à revenir sur sa décision. Et les soutiens continuent d'affluer.

Incompréhension des compositeurs

Le 13 mars dernier, ce sont pas moins de 700 compositeurs qui ont adressé une lettre ouverte à Tim Davie, le directeur général de la BBC. Parmi les signataires : Kaija Saariaho, Esa-Pekka Salonen, Judith Weir ou encore Thomas Adès. Ces derniers dénoncent une fermeture "dévastatrice" : "La perte de cette formation extraordinaire serait dramatique pour l'avenir du chant choral". Les compositeurs soulignent notamment le rôle des BBC Singers dans la valorisation des œuvres contemporaines.

Le compositeur John Adams s'est lui fendu d'une charge particulièrement virulente, partagée sur les réseaux sociaux : "En tant que compositeur et chef d'orchestre américain, mon admiration pour la culture musicale britannique est sans borne [...] Mais aujourd'hui, nous Américains n'entendons que des histoires affreuses en provenance du Royaume-Uni, comme si le pays était pris dans une spirale autodestructrice. Visiblement, la BBC souhaite participer au déclin en se séparant de ses institutions les plus précieuses."

Soutien des chœurs

Vendredi, d'autres voix sont venues s'ajouter aux protestations : des représentants de chœurs britanniques, qui dans une lettre publiée par le Times ont estimé que la fermeture des BBC Singers envoyait "un message extrêmement pessimiste à ceux qui souhaiteraient entrer dans un chœur professionnel". Cette décision est selon eux "révélatrice de la dévaluation constante de la musique chorale et de son riche héritage." De leur côté, les co-directeurs des BBC Singers ont dénoncé "une culture de peur et paranoïa" à la BBC, qu'elle tient pour responsable d'une "négligence honteuse" des arts.

France Musique avait contacté la BBC, qui se justifiait, d'autant que le radiodiffuseur de service publique compte aussi tailler dans ses orchestres : 20% de départs volontaires au BBC Symphony, au BBC Philharmonic et au BBC Concert Orchestra. "Nous devons faire des économies", nous dit-on, "accroître la flexibilité, l'agilité de nos formations". Notamment en investissant "dans plus de chœurs locaux", à travers tout le Royaume-Uni. Des arguments difficiles à entendre pour Sofi Jeannin, cheffe de chœur des BBC Singers : "Ce sont des mots très blessants pour nous. Le communiqué de la coopération parle d'augmenter la flexibilité et l'agilité, or, ce sont très exactement les compétences des BBC Singers", confiait-elle à France Musique.