France Musique fidélise ses auditeurs et performe sur le numérique !

Dans un contexte de fort retrait du média radio, France Musique reste stable :

Du lundi au vendredi :

1,6 % AC soit 911 000 auditeurs chaque jour1,6 % PDA

109 min de durée d’écoute par auditeur (+4 min)

Le week-end :

1,7 % AC soit 959 000 auditeurs chaque jour

2,6 % PDA

Sur le numérique, France Musique atteint des niveaux records :

1,8M d’écoutes à la demande en janvier 2023

3,2M d’écoutes live en janvier dont 1,2M d’écoutes sur les webradios (qui affichent leur trois meilleurs mois au cours de la vague

France Musique, média incontournable du service public, accompagne la vie musicale, la relaie et la partage le plus largement possible. Radio de la musique classique, du jazz et de la création, France Musique propose chaque jour une offre riche et diversifiée à travers ses programmes, son site, ses 9 webradios et sa salle de concert virtuelle (5000 œuvres en accès gratuit).

Sources : Audiences Radio : Médiamétrie - EAR - National - Janvier-Mars 2023 - Ensemble 13 ans et plus Ecoutes live : ACPM Classements des radios digitales – écoutes actives monde - Janvier 2023 Ecoutes à la demande : Médiamétrie – eStat Podcast – Janvier 2023