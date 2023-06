Grand oral : cinq conseils de chanteur pour être en confiance devant le jury

Les fiches sont prêtes, vous connaissez votre sujet. Consacrez-vous à présent à la préparation de votre passage devant le jury. Les chanteurs et les chanteuses vous le diront : le passage devant un public se prépare en amont, votre voix, votre posture et votre expression doivent soutenir votre propos.

1. Faites 'respirer' votre texte

C'est la dernière ligne droite : vous êtes dans les dernières répétitions. Chronomètre en main, il faut vous assurer de bien respecter le temps imparti. Pour cela, reprenez votre texte et un crayon ; en lisant à haute voix, faites le 'respirer', conseille Elsa Levy : "Pour un chanteur ou une chanteuse, il est indispensable de 'programmer' les respirations sur une partition. Il devrait en être de même pour un orateur ou une oratrice. Il faut donc marquer les respirations sur son texte, noter les pauses et les silences. Cela permettra de bien articuler sa pensée, de donner de l'expressivité à son propos et de s'accorder des moments de détente."

Publicité

En articulant votre discours de la sorte, vous allez pouvoir mieux gérer votre intervention fonction du temps imparti, explique la professeure. "Et il ne faut pas avoir peur des silences afin de faire ressortir certaines idées" , rappelle-t-elle.

2. Entrainez-vous à accrocher l'auditeur

Ne restez pas enfermé dans votre chambre : improvisez une mise en situation. Vos parents, vos voisins, frères ou sœurs, feront l'affaire. L'enjeu est de préparer votre entrée, votre manière de vous tenir et de prendre la parole.

"Quand on s'adresse à quelqu'un, si l'on est convaincu de ce que l'on dit, les gens vont vous écouter. Si l'on pense à autre chose en même temps qu'on parle, l'auditeur va le sentir, explique Elsa Levy. Il y a une empathie dans l'écoute : si vous êtes crispé, l'auditeur va se crisper. Si vous êtes détendu, il va se détendre." Pensez à diriger votre regard vers votre auditoire. Détachez-vous de vos fiches, vous connaissez votre sujet. Adoptez une attitude confiante, les pieds ancrés dans le sol. Prenez conscience de votre corps, c'est le résonateur qui soutiendra votre voix et par conséquent, permettra que votre propos soit audible et compréhensible.

Avant de vous lancer, fermez les yeux. Concentrez-vous sur votre respiration, essayez de visualiser la situation d'examen. N'essayez pas d'imaginer ce qui peut mal se passer ou de vous projeter sur l'après, focalisez toute votre énergie sur le moment présent. Faites-vous confiance.

3. Positionnez votre voix

Les chanteurs et les chanteuses distinguent deux mécanismes de la voix : la voix de tête, une voix plus aiguë propre au chant, et la voix de poitrine, celle que l'on utilise pour parler, explique la professeure. "Poser sa voix, c'est prendre le temps de parler. Ne soyez pas dans la précipitation, détendez votre appareil respiratoire. Dans notre corps, on a des résonateurs : les pommettes, le front, les sinus, la cage thoracique...si notre corps est tendu et coincé, la voix ne pourra pas résonner librement. Il ne faut pas non plus crier, il faut chercher à faire résonner sa voix dans un corps souple et détendu."

Pour y arriver, la respiration est la clé, alerte Elsa Levy. "Pour résonner dans les bons endroits, la voix a besoin d'être portée par le souffle. Parce que si votre souffle, et par conséquent, l'air qui passe à travers les cordes vocales, est irrégulier, votre voix va forcément s'en ressentir et le corps va mettre en place des tas de compensations pour arriver à sortir un son. La voix peut en paraître gênée ou crispée."

Les chanteurs pratiquent la respiration 'abdominale', celle qui active le diaphragme et fait 'gonfler le ventre', poursuit Elsa Levy. Cela crée un socle, un soutien dans le bas du corps pour le souffle, et donc pour la voix", précise la professeure. Pour adopter une respiration contrôlée, il est utile de s'isoler quelques minutes, inspirer sur six temps, expirer sur six temps par exemple. "On peut utiliser les applications sur son téléphone qui accompagnent le rythme respiratoire par le mouvement d'une petite bulle, ce qui peut aider de faire abstraction de l'environnement et de prendre conscience du moment présent", conseille-t-elle.

4. Anticipez le trac

Mécanisme de défense vieux comme le monde, le trac est notre pire ennemi. Il est utile d'apprendre à l'apprivoiser : "Le trac peut être envahissant s'il prend le contrôle sur le corps. Vous avez une petite voix qui parasite vos pensées et qui vous répète 'je suis nul.le, je ne vais jamais y arriver, on va surement me poser des questions trop difficiles.' Il faut essayer de bannir cette petite voix- là qui parasite votre concentration et revenir dans son propos."

Vous allez peut-être aussi avoir l'impression que tout le monde remarque vos mains moites ou vos jambes qui tremblent. Ne vous focalisez pas dessus, rares sont les personnes qui ne l'ont pas vécu, et d'ailleurs, cela n'a aucun effet sur votre prestation.

Pour 'gérer' le trac, une respiration contrôlée vous sera encore une fois très utile. Elle fait baisser le taux de cortisol - hormone de stress, dans le sang, régule le rythme cardiaque et oxygène les organes, dont le cerveau. "Le mieux c'est de se concentrer sur son corps, ressentir ses pieds, ressentir ses jambes, ressentir son bassin, ce qui permet de se remettre dans le moment présent, au lieu d'imaginer ce qu'il pourrait (mal) se passer," conseille la professeure. D'autant plus que le jury est là pour vous. Vous ne jouez pas votre vie à l'oral, autant en profiter pour essayer de relever le défi !

5. Bien préparer le Jour J

Ça y est, vous êtes prêt.e. Il vous reste à vous mettre en bonne condition physique, pour affronter le jour J. Tâchez de respecter les besoins de votre corps, conseille Elsa Levy : "Comme pour un sportif de haut niveau, il faut adopter une bonne hygiène de vie : dormir suffisamment, ne pas crier, bien s'hydrater. "

Exit les révisions jusqu'au petit matin; il est beaucoup plus utile de profiter de la dernière nuit avant l'examen pour bien se reposer et laisser à son cerveau le temps d'emmagasiner les informations. Pensez aussi à préparer tout ce dont vous aurez besoin : vos fiches, mais aussi une gourde pour pouvoir vous hydrater au moment du passage; avec le trac on a souvent la sensation de la bouche sèche ou d'un chat dans la gorge. Avant de partir, n'oubliez pas de manger : votre corps et votre cerveau doivent pouvoir puiser de l'énergie pour vous soutenir dans l'épreuve.

Une fois devant le jury, rappelez-vous de ces quelques conseils. Et n'oubliez pas, respirez : c'est votre moment !