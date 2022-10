François-Xavier Roth rejoindra l'Orchestre de la radio de Stuttgart en 2025

Salué comme l’ « un des chefs les plus innovants sur la scène internationale » par les instances de l’Orchestre symphonique de la Radio de Stuttgart, le Français François-Xavier Roth sera le prochain directeur artistique de la phalange du Bade-Wurtemberg.

Nommé pour cinq ans à partir de la saison 2025-2026, le directeur musical et fondateur des Siècles prendra en charge quatorze semaines par saison, des tournées nationales et internationales, ainsi que des projets d’éducation musicale. « J’attends avec impatience nos projets et défis communs avec toutes leurs opportunités éducatives, sociales et médiatiques pour créer un univers musical pour et avec notre public », s’est réjoui François-Xavier Roth. Déjà familier de la SWR, il a occupé les fonctions de chef principal auprès de l'orchestre de cette même institution à Baden-Baden et Freiburg entre 2011 et 2016.

Cette prochaine collaboration vient compléter un emploi du temps déjà riche, entre la direction artistique des Siècles, et de l’Atelier lyrique de Tourcoing depuis 2019, les fonctions de chef principal invité auprès de l’Orchestre symphonique de Londres et son mandat de Kapellmeister auprès de l’Orchestre du Gürzenich de Cologne, qui se terminera en 2025.

François-Xavier Roth reprendra le flambeau des mains de Teodor Currentzis , en place depuis 2018. Cette nomination intervient alors que le nom du chef greco-russe véhicule un vent de malaise en raison de sa proximité avec le gouvernement de Poutine et du financement de son orchestre MusicAeterna par la deuxième banque russe.