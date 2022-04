France Musique en pleine forme !

EAR National / janvier – mars 2022

 1,8% AC (+0,1pt en un an)

 987 000 auditeurs par jour (+48 000 en un an)

 1,6% PDA

 105 minutes par auditeur (DEA)

Parmi les belles performances :

 En Pistes (9h-11h / Emilie Munera et Rodolphe Bruneau-Boulmier)

 Allegretto (11h-12h30 / Denisa Kerschova)

 Open Jazz (18h-19h / Alex Dutilh) et Banzzaï (19h-20h / Nathalie Piolé) qui enregistre un record toutes vagues confondues.

 Le Concert de 20h (20h-22h30)

Chaque soir, 142 000 auditeurs sont à l’écoute des concerts, opéras et œuvres de créations enregistrés partout en France, et des concerts des 4 formations musicales de Radio France (Orchestre National de France, Orchestre Philharmonique, Chœur et Maîtrise de Radio France).

Sur le numérique, France Musique continue d’élargir son audience :

 3 millions d’écoutes en direct sur le numérique en janvier 2022 (flux principal + webradios)

 970 000 écoutes en janvier pour les webradios thématiques (+9% en un an) : mention spéciale pour la Baroque qui arrive en tête et cumule près de 250 000 écoutes/mois

 263 000 abonnés sur sa chaîne Youtube (+31% en un an)

France Musique joue pleinement son rôle de service public : elle accompagne la vie musicale, la relaie et la partage le plus largement possible, avec un plaisir sans cesse renouvelé.

Sources : Audiences Radio : Médiamétrie - EAR - National - Janvier-Mars 2022 - Ensemble 13 ans et plus

Ecoutes live : ACPM Classements des radios digitales – écoutes actives monde - Janvier 2022