France Musique garde le cap !

Sur la vague avril-juin 2022, France Musique rassemble 890 000 auditeurs quotidiens, soit 1.6% d’audience. La station est écoutée près de 2h par jour (113 minutes) et maintient une solide part d’audience avec 1.6%. A noter, la belle performance de la matinale de Jean-Baptiste Urbain (Musique Matin du lundi au vendredi de 7h à 9h, émission 100% musicale et actu musicale) qui gagne 50 000 auditeurs en un an, avec 255 000 auditeurs quotidiens.

Cette saison 2021-2022, 945 000 auditeurs ont écouté France Musique, soit 1.7 % d’audience cumulée et 1.6 % de part d’audience.

Sur le numérique, France Musique poursuit ses développements grâce à une offre diversifiée et en perpétuelle renouvellement avec :

- 2,6 millions d’écoutes live par mois dont 900 000 écoutes des webradios (+10 % en un an), avec la Baroque en tête (230 000 écoutes /mois)

- 275 000 abonnés sur la chaîne Youtube (+ 26 % en un an)

Dans le top 10 des stations les plus podcastées, la chaîne cumulait fin juin 2022 : 1, 7 million d’écoutes, dont 540 000 pour Le journal intime de … et plus de 200 000 pour Les Zinstrus.

Radio de la musique classique, du jazz et de la création, France Musique se déploie sur tous les supports à travers ses programmes, son site, ses 9 radios thématiques, et sa salle de concert virtuelle (5000 œuvres en accès gratuit).

Sources : EAR National – Avril-Juin 2022 – France Musique / EAR National – Septembre 2021 – Juin 2022 – France Musique / Ecoutes live : ACPM Classements des radios digitales – écoutes actives monde –septembre-juin 2022 vs. septembre-juin 2021 / Ecoutes à la demande : CP Médiamétrie eStat podcast – septembre 2021-juin 2022