France Musique s’associe à la Région Ile-de-France pour favoriser l’accès des jeunes à la culture

Dans le cadre d’un partenariat avec la Région Île-de-France, France Musique lance sa propre rentrée scolaire en organisant des rencontres musicales entre artistes (musiciens, chanteurs, danseurs), professionnels de la radio et lycéens. Le but ? Favoriser l’accès à la culture aux jeunes qui en sont éloignés. Un projet porté par Marie-Sonia Carel, Chargée d’affaires générales auprès de la jeunesse à France Musique et le producteur Christophe Dilys, référent musical sur cette opération.

Le 19 octobre, c’est le chanteur de comédie musicale Thomas Bernier qui ouvrira le bal en donnant un cours à une classe de seconde du lycée Henri Becquerel de Nangis dans le 77. Suivra le 21 octobre, une rencontre avec Janis Palu au lycée Christophe Colomb de Sucy en Brie. 8 rencontres entre artistes et élèves sont prévues durant la saison et notamment, David Lasserre, danseur de claquettes, Dana Ciocarlie, pianiste, Sébastien Llinarès, guitariste et producteur de Guitare, Guitares sur France Musique, et Laure Poissonnier, chanteuse lyrique.

Outre ces cours de découverte de la musique par des personnalités du monde du spectacle et de la musique, des ateliers pilotés par des producteurs de France Musique seront organisés au sein des lycées et dans les studios de France Musique. Au total, 4 émissions de radio (Allegretto Junior par Denisa Kerschova et France Musique est à vous par Gabrielle Oliveira Guyon) seront enregistrées et feront l’objet de diffusions à l’antenne, et des ateliers de web radio animés par les programmateurs de la chaîne seront organisés ainsi que des visites de Radio France pour les élèves. Le 17 novembre, Denisa Kerschova préparera son émission avec les élèves qui expérimenteront le micro le temps d’une émission enregistrée le 12 décembre et diffusée le 21 décembre de 11h à 13h.

Ces parcours musicaux et rencontres au plus près des protagonistes se dérouleront jusqu’en mai 2023 et constitueront des moments privilégiés pour placer les jeunes au cœur de la culture, initiatives propres aux missions de service public du groupe Radio France.