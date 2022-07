Gene Kelly, le cine-danseur

Danseur depuis l’enfance, Gene Kelly a imposé son propre style de danse, à Broadway d’abord mais aussi et surtout au cinéma. Lorsqu’il décide de se lancer dans une carrière de danseur, il n’a pas de modèle qui lui corresponde. Avec son corps robuste, taillé par les différents sports qu’il pratique (baseball, hockey, volleyball, tennis...), il se demande : « Comment se déplace le mâle américain ? ». Gene Kelly élabore alors une façon de se mouvoir qui lui est propre : un style viril, athlétique, masculin.

Mais un style qui repose aussi sur l’apprentissage de la danse classique et du ballet. « Il avait auditionné pour les Ballets Russes et s'était vu offrir un poste dans le corps, explique Patricia Kelly, sa dernière épouse et biographe, Le ballet lui a donné une ligne centrale. Mais il a aussi étudié la danse espagnole et il était gymnaste ». Autre caractéristique du style Gene Kelly : il s’attache à danser en fonction des personnages qu’il joue. Il adapte son style au chauffeur de camion, au marin, au peintre...

Ce couteau suisse de la danse connaît un véritable succès à Hollywood à la fin des années 1930. Il trouve dans le cinéma une façon de populariser son style de danse, mais surtout de le filmer. « Lorsqu'il a commencé à travailler sur le film Cover Girl, il a fait collaborer la caméra et la danse de manière très originale, développe Patricia Kelly. Gene cherchait à déplacer la caméra et à créer un sens de mouvement cinétique, en se déplaçant devant la caméra, afin que la danse apparaisse plus ample et plus complète. »

Féru de nouvelles technologies cinématographiques, Gene Kelly cherche toujours à innover, il travaille notamment avec l’animation en prise de vue réelle. En 1945, il danse aux côtés de la souris Jerry (de Tom & Jerry) dans le film Escale à Hollywood. « Le cameraman devait garder Gene au centre de l’image, mais aussi imaginer où la souris allait se trouver », souligne Patricia Kelly.

Gene Kelly, pionnier de la danse avec animation en prise de vue réelle. © Getty

Une prouesse pour l’époque, qui fait sourire la star des années plus tard lorsque le film Qui veut la peau de Roger Rabbit sort en salle en 1988. « J'étais avec Gene quand il a ouvert le Los Angeles Times, lorsque ce film est sorti. On disait que c'était la première fois que quelqu'un avait mélangé la prise de vue réelle avec de l'animation... Et Gene m’a dit alors : « Je pense que quelqu'un d'autre l’a fait avant... »

Gene Kelly invente le terme "cine-dancing"

Pour la première fois, Gene Kelly emmène la danse hors des studios et de la scène... Il la transporte dans la rue, à l’image des scènes d’Un jour à New York. Avec cette danse de rue, Gene Kelly s’attache à déplacer la caméra et la chorégraphier en fonction de l’action et de l’environnement.

Pour présenter ce travail de chorégraphie entre le danseur et la caméra, il invente le terme ciné-dancing. « Avant Gene, la caméra restait dans une seule position et les numéros de danse pouvaient être coupés du film. Gene intègre la danse dans l’histoire. Et la caméra se déplace d'une telle manière qu'il s'agit presque d'un autre personnage. » Les chorégraphies de Gene Kelly sont conçues spécialement pour la caméra, en pensant au montage final et elles s’intègrent dans le scénario.

L’un des fameux exemples du cine-dancing de Gene Kelly est la scène de ballet dans un Américain à Paris. 17 minutes de danse, sans paroles, chorégraphiées et réalisées par Gene Kelly.

L'innovateur Kelly fait également profiter ses collègues et amis de ses connaissances. En 1967, il tourne dans Les Demoiselles de Rochefort, avec Jacques Demy, qui se souvient de l'expérience dans une archive de 1974 : « Je dois dire que j’ai beaucoup appris avec Gene Kelly, il m’a apporté énormément au cours du tournage des Demoiselles de Rochefort. Il s‘est d'ailleurs chorégraphié lui-même. » Patricia Kelly ajoute que Gene Kelly apportait des conseils caméra à Jacques Demy, que le réalisateur suivait... ou pas. « Les gens ne se rendent pas forcément compte que le travail de Gene a été révolutionnaire », assure la biographe, « il a changé la danse filmée, mais aussi le cinéma lui-même. »