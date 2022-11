France Musique : une rentrée stable

En cette rentrée, France Musique mise sur la continuité et la consolidation d’une grille très musicale avec des rendez-vous bien identifiés.

La chaîne progresse en PDA et en durée d’écoute :

- 1.6% d’AC

- 881 000 auditeurs

- 1.6% de PDA (+0,1 pt en un an)

- 110 min de DEA (+9 min. en un an)

Les auditeurs restent fidèles à France Musique le matin :

- Musique Matin, matinale dédiée à l’actualité musicale produite par Jean-Baptiste Urbain, gagne 42000 auditeurs en un an et rassemble 240 000 auditeurs de 7h à 9h ;

- En Pistes, seule émission sur l’actualité du disque avec Emilie Munera et Rodolphe Bruneau-Boulmier, reste la plus écoutée avec 279 000 auditeurs de 9h à 10h30 ;

- Au cœur de l’orchestre, la nouvelle formule de Christian Merlin de 10h30 à 11h réunit chaque jour 223 000 auditeurs ;

- Allegretto, le rendez-vous de Denisa Kerschova fédère 275000 auditeurs de 11h à 12h30.

Chaque soir à 20h, 124 000 auditeurs sont à l’écoute de France Musique qui propose des concerts, opéras et œuvres de création enregistrés partout en France, ainsi que des concerts des 4 formations musicales de Radio France (Orchestre National de France, Orchestre Philharmonique, Chœur et Maîtrise de Radio France).

Sur le numérique, grâce à sa salle de concert virtuelle (5000 œuvres), ses 9 webradios, ses formats vidéos et son offre diversifiée de podcasts natifs, France Musique totalise :

Vidéos : + de 5 millions de vidéos vues par mois sur l’ensemble des plateformes (1) ;

Audio live : 2,5 millions d’écoutes en direct par mois, dont 900 000 pour les webradios avec la baroque en tête ;

Podcasts natifs : + 2 millions d’écoutes depuis leurs lancements (Les Zinstrus, Le Journal intime de…, West Side Story)…

Sources : Audiences Radio : Médiamétrie - EAR - National - Septembre-Octobre 2022 - Ensemble 13 ans et plus - (1) Vidéos vues : sources internes et plateformes partenaires - Moyenne septembre/octobre 2022 (2) Ecoutes live : ACPM Classements des radios digitales – écoutes actives monde - Moyenne septembre/octobre 2022 vs. sept/oct 2022