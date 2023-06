Grève à l'Opéra de Paris : une représentation de "L'Histoire de Manon" annulée

"En raison d'un mouvement de grève des artistes du Ballet, la représentation du mardi 20 juin à 19h30 au Palais Garnier est annulée." C'est par ce message, reçu mardi 20 juin en début d'après-midi, que les spectateurs ont été prévenus de l'annulation de la Première de L'Histoire de Manon de Kenneth MacMillan, qui devait se tenir au Palais Garnier. "Nous présentons nos excuses aux spectateurs de cette représentation et leur proposons le remboursement des places", poursuit l'institution.

L'Opéra de Paris ne souhaite pas communiquer pour le moment sur la situation. "La grève fait suite à des revendications de danseurs de la compagnie", nous soufflera-t-on, tout au plus. Une "négociation" salariale, en fait, qui se poursuit depuis le mois d'avril. Il s'agit du tout premier mouvement de grève au sein de Ballet depuis l'arrivée en décembre du nouveau directeur de la danse, José Martínez.

Des spectateurs dépités

Sur Twitter , des internautes ne cachent pas leur énervement face à une communication qu'ils estiment tardive et lacunaire. "Honteux d'envoyer un mail d'annulation à 14h pour une représentation à 19h le jour même. Tout simplement hors de moi, au vu du prix des billets, au vu de toute l'organisation, au vu de la joie que nous nous faisions de voir ce ballet", s'indigne un utilisateur. "Si vous saviez qu'un mouvement était en train de se monter, vous auriez dû anticiper à trouver une solution. Nous sommes toujours les victimes de ces enlisements syndicaux", déplore un autre. Ou encore : "l'entreprise n'a même pas le courage de sortir et d'affronter les clients, et d'expliquer pourquoi ils ont choisi de faire grève."