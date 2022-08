First Lady : nouvelle chronique dans Open Jazz

Nouvelle venue dans Open Jazz chez Alex Dutilh : Marjolaine Portier-Kaltenbach, nouvelle First lady du jazz sur France Musique ! Chaque vendredi à 18h30, celle-ci évoquera les Premières Fois du Jazz : du premier enregistrement au premier concert en France en passant par la première critique de jazz jamais écrite…

Fraîchement débarquée à France Musique comme attachée de production en 2016 après un stage à TSF Jazz, Marjolaine Portier-Kaltenbach a collaboré à de nombreuses émissions de la chaîne avant de faire ses premiers pas à l’antenne en présentant des concerts dans le cadre de Jazz été. S’en sont suivies une « Soirée Spéciale Miles Davis » et trois séries estivales : « Les Blazz du Jazz », « Mieux vaut tard que jamais » et « Pannonica, bonne fée du Jazz», ainsi qu’une chronique dans la Matinale de Jean-Baptiste Urbain, « La bulle de Jazz» consacrée à l’actualité du jazz. Dorénavant, elle aura sa chronique chez Alex Dutilh le vendredi à 18h30.

Au programme de First Lady en septembre 2022 :

2 septembre - 1er solo jazz de vibraphone enregistré

9 septembre - 1er photographe noir à obtenir une bourse de la Fondation Guggenheim

16 septembre - 1er disque de jazz jamais gravé 23 septembre - 1ère autobiographie d’un musicien de jazz

30 septembre - 1er joueur de violon amplifié

Mini bio : Née un casque sur les oreilles, biberonnée à Bach et Erroll Garner, Marjolaine Portier Kaltenbach a une formation franco-allemande : master d’Etudes Germaniques à la Sorbonne et Freie Universität (Berlin) et Master à l’IFP (Panthéon Assas). Depuis dix ans, elle court les clubs de jazz de la capitale. Après un passage à Arte (Karambolage) et TSF Jazz (Les Matins Jazz), elle fait ses gammes au sein de France Musique en assistant la plupart des producteurs, toutes émissions confondues, avant de prendre l’antenne sur ses propres émissions.