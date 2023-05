Fondateur du Beaux Arts Trio, le pianiste Menahem Pressler est décédé

Il était le doyen des grands pianistes du XXe siècle, fier héritier d’une tradition romantique autant célébré pour ses talents de soliste que de chambriste. Menahem Pressler est mort ce samedi 6 mai, nous annonce la Jacobs School of Music à l’université d’Indiana, où il occupait la chaire de musique d’Éminent Professeur depuis 1955. « Menahem Pressler était un pianiste brillant, un professeur extraordinaire et une âme tendre qui a laissé une marque indélébile sur des générations de pianistes du monde entier » écrit Abra Bush, doyenne de la Jacobs School of Music.

Par sa musicalité, et sa passion musicale inépuisable, il s'est imposé à travers une carrière de plus de sept décennies comme l’un des pianistes les plus distingués du XXe siècle. Soliste acclamé et membre fondateur du Beaux Arts Trio, ensemble légendaire qui se produit pendant plus de cinq décennies, il fut également un pédagogue dévoué.

Ses collaborateurs et amis fidèles lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux, notamment le violoniste Daniel Hope, membre du Beaux Arts Trio de 2002 à 2008 : « Aujourd'hui, le monde a gagné un roi [en référence au couronnement du roi Charles III le 6 mai, ndlr]. Mais aujourd'hui, nous en avons aussi perdu un. Adieu Menahem et merci. Pour tout », écrit le violoniste sur Twitter.

Pianiste prodige

Né le 16 décembre 1923 à Magdebourg en Allemagne, la famille de Menahem Pressler, d’origine juive, se réfugie en Italie puis à Haifa en Palestine en 1939, pour fuir les Nazis. Cette même année, il monte sur scène pour jouer avec l’Orchestre philharmonique d’Israël. Une rencontre fortuite avec le pianiste Paul Loyonnet puis l’agent Max Rabinoff le mène à New York. A peine arrivé, le jeune pianiste part à San Francisco pour participer au Concours Debussy en 1946. À sa propre surprise, le président du jury, Darius Milhaud, lui remet le premier prix.

L’année suivante, il monte sur la scène du Carnegie Hall pour jouer le Concerto pour piano de Schumann avec le Philadelphia Orchestra sous la baguette d’Eugene Ormandy. « Voici le jeu d'un artiste libre, sûr de son droit de naissance musical », écrit le New York Times en 1947. Sa carrière est définitivement lancée, et il se présente aux côtés des orchestres symphoniques les plus prestigieux dont New York, Washington, Chicago, Londres et Paris. Sa carrière de soliste s’étend sur les sept décennies suivantes, pendant lesquelles il produit plus de 30 enregistrements des plus grandes œuvres pour piano de Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann, Chopin, Fauré, Franck, Debussy et Ravel.

Beaux Arts Trio

Le nom de Menahem Pressler est aussi associé à un ensemble de musique de chambre : le Beaux Arts trio. En 1955, après avoir joué plus d'une décennie en soliste, Menahem Pressler se présente au Berkshire Music Festival comme pianiste chambriste, aux côtés du violoniste Daniel Guilet et du violoncelliste Bernard Greenhouse. Ainsi nait le Beaux Arts Trio, qui devient par la suite l'un des ensembles de chambre les plus vénérés au monde, et dont l’harmonie et la cohésion instrumentale ne cessera d’impressionner et de fasciner la critique musicale.

Pendant plus de 50 ans et 130 concerts en moyenne par an à travers le monde, le Beaux Arts Trio œuvre pour la popularité du répertoire de trio avec piano à une époque où le quatuor domine la scène musicale, et enregistre la quasi-totalité du répertoire pour l’ensemble, dont les œuvres de Mozart, Beethoven, Haydn, Schubert, et Brahms.

Si les chaises du violon et du violoncelle sont occupées par différents interprètes au fil des années, son membre fondateur reste au piano tout au long de l’aventure musicale. Le dernier concert du Beaux Arts trio au festival de Tanglewood, le 21 août 2008, marque la fin d’une entreprise musicale inégalée dans l’histoire de la musique de chambre, tant par l’ampleur de son répertoire que par la profondeur de sa musicalité.

Grand pédagogue et concertiste infatigable

Fier de son héritage pianistique et de ses professeurs Paul Loyonnet, Isabelle Vengerova, Egon Petri et Robert Casadesus, Pressler était un pédagogue passionné dont les élèves sont primés dans les plus grands concours internationaux de piano. « Mes élèves, vous savez, sont vraiment comme mes enfants. Je les aime et je tiens à eux. Je pense constamment à eux et je veux les voir réussir », affirme Menahem Pressler sur son site internet.

En 1955, même année que la fondation du Beaux Arts Trio, Menahem Pressler est nommé professeur de piano en résidence à la Jacobs School of Music de l'université de l'Indiana à Bloomington. Il se voit ensuite offrir la chaire de musique d’Éminent Professeur « Doyen Charles H. Webb », poste qu’il occupe jusqu’à sa mort.

Interprète inépuisable conduit par son amour pour la musique, il enregistre pour la première fois à l’âge de 90 ans le cycle du Winterreise de Schubert, avec le ténor Christoph Prégardien. Après une intervention chirurgicale en 2015, il continue à effectuer des tournées à travers le monde, sans aucune intention de s’arrêter. Il donne régulièrement des master-class et il participe en 2019 au jury du Concours international Tchaïkovski.

« Tant que je pourrai respirer, je continuerai. Je voudrais vivre jusqu’à l’âge de 120 ans. Pourquoi 120 ans ? C’est parce que Abraham a vécu jusqu’à l’âge de 120 ans. Je vivrais volontiers jusqu’à l’âge de 120 ans. Tant que je serai toujours aussi actif, aussi créatif, tant que j’aimerai le monde, la musique, et les gens, il n’y aura pas de problème », confiait Menahem Pressler au micro de France Musique en juin 2018. S’il n’atteint pas l’âge d’Abraham, Menahem Pressler ne fut pas moins un patriarche du piano et de la musique de chambre du XXe siècle.