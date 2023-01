France Musique est à vous des lycéens

Fort du succès de l’Allegretto des lycéens diffusé le 21 décembre avec Denisa Kerschova et les lycéens de Sucy-en-Brie qui a ravi les auditeurs de France Musique, ce sont les élèves de seconde générale du lycée Henri Becquerel de Nangis (77) qui se lancent au micro de France Musique est à vous avec Gabrielle Oliveira Guyon (enregistrement le 25 janvier à la Maison de la Radio et de la Musique). 7 groupes de 5 élèves se relayent au micro pour partager les œuvres qu’ils ont choisies parmi des suggestions musicales réellement proposées parles auditeurs pour l'émission, et raconteront ce qui les a touchés, émus, ce qui leur a plu, ce qu'ils ont découvert. Parmi leurs choix, le Vertigo de Pancrace Royer, Au bord d’une source de Liszt, Danzonn°2 d’Arturo Marquez, Desolation Row de Dylan, Freddy Mercury, Montserrat Caballe etc.

Ces émissions sont le fruit d’un partenariat avec la Région Ile-de-France visant à organiser des rencontres musicales entre artistes, professionnels de la radio et lycéens. Porté par Marie-Sonia Carel, chargée d’affaires générales auprès de la jeunesse à France Musique et Christophe Dilys, producteur à France Musique et référent musical de cette opération, ce projet favorise l’accès de la culture aux jeunes qui en sont éloignés, créant un véritable pont entre la musique et les jeunes générations. Les producteurs des émissions concernées préparent l’émission avec les lycéens en amont dans leurs classes sous forme d’ateliers avant de se prêter à un enregistrement de l’émission en studio à Radio France. Ces parcours musicaux et rencontres au plus près des protagonistes se déroulent jusqu’en mai 2023 et constituent des moments privilégiés pour placer les jeunes au cœur de la culture, initiatives propres aux missions de service public du groupe Radio France.

L’Allegretto des lycéens avec Denisa Kerschova

Une émission animée par Denisa Kerschova avec les élèves de la classe de seconde professionnelle / MTNE (Métiers des Transitions Numérique et Energétique) de la Section Professionnelle du lycée Christophe Colomb de Sucy-en-Brie autour du thème : musique classique & hip-hop.