Gilberto Gil, la voix engagée du Brésil

Les années 1960 au Brésil sont marquées par une grande diversification et créativité dans le domaine de la chanson. Après l'essor de la bossa nova au début de la décennie, la Música popular brasileira (MPB) annonce de nouvelles variétés de la musique populaire urbaine.

Les premières chansons du jeune Gilberto Gil sont imprégnées d’une forte conscience politique et s'inspirent des traditions musicales populaires brésiliennes, notamment de la bossa nova. Ouvert par ailleurs aux influences musicales et culturelles venues des États-Unis et de l’Europe, Gilberto Gil est l’un des premiers à s'attaquer aux conventions des musiques traditionnelles brésiliennes et à ouvrir la musique à la diversification et à l'expérimentation au sein de la MPB.

Dans ses influences, on retrouve le rock occidental et la musique populaire anglo-américaine, avec notamment Elvis Presley et l’album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band des Beatles. Gilberto Gil élargit aussi ses horizons musicaux aux côtés du guitariste et chanteur Caetano Veloso, qu’il rencontre à l’Université fédérale de Bahia en 1963.

À ces influences musicales s’ajoutent les idées révolutionnaires artistiques de l’époque, dont le Manifeste anthropophage (1928) du philosophe brésilien Oswaldo de Andrade. Ce dernier prône un « cannibalisme culturel », ou le fait de s’approprier des idées venues de l'étranger et de les retravailler dans de nouvelles formes. Selon ses partisans, l'art brésilien peut, et doit, évoluer en absorbant les influences internationales.

En musique, cela se traduit par une fusion psychédélique - de genres et de sons - des styles brésiliens tels que la samba, la MPB et la bossa nova avec des instruments rock et folk. En 1968, l’album Tropicália : ou Panis et Circenses (1968) de Gilberto Gil et Caetano Veloso annonce définitivement l’arrivée d'un nouveau genre musical : le « Tropicália ».

Révolutionnaires musicaux en exil

Phénomène de la contre-culture de la fin des années 1960, le Tropicália ne fait aucune allégeance culturelle, mais elle mélange sans préjugés toutes sortes d'influences musicales, retravaillant les musiques du monde entier, qu'elles soient à la mode ou non. Des rythmes brésiliens à la musique des Beatles en passant par la musique africaine, le funk et même le rock américain, le Tropicália fusionne la culture nationaliste et traditionaliste avec les évolutions d’une nouvelle culture populaire internationale.

Mais ce nouveau genre n’est pas accueilli à bras ouverts par tous. Gilberto Gil et Caetano Valoso sont hués sur scène parce qu'ils utilisent des guitares électriques.

À l’hostilité du public s’ajoute celle du gouvernement, car le Tropicália n'est pas seulement une expression musicale : elle est aussi politique. Le coup d'État des forces armées brésiliennes le 1er avril 1964 jette une ombre sur le mouvement tropicaliste et ses musiciens, jugés menaçants par le nouveau gouvernement.

Coincé entre le patriotisme nationaliste de la droite et l'anti-impérialisme bourgeois de la gauche, le tropicalisme devient l'ennemi public numéro un, critiqué partout. Pour les tropicalistes, tout obstacle à ce nouveau genre musical est une menace pour l’évolution de la musique brésilienne.

La nouvelle dictature brésilienne instaure en 1967 une constitution restrictive, étouffant la liberté d'expression et l'opposition politique. Le nationalisme, le développement économique et l'anticommunisme sont les nouvelles lignes directrices du pays. Il faudra peu de temps pour que la musique de Gilberto Gil et de Caetano Veloso soit ciblée, car celle-ci ne correspond pas aux valeurs culturelles du nouveau régime. Les deux musiciens sont détenus en 1969 pendant neuf mois avant d'être contraints de quitter leur pays.

Les musiciens exilés décident de s’installer à Londres. Gil s’immerge dans la culture musicale du rock acoustique anglo-américain et côtoie la musique de Jimi Hendrix, Led Zeppelin, et Bob Marley. De retour au Brésil en 1972, il se concentre sur sa carrière musicale et sur la défense de l'environnement. Son album Refazenda (1975) initie une série d’albums dont les titres commencent par le préfixe Re-. Il est question de Renaissance, Rénovation, Régénération et Réévaluation.

