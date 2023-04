François Alu, danseur étoile et artiste multiforme : « la perfection, ça m'ennuie profondément »

Dès ses premiers pas dans un studio de danse classique, François Alu sait déjà ce qu’il veut. Sa vocation, il la doit d’abord à sa mère, professeure de danse : « Elle m'a fait aimer le modern jazz, heureusement, sinon elle ne m'aurait jamais revu ». La danse classique l’attire par son aspect athlétique et surtout grâce à Patrick Dupond, l’étoile-électron libre qui va lui servir de modèle tout au long de sa carrière : « j'ai eu un véritable coup de cœur et je me suis dit : c'est ce que je veux faire. (….) On avait des traits de caractère en commun, le fait d'avoir envie d'être libre, le fait de proposer, d'avoir envie de créer des choses. Et donc j'ai fait le lien : il fallait passer par l'école de danse pour devenir Patrick Dupond ».

Ainsi, François Alu intègre-t-il l’école de danse de l’Opéra de Paris à l’âge de dix ans. Ce danseur au caractère indépendant est confronté à un apprentissage rigoureux doublé d’une forte discipline. Celui qui se rêvait seul en scène apprend donc à se fondre dans le corps du ballet, à exécuter précisément chaque pas et à développer sa technique. Cette opposition entre perfection technique et énergie créatrice va l’accompagner tout au long de son parcours professionnel.

Des modèles à contre-courant

« La perfection, ça m'ennuie profondément », souligne-t-il. Ainsi, il élabore son style en s’inspirant des grands danseurs du XXe siècle, au style « moins parfait mais plus rond ». Si son modèle absolu reste Patrick Dupond, il s’imprègne également du style du danseur russe Mikhaïl Baryshnikov qui réunit à la fois « rigueur, discipline et créativité ». A l’inverse, Rudolf Noureev ne fait pas partie de son Panthéon de la danse : « du point de vue artistique, c'est même tout ce que je n'aime pas vraiment. Je trouve qu'il a une danse sèche, dure. »

S’il reconnait au « Seigneur de la danse » d’avoir révolutionné sa discipline, il n’adhère pas à ses chorégraphies, dont les rôles nécessitent énormément de technique de danse pour un résultat décevant, selon lui : « Tous ces efforts pour ce rendu ! ».

La vision de François Alu se heurte parfois à celle de l'Opéra de Paris et il le reconnait : « S’il y a eu des conflits ? Pas mal, oui. Ca a été très tumultueux. »

Un besoin irrépressible de liberté

Indocile, il n’hésite pas à exprimer son opposition comme lorsqu’il doit remplacer au pied levé l’interprète principal du ballet Don Quichotte. Alors qu’on s'attend à ce qu’il reprenne à la lettre les pas de son prédécesseur, il a une idée très précise de son interprétation : « Je sais comment je ferai Don Quichotte depuis tout petit. Même s'il fallait qu'on me vire, qu'on me mette en prison, je l'aurais fait exactement comme ça ». Après une série de sauts autour de la scène, il termine la variation par « un 540, une sorte de coup de pied de taekwondo qui a été ballétisé ». Le public l’ovationne, se souvient-il.

Premier danseur pendant de longues années avant d’obtenir son statut d’étoile en avril 2022, François Alu impose son style. Après de nombreux différends, il finit par trouver un équilibre avec la direction de l’Opéra de Paris, et c’est à ce moment-là qu’il décide de quitter l’institution pour se consacrer à de multiples projets artistiques.

Briser les carcans

Son maître-mot : l’ouverture. Il puise son inspiration dans de multiples genres et il se produit dans différents projets : one-man-show, émissions télévisées, cinéma...Malgré ces multiples incursions, il reste fidèle à ses convictions qui l’ont porté depuis ses débuts : « l'intégrité artistique, l'intégrité morale, l'authenticité et la justice sont des choses qui me sont très chères et je n’y dérogerais sous aucun prétexte ».

Enfin, la danse reste au cœur de sa vision artistique : « Ce serait dommage de jeter 20 ans de carrière à la poubelle, j'ai envie de l'utiliser dans un spectre plus large ». Tout comme l'indépendance, qu'il met en avant lorsqu'il s’adresse aux jeunes générations de danseurs : « Ne cherchez pas à vous appliquer. Dansez avant tout, dansez comme vous avez envie de danser parce que chacun a sa singularité. N'écoutez pas trop ce qu'on va vous dire. »