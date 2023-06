György Ligeti et Stanley Kubrick : l’Odyssée de la musique

Il a suffit de deux artistes pour marquer le septième art et révolutionner l'utilisation de la musique au cinéma. D’un côté, György Ligeti, compositeur de l’avant-garde révolutionnaire qui abandonne la mélodie et les harmonies traditionnelles au profit de textures, de masses sonores et d'une utilisation non conventionnelle de la voix humaine. De l’autre, Stanley Kubrick, réalisateur visionnaire et mélomane réputé pour son attention méticuleuse aux détails.

Avant même les premières images de son film 2001 : l’Odyssée de l’espace (1968), l’alignement des astres accompagné de l’ouverture puissante d’Ainsi parlait Zarathustra de Richard Strauss, le public est confronté à un écran noir pendant presque 10 minutes avec seulement les Atmosphères de Ligeti. Un essaim de sons sans forme, sans tonalité, sans contour. L'effet est immédiat : avec la musique de Ligeti seule, Kubrick plonge son public dans les ténèbres infinies de l'espace.

Par sa capacité à évoquer un sens de l'éthéré et du sublime autant que la menace de l’inconnu, la musique du compositeur hongrois s'est avérée être un compagnon idéal pour les films aux visuels saisissants du réalisateur américain. En intégrant habilement les œuvres de Ligeti dans ses films, Kubrick a révolutionné le rôle de la bande sonore au cinéma en l’utilisant pour accentuer la tension à l’écran. Cette collaboration changera à jamais le paysage des bandes originales du cinéma, mais elle ne se fera pas sans difficulté.

Au service d’un cinéaste mélomane

Stanley Kubrick est un réalisateur particulièrement soigneux de ses choix musicaux et de leur adaptation à sa vision cinématographique. On trouve ainsi dans les six dernières oeuvres de sa filmographie une sélection méticuleuse de compositions du répertoire classique et contemporain, de Beethoven dans Orange Mécanique à Penderecki dans The Shining, en passant par les chefs-d’œuvre de la musique baroque dans Barry Lyndon.

Pourtant, la musique de ses premières productions nait d’une collaboration plus traditionnelle entre le réalisateur et un compositeur : Gerald Fried pour Fear and Desire (1953), Le Baiser du tueur (1955), L'Ultime Razzia (1956) et Les Sentiers de la gloire (1957), Alex North pour Spartacus (1960), Nelson Riddle pour Lolita (1962) et Laurie Johnson pour Docteur Folamour (1964).

C’est en 1968, avec 2001 : l’Odyssée de l’espace, que Stanley Kubrick prend à contre-pied son public et marque une rupture avec la tradition de la bande originale. Souhaitant contrôler chaque aspect de son nouveau film, des décors aux costumes, la musique n’échappe pas au regard du réalisateur. Il utilise lors de son tournage des œuvres musicales temporaires pour guider sa vision et sélectionne lui-même avec grande rigueur des extraits musicaux du répertoire classique, dont la musique de Mahler, Strauss et de Khatchatourian.

Un an plus tôt, en août 1967, la femme du réalisateur entend à la radio le Requiem de Ligeti diffusé par la BBC. Interpellée par l’œuvre, elle en parle à son mari, alors en pleine recherche d’inspiration musicale pour son nouveau film. Afin de présenter au mieux ses visuels étranges et novateurs, le réalisateur cherche une musique novatrice, qui sonne comme rien d’autre auparavant. Quelque chose d’inhabituel et d'instinctif mais pas trop, pour ne pas détourner l’attention de son public.

Il trouve en Ligeti et sa musique micro-polyphonique l’œuvre parfaite. Sans mélodie ni rythme distinctifs, l'effet de la musique est celui d'un nuage de sons se déplaçant lentement sans lignes mélodiques reconnaissables, plongeant les auditeurs dans une expérience auditive qui transcende les limites du temps et de l'espace. Quoi de mieux pour représenter l’immensité à la fois fascinante et vertigineuse de l’espace, et le monolithe menaçant qui vient marquer l'évolution de l'humanité ?

Décidé, Kubrick prévoit de contacter Ligeti afin de lui demander la permission d'utiