François Alu raccroche ses pointes à l'Opéra de Paris

Il s'agit d'une décision qui clôt "un dialogue de plusieurs mois entre le danseur Étoile de 28 ans François Alu et l’Opéra national de Paris", a fait savoir l'institution parisienne dans un communiqué, "sur ses aspirations professionnelles et son parcours d'artiste, qui ont toujours fait une place à des projets extérieurs au Ballet." Le danseur "quittera prochainement le Ballet et il ne sera pas distribué sur la prochaine série du Lac des Cygnes ".

François Alu a fait part de sa décision le 23 novembre sur son compte Twitter avec le commentaire : " ça y est, je prends mon envol". "C'est presque une décision philosophique, de se dire que je prends ma vie en main", a précisé le danseur au micro de France Inter. "J'avais de plus en plus envie de m'émanciper, pas forcément de l'institution, mais plutôt de prendre en main ma vie artistique, de produire des projets, rejouer au cinéma, rejouer au théâtre", a-t-il rajouté.

Un danseur (pas si) classique

Nommé Danseur Etoile par Alexander Neef, directeur général de l’Opéra national de Paris, sur proposition d’Aurélie Dupont, alors directrice de la danse, à l’issue de la représentation de La Bayadère en avril dernier, le départ de François Alu a créé une onde de choc. Si d'autres danseurs et danseuses ont déjà pu quitter la compagnie dans l'objectif de développer une carrière indépendante - telle Sylvie Guillem en 1989 -, jamais aucun danseur ou danseuse Étoile ne l'a quitté sans avoir dansé le moindre rôle en tant que détenteur du prestigieux titre : "C'était une étoile du détachement," a commenté François Alu. "Peut-être qu'il y a une part de moi qui dit que c'est dommage que je ne l'aie pas eu plus tôt. En même temps, heureusement, parce que j'ai pu développer plein de projets."

Entré en 2004 à l’École de danse de l’Opéra national de Paris, François Alu avait été engagé en 2010 dans son Corps de Ballet. En douze ans, il dit avoir dansé tous les grands rôles en tant que premier danseur, en France et à l'étranger. Il a même pris une année sabbatique, et lorsqu'il a rejoint la prestigieuse institution de nouveau, il a précisé qu'il ne voulait plus être danseur étoile : "Ce qui m'intéressait, c'était ma liberté," a-t-il raconté.

Depuis un an membre du jury de l'émission "Danse avec les Stars", protagoniste d'un spectacle seul en scène Complétement jetés ! actuellement en tournée, danseur pour la compagnie 3e étage, qui ambitionne de démocratiser le ballet classique à travers la pédagogie, François Alu s'est ainsi forgé une image du danseur décalé et rebelle, et a conquis un large public. "On peut être un individu dans le ballet classique, on n'est pas obligé de rentrer dans un rang," a-t-il affirmé au micro de France Musique.

Originaire de Fussy (centre de la France), il prend des cours dès l'âge de trois ans, encouragé par sa mère, professeure de danse. Mais le ballet ne l'attire pas. "Pour moi, c'était s'accrocher à une barre et des filles en tutus. Je n'avais pas de copains, la musique ne me plaisait pas, je trouvais ça ennuyeux." C'est le documentaire sur Patrick Dupond, l'étoile française des années 80, qu'il voit "bondir dans tous les sens" alors qu'il a 10 ans, qui provoque un déclic. Et qui inspire ce danseur au physique atypique à poursuivre une carrière dans le ballet classique, tout en cultivant une curiosité pour d'autres formes de danse, notamment du hip-hop : "J'aime bien déstructurer le mouvement, mais pas tout le temps. Il faut respecter l'œuvre !"

Vers de nouvelles formes de collaborations

Ces dernières années, le ballet de l'Opéra de Paris a traversé de nombreuses turbulences depuis la fin de l'ère Brigitte Lefèvre, directrice de la danse de 1995 à 2014, avec les départs successifs de Benjamin Millepied et Aurélie Dupont. Avec le départ de François Alu, le nombre d’étoiles masculines à l’Opéra, qui accuse déjà un déséquilibre avec les étoiles féminines, se retrouve réduit à cinq, pour une compagnie de 154 danseurs.

Mais François Alu ne voit pas de " crise existentielle " chez les danseurs de l'institution, et se réjouit de l'arrivée imminente du nouveau directeur du ballet, José Martinez : "Il va apporter un vent de fraîcheur, c'est un danseur très énergique, très à l'écoute, comme Alexander Neef et Martin Ajdari. C'est un opéra 2.0, ce qui semble paradoxal alors que je pars", a-t-il affirmé. Les deux parties misent sur de "nouvelles formes de collaboration plus libres, reposant sur des projets artistiques de diverses natures." Il appartiendra au nouveau directeur de la danse, José Martinez, qui prendra ses fonctions le 5 décembre 2022, de discuter avec le danseur, a précisé Alexander Neef dans le communiqué.

Le danseur souligne ne pas fermer la porte de l'Opéra de Paris pour autant : "Je n'exclus pas de redanser un jour, mais j'ai plus envie de me tourner vers la création. Cela ne me fait pas peur, cela m'excite et me rend heureux."