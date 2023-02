Grammy Awards : Georg Solti détrôné par Beyoncé

Délogé du sommet du podium. Le chef d'orchestre Georg Solti, musicien le plus primé des Grammy Awards, a perdu la nuit dernière sa couronne au profit de Beyoncé. La chanteuse américaine est devenue l'artiste la plus récompensée de l'histoire de la cérémonie, en remportant quatre prix. Primée pour son album Renaissance sorti l'été dernier, un projet aux influences disco, house et urbaine acclamé par la critique, et pour plusieurs de ses chansons, elle détient désormais 32 Grammies. Soit un petit trophée doré de plus que Georg Solti, qui en possédait lui 31.

Georg Solti a collectionné les Grammy Awards de 1962 jusqu'à sa mort, en 1997. Récompensé dans la catégorie "Meilleur enregistrement d'opéra" pour son Aïda de Verdi, pour Les Maîtres chanteurs de Nuremberg de Wagner avec l'Orchestre symphonique de Chicago... Il détenait le record du nombre de Grammies depuis plus de 20 ans. Le chef britannico-hongrois, directeur du Royal Opera House de 1961 à 1971, avait aussi été fait chevalier par la reine Élisabeth II, en 1972. Un titre qui manque encore à Beyoncé...