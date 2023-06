Grèves, budget insuffisant : le malaise persiste à l'Orchestre de l'Opéra de Tours

Depuis la pétition lancée en fin d'année dernière , les tensions ne faiblissent pas à l'Orchestre de l'Opéra de Tours. Bien au contraire. Le week-end du 3 juin, des musiciens se sont mis en grève, pour protester contre la précarité de leur statut et alerter sur le soutien financier de leurs tutelles, qu'ils jugent insuffisant. Deux représentations n'ont pas pu se tenir, une première en 30 ans. Un préavis de grève a aussi été déposé pour mardi prochain, grand jour de gala avec le ténor Roberto Alagna.

"Cela nous fait mal au cœur d'en arriver là, c'est très décevant pour tout le monde : le public, les musiciens, l'opéra..." confie Laura Perrine-Martin, hautbois co-solo à l'orchestre. "Mais si rien n'est fait, dans un an, des gens seront licenciés. Peut-être dans l'orchestre, dans les ateliers de décors ou de costumes... Si les tutelles n'arrivent pas à trouver l'argent nécessaire, des choix seront faits", craint celle qui fait aussi partie du bureau du Syndicat tourangeau des artistes musiciens (Stam). "Cela fait un an que l'on parle avant chaque concert au public, que l'on alerte les tutelles, qu'on dialogue. Nous avons rédigé un dossier, mais la situation n'avance pas. Elle s'annonce même très critique."

Devenir un orchestre permanent en région

Les musiciens réclament un changement de statut : décrocher le label "orchestre national en région", avec des CDI à temps complet, en lieu de CDDU. La région Centre Val-de-Loire est en effet la seule en France métropolitaine, avec la Corse, à être dépourvue d'orchestre permanent. "La 'permanentisation' permettra d'avoir de la stabilité. Si les musiciens sont en CDI à temps complet, ils pourront venir s'installer sur Tours, seront disponibles pour tous les projets artistiques, et nous arrêterons de faire de la jonglerie avec les intermittents", estime Matthieu Randon, le secrétaire général Stam, qui décrit un "sentiment de colère, d'être traités comme des gens qui ne sont pas vraiment intégrés à l'Opéra, qui servent en permanence de variable d'ajustement. Des gens méprisés dans leur travail."

Entre 35 et 40% d'inflation en 20 ans, la situation est difficilement tenable. "Il y a un gros problème de financement. En 20 ans, la ville de Tours est le seul acteur à avoir augmenté sa participation. L'État ne l'a pas augmenté d'un seul euro, la Région et le Département non plus. La métropole de Tours, de son côté, ne finance pas du tout le Grand Théâtre", déplore Christophe Dupin, adjoint à la culture à la ville de Tours : "La ville a augmenté sa contribution de 550 000 euros par an entre 2018, 2019 et 2020, les autres partenaires n'ont pas bougé. La conséquence, c'est que le volume des musiciens est chaque année empiété."

"Créer ce nouveau projet d'opéra"

Une aide a été demandée à un cabinet de conseil, qui doit étudier les différents scénarios possibles pour une présentation fin juin. "A priori, une 'permanentisation' des 55 musiciens nécessiterait 2 millions, voir 2,5 millions d'euros supplémentaires", avance Christophe Dupin, pour qui il faut également "travailler ensemble, j'espère avec les musiciens et les syndicats, à créer ce nouveau projet d'opéra. Peut-être voir comment nous pouvons faire des opéras moins coûteux, car il faut parler franchement : des productions à 500, 600, 700, 800 000 euros pour trois représentations, pouvons-nous encore nous le permettre ?"

La région Centre a de son côté annoncé un effort supplémentaire de 250 000 euros annuels sur le fonctionnement. Une rencontre est également prévue avec les vingt-deux maires de la métropole de Tours, pour voir comment cette dernière peut entrer dans le projet du Grand Théâtre. La ville attend enfin des réponses de l'État : "Ce dernier doit participer. Ou alors, qu'il dise clairement qu'il considère que nous ne devons plus avoir de saison lyrique ou symphonique sur le territoire de la région Centre", souffle l'adjoint à la culture. Nous avons essayé de joindre le directeur de l'Opéra, Laurent Campellone, qui ne nous a pour l'heure pas répondu.