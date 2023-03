" Genre et opéra " de Louis Bilodeau - Sélection pour le Prix du Livre France Musique-Claude Samuel 2023

Le Prix du Livre France Musique-Claude Samuel 2023 a retenu cet ouvrage pour La Sélection :

Le livre :

Il existe un monde où, depuis quatre siècles, le genre se joue du sexe.

Un monde où une femme peut incarner un homme… et inversement. Où un personnage peut changer de sexe au cours de l’intrigue. Où le couple légendaire d’Antoine et Cléopâtre peut être formé d’une femme et d’un homme… dans cet ordre. Où très tôt, deux interprètes de même sexe représentèrent la passion amoureuse.

Un monde de tous les possibles, des castrats aux contreténors en passant par le travesti, et même le travesti « au carré »: bien avant Victor, Victoria, on y vit une femme jouer un homme déguisé en femme. Sans cesse, sa fantaisie dramaturgique nuance les catégories par trop tranchées : « sexe faible », « femme fatale » ou héros « viril ».

Ce monde, où féminité et masculinité sont des notions poreuses, mouvantes et ludiques, c’est l’opéra. Sans oublier la question des créatrices et des femmes mécènes, figures longtemps rares ou passées sous silence, l’auteur nous propose un foisonnant voyage dans la chair même du répertoire lyrique, démontrant au passage son incroyable modernité d’esprit.

L’auteur :

Docteur en littérature française, Louis Bilodeau est professeur au Collège Ahuntsic (Montréal) et consacre ses recherches aux rapports entre le répertoire lyrique, la littérature et la danse. Il a notamment participé au Dictionnaire de la musique en France au xixe siècle (Fayard). Collaborateur régulier de L’Avant-Scène Opéra, il est aussi critique musical pour Classica. Il est l’auteur d’Offenbach, d’emploi (Premières Loges, 2019), prix Georges-Bizet 2019 du livre d’opéra.

Quelle est la place de cet ouvrage dans votre carrière ?

Entamées il y a trente ans à l’occasion d’un stage postdoctoral (1993-1995) effectué à Paris, mes recherches sur l’opéra ont donné lieu à la publication de nombreux articles dans des actes de colloques, notices de dictionnaire et revues savantes ou spécialisées, au premier rang desquelles il faut mentionner L’Avant-Scène Opéra. Après la parution de mon Offenbach, mode d’emploi (Premières Loges, 2019), j’ai voulu proposer avec Genre et Opéra. L’incertitude des sexes l’examen de quatre siècles d’histoire musico-dramatique étudiés à travers le prisme des questions d’identité sexuelle, sujet que j’avais déjà abordé dans des articles consacrés à des œuvres (Samson et Dalila de Saint-Saëns, Don Pasquale de Donizetti, Cendrillon de Massenet) ou un compositeur (Richard Wagner). Fruit des réflexions d’un pédagogue – je suis professeur de littérature au niveau pré-universitaire à Montréal –, ce livre se veut certes érudit, mais aussi écrit dans une langue accessible à un vaste lectorat.

Qu’avez-vous cherché à montrer avec cet ouvrage ?

À partir de recherches approfondies sur le répertoire, les créateurs et leurs interprètes, j’ai cherché à présenter une synthèse qui englobe les principaux aspects des études de genre en relation avec la scène lyrique, et ce, depuis l’Italie du début xviie siècle jusqu’à nos jours. Selon les époques et les différents pays, sont ainsi convoqués tour à tour la place des femmes dans le monde de l’opéra (et même dans le théâtre depuis l’Antiquité), le travestissement, le triomphe et le déclin des castrats, l’évolution des typologies vocales, l’émergence du contre-ténor, la présence de l’homosexualité dans les livrets, la réévaluation par certains metteurs en scène d’intrigues jugées sexistes… En somme, le volume apparaît comme une espèce de précis d’histoire de l’opéra axé sur les rapports entre les sexes et qui met notamment en lumière la longue prédilection pour des chanteurs à la voix androgyne, la fréquente suprématie de la voix sur toute vraisemblance dramatique, l’exception française relative aux castrats et aux travestissements, l’héroïsation progressive des rôles féminins, l’apport croissant des compositrices, cheffes et metteuses en scène … Tendant à la plus grande objectivité, l’ouvrage cherche non pas à élaborer ou appliquer une grille théorique, mais plutôt à offrir le panorama le plus complet possible, ce qui n’avait encore jamais été réalisé.

Quels sont vos prochains projets ?

Très attiré par une approche multidisciplinaire, je travaille notamment à des projets qui me permettent de concilier mon intérêt pour la musique et les autres arts. Le premier est une étude de la valse dans ses résonances sociales, anthropologiques, littéraires, théâtrales, picturales et cinématographiques. D’autre part, j’accumule depuis plusieurs années une abondante documentation afin de rédiger un ouvrage sur le livret d’opéra français du xixe siècle, ample sujet sur lequel n’existe aucune synthèse. Parmi les autres projets qui me tiennent à cœur figurent une étude du grand opéra français, une analyse sur la scène d’opéra dans le roman du xixe siècle et un essai sur Proust et les arts du spectacle.