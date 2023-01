France Musique : 1 million d’auditeurs quotidiens + 50.000 en un an

Avec près de 50.000 nouveaux auditeurs en un an, France Musique rassemble plus d’un million d’auditeurs quotidiens :

- 1 019 000 auditeurs (+49 000 en un an)

- 1.8% d’AC (= pt.)

- 1.8% PDA (+0.1 pt.) - 106 min. DEA

A noter parmi les belles performances sur cette vague :

- Les nouvelles émissions Au cœur de l’orchestre (10h30, Christian Merlin) et Stars du Classique (17h, Aurélie Moreau) ; - En Pistes (9h, Emilie Munera et Rodolphe Bruneau Boulmier), Allegretto (11h, Denisa Kerschova), Relax ! (15h, Lionel Esparza) et le jazz de 18 à 20h avec Open Jazz (Alex Dutilh) et Banzzaï (Nathalie Piolé) ;

- Le concert de 20h rassemble 151.000 auditeurs chaque soir. Grâce à la magie de la radio, ce rendez-vous permet aux auditeurs de vivre chaque soir un concert capté partout en France et en Europe via l’UER.

Sur le numérique aussi, de très bons chiffres :

- Audio live : 2,8 millions d’écoutes en novembre, dont 1 million sur les 9 webradios.

- Audio à la demande : 1,7 millions en décembre (+5% en un an).

- Podcasts natifs : 1 million d’écoutes en cumul depuis leurs lancements en 2020 avec une belle performance pour Le Journal intime qui enregistre 820.000 écoutes et un record pour Le Journal intime de Bach lu par Denis Podalydès (150.000 écoutes depuis octobre 2022).

Radio de la musique classique, du jazz et de la création musicale, France Musique propose chaque jour une offre riche et diversifiée à travers ses programmes, son site, ses 9 webradios et sa salle de concert virtuelle (5000 œuvres en accès gratuit).

Sources : Audiences Radio : Médiamétrie - EAR - National - Septembre-Octobre 2022 - Ensemble 13 ans et plus - (1) Vidéos vues : sources internes et plateformes partenaires - Moyenne septembre/octobre 2022 (2) Ecoutes live : ACPM Classements des radios digitales – écoutes actives monde - Moyenne septembre/octobre 2022 vs. sept/oct 2022