Guerre en Ukraine, un an après : Quelle réalité pour la vie musicale ?

Le 24 février 2022, la Russie envahissait l’Ukraine. Un an après, quelle est la situation des artistes ukrainiens qui, dans leur pays, continuent de faire vivre la musique, coûte que coûte ? Quelle est la situation de celles et ceux qui ont été contraints à l’exil ? Tout au long des derniers mois, les émissions et la rédaction de la chaîne ont rendu compte des événements, donné la parole aux musiciens, remis en perspective l’histoire musicale et culturelle de ce pays…

Ce 24 février 2023 est l’occasion de retrouver certains artistes, d’écouter leur parole, leurs témoignages. De redécouvrir aussi de grandes figures musicales ukrainiennes.

Publicité

Vendredi 24 février

7h-9h Musique Matin - Jean-Baptiste Urbain

Invités et actualité (reportage, web, articles).

9h-10h30 En Pistes - Emilie Munera et Rodolphe Bruneau-Boulmier

focus actu CD.

11h-12h30 Allegretto - Denisa Kerschova

13h30-13h30 Musicopolis - Anne-Charlotte Raymond

«Valentin Silvestrov, témoigner en musique».

13h30-15h Arabesques – François-Xavier Szymczak

« Dumka, l’âme du peuple ukrainien ».

17h-18h Stars du classique - Aurélie Moreau

Vadym Kholodenko, pianiste.

20h-22h30 Le Concert de 20H - Benjamin François

L’Orchestre philharmonique d’Odessa à la Philharmonie de Berlin (enregistré en septembre 2022).

Du lundi 13 au 17 février, 12h55-13h et 22h55-23h

Création Mondiale - Anne Montaron

Hommage aux enfants d'Ukraine réfugiés en Europe avec le compositeur islandais Pall Ragnar Palsson.

Sur la chaîne YouTube de France Musique

Lundi 20 février :

La bandoura, l'âme ukrainienne avec Anna Bystrichenko.

Vendredi 24 février :

« Chornobryvtsi » , la chanson populaire ukrainienne avec Iryna Kyshliaruk, soprano.

Sur radiofrance.fr/francemusique et l’appli Radio France

Dossier web

France Musique en soutien au peuple ukrainien : 4 mars 2022

Musique Matin - Jean-Baptiste Urbain

André Lischké : Pourquoi l'Ukraine est un pays si musical ? ; Christian Merlin : Boycott de la musique russe, une ligne rouge à ne pas franchir ? ; Sofia Anastasio : Joyce DiDonato rend hommage à l'Ukraine. Maxxi classique , Max Dozolme : Ukraine et Russie : la musique en partage ; Les artistes se mobilisent pour l'Ukraine avec Ariane Matiakh, Natacha Kudritskaya et Laurent Hilaire.

Le Concert de 20h - Jean-Baptiste Urbain

Musiciens ukrainiens et français s’unissent pour la paix. Avec Macha Méril, Iryna Kyshliaruk (soprano), Dimitri Naïditch (pianiste), Alexander Tsymbalyuk (basse), le Quatuor Tchalik, des musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Radio France.

Concert Jeunes Talents en soutien aux artistes ukrainiens au Petit Palais dans Le Concert de 20h - Clément Rochefort (enregistré le 27 mars 2022)

La pianiste ukrainienne Natacha Kudritskaya a réuni Anne Queffélec, Adam Laloum, Deborah Nemtanu, Thomas et David Enhco, Gaspard Dehaene, Angela Fandeeva, Vassily Chmykov, Victor Julien-Laferrière.

Portraits de famille- Philippe Cassard

Musiciens d’Ukraine (5x2h).