A cette époque, Gilberto Gil s'intéresse également à l'art, à la culture noire et à son propre héritage africain. L'album Refavela (1977) marque le début de son exploration des racines afro-bahianaises et de l'adaptation des formes caribéennes et noires nord-américaines de la musique populaire, dont le reggae, le funk et la soul.

1987, l’entrée en politique

Malgré la courte existence du Tropicália (quelques années et seulement une poignée d’albums enregistrés), son influence et son héritage sont néanmoins considérables. La dissolution du collectif fait naître une nouvelle vague de solistes et de groupes s'identifiant comme "post-tropicalistes". À la chute du gouvernement militaire en 1984, le mouvement contre-culturel tropicaliste fait ainsi fermement partie de l’horizon culturel brésilien.

Vient alors un nouveau défi pour Gilberto Gil. Après avoir mené une carrière musicale politisée, il se tourne désormais vers le monde de la politique afin d’y instaurer une révolution musicale et culturelle. Sa carrière politique débute en 1987, lorsqu'il est élu à un poste local à Bahia et devient secrétaire à la culture de Salvador. Il est ensuite élu au conseil municipal en 1988 puis devient commissaire municipal à la protection de l'environnement. En 2003, le tout nouveau président Luiz Inácio Lula da Silva propose au musicien de rejoindre son cabinet en tant que ministre de la Culture.

« En plus d'être une célébrité du monde de la culture, du show-business, c'était un type qui avait une histoire d'engagement politique. J'avais l'impression que ce serait quelque chose de nouveau pour lui de s'attaquer à tous les obstacles, dans un pays où le ministère de la Culture n'a jamais été traité avec respect », explique Luiz Inácio Lula da Silva, récemment réélu président du Brésil, lors d’une interview avec les journalistes Ceci Alves et Chris Fuscaldo et le politologue Marco Konopacki en décembre 2021.

Alors que la presse se régale à l’idée de voir le célèbre musicien dans le rôle d’un homme politique, Gilberto Gil résume la situation avec une pointe d’humour : « Je suis passé du côté du lanceur de pierres à celui de la vitre qui les reçoit. » Mais il ne souhaite pas être seulement une figure symbolique au sein du conseil des ministres de Lula ; s’il accepte, ce sera pour effectuer de réels changements pour la culture. Première victoire dès sa nomination : il parvient à faire entrer la musique dans la salle principale de l’Assemblée générale des Nations-Unies à New York en 2003.

Il passe près de onze heures par jour au ministère afin de s’investir pleinement dans sa nouvelle mission. Malgré son nouvel agenda de ministre, il parvient à monter sur scène les week-ends.

Conscient de la nécessité d'un dénominateur commun à la diversité du ministère de la Culture (dit le MinC), Gil propose un débat fédérateur pour déterminer un élément de base : le vrai sens du terme « politique publique ». Il se montre également déterminé à élargir et améliorer l’accès général à la culture et à la création :

« Giberto Gil a eu la brillante idée de mettre en route tout ce que nous souhaitions faire depuis 1989, au cours de la première campagne de Lula ; ils voulaient tous des locaux pour la culture, qu’ils appelaient " barracões " […]. Gil a baptisé cette initiative démocratique ‘Points de Culture’, à la différence des CPCs (Centres Populaires de Culture), qui étaient constitués du haut vers le bas. Ce que Gil a fait a été de vérifier dans tout le Brésil quels étaient les points de culture qui existaient déjà et qui n’avaient pas de moyens, et de leur donner les moyens de se développer », explique l’écrivain, homme de théâtre et homme politique brésilien Augusto Boal lors d’une interview en 2006 avec la publication Carta Maior.

En 2008, Gilberto Gil quitte ses fonctions politiques avant la fin de son mandat afin de reprendre pleinement sa carrière musicale. Il laisse néanmoins un impact majeur sur l’horizon culturel brésilien.

« Aucun autre pays au monde n'a eu un ministre de la Culture comme mon cher Gil », résume le nouveau président Lula en décembre 2021. Un ministre qui a su faire rimer la conscience politique d'un pays avec sa musique et la richesse culturelle d'un pays avec la politique.