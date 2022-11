Fermeture du lycée Brassens : "Les artistes de demain sont traités en quantité négligeable"

Ils ont passé les vacances la boule au ventre. Des élèves, parents d'élèves et enseignants du lycée général Georges Brassens, dans le XIXe arrondissement de Paris, montent au créneau après l'annonce de la fermeture à la rentrée 2023 de leur établissement, l'un des sept lycées de France à proposer des horaires aménagés pour des élèves se destinant à des carrières artistiques exigeantes. "L’annonce a été extrêmement brutale, sans aucune forme de concertation. Nous avons appris la nouvelle la veille des congés de la Toussaint", relate Jaumelina Salaris, maman d'une élève scolarisée en première, qui présente cette année le concours de danse du Conservatoire de Paris. Six autres lycées de la capitale sont également menacés . "C'est la baisse de la démographie et la vétusté des locaux de ces établissements qui nous amènent à redéployer ces formations", justifie le Conseil régional d'Ile-de-France.

"Crises d'angoisse"

Des arguments, mais un dialogue inexistant. "Quand nous avons demandé au ministre (de l'Éducation, ndlr), au rectorat, à la région ou à la mairie de Paris d’être reçus, nous avons systématiquement essuyé des fins de non-recevoir. Nous avons donc fait le choix de nous tourner vers la société civile pour nous faire entendre", poursuit Jaumelina Salaris, qui pour briser un "silence assourdissant" a lancé une pétition en ligne "contre la fermeture brutale du lycée Brassens". Cette dernière a à ce jour récolté plus de 12.000 signatures et gagné le soutien de nombreuses personnalités et artistes, dont le violoncelliste Raphaël Merlin, les réalisateurs Cédric Klapish et Emmanuel Bercot, ou encore les étoiles de l'Opéra de Paris Hugo Marchand et Dorothée Gilbert. Des élèves, des parents et une partie du personnel de Brassens se sont quant à eux rassemblés devant leur lycée ce lundi matin, pour dénoncer l'opacité et l'aberration selon eux d'une telle fermeture.

Car le lycée Georges Brassens est une voie royale pour les futurs chanteurs, musiciens et danseurs comme Cléa, qui en parallèle de son cursus scolaire suit un cycle spécialisé au Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR) de Paris. "Il s'agit du seul lycée qui me permette de suivre mon cursus en plus de l’école. L’an dernier, j’étais dans un établissement 'normal', j'avais cours toute la journée et ne m’en sortais pas du tout. Brassens m’a permis de faire 13h de danse par semaine", constate-t-elle. La jeune fille dresse un tableau peu reluisant : des camarades "extrêmement choqués" à l'annonce de la fermeture, "énormément de stress" quant à leur avenir scolaire et professionnel, des "crises d'angoisse", même, chez "pas mal d'élèves".

Direction Bergson

"Je ne suis entrée au CRR cette année, le concours est dur, l’avoir m’a permis d’entrer à Brassens, j’étais hyper contente, et là j’apprends que le lycée ferme ? Cela remet tout en question", poursuit Cléa, dépitée. Les élèves de Brassens seront transvasés au lycée Bergson, lui aussi situé dans le XIXe arrondissement, à 10 minutes à pied. "Ils ne pourront pas mélanger des doubles-cursus aux autres, parce que nous n’avons que 25 heures de cours, contre 40 heures dans un parcours normal. L'argument de la mixité ne tient donc pas vraiment", relève de son côté Camille, élève en terminale, en troisième année à la Maîtrise Populaire de l'Opéra Comique. "Brassens nous permet d’avoir un suivi au cordeau, que ce soit pour l’aspect artistique ou scolaire. Ils ont des besoins, ce sont des élèves qui ont 50 heures voire plus par semaine, cela va être très compliqué pour eux", augure aussi une professeure de spécialité danse : "Nous sommes dans un état de stress assez conséquent au lycée, enseignants, personnel et élèves. Nous ne savons pas ce qui nous attend."

Valentine, arrivée cette année à Brassens "sans savoir que le lycée avait pour projet de fermer", abonde : "Ici, il y a des enseignants qui sont habitués à travailler avec des élèves qui n’ont pas beaucoup de temps, dans des classes à petits effectifs" (des effectifs de plus en plus fragilisés, France Musique s'en faisait l'écho l'été dernier ) : "C’est ce qui fait la force de ce lycée, ce qui nous permet d’avancer, d’avoir de bonnes notes, de bons résultats. À Bergson, nous ne pourrions pas avoir cela." Inquiétude aussi de Marianne Zalc, syndiquée à la FCPE, mère d'une élève qui suit en parallèle des cursus au CRR de Boulogne et au CRR d'Aubervilliers : "Ma fille est en première et vient d'entamer sa scolarité à Brassens, c’est un peu raide après les années Covid de les plonger de nouveau dans l’incertitude. Est-ce qu’ils seront tous à Bergson, est-ce que le mi-temps sera respecté ?"

Les mêmes classes à horaires aménagés

De quoi rassurer les parents, les professeurs et les élèves inquiets ? Selon les informations de France Musique, l'intégralité des effectifs de Brassens se retrouvera effectivement dans des classes à horaires aménagés au lycée Bergson, séparées du cursus traditionnel, avec un mi-temps respecté. Les enseignants de Brassens seront aussi prioritaires sur les postes. "Nous sommes dans un contexte de très forte baisse démographique sur Paris, la capitale a perdu cette année presque 1000 lycéens. À Brassens, le vivier a fortement régressé, avec moins de candidatures. Ajoutez à cela que les locaux sont vétustes : nous parlons d'une ancienne école primaire, toute petite, malaisée en termes d'aménagements", rapporte une source proche du dossier. "Brassens est, en outre, l'établissement le plus favorisé de Paris. Et soyons clairs : ce qui provoque la colère, c'est aussi qu'il a un indice de positionnement social (IPS) de 154, le plus élevé de la capitale, contre seulement 84 pour Bergson."

La décision doit être entérinée lors d'un conseil interacadémique de l'Éducation nationale, ce mardi, avec dans la foulée une prise de parole de Valérie Pécresse, la présidente de la région Ile-de-France. Les opposants à la fermeture - de Brassens mais aussi des autres lycées concernés - ont quant à eux prévu de se retrouver sur le parvis de l'Hôtel de Région, pour dénoncer à nouveau, en présentiel et de vive voix, une décision qu'ils estiment "très violente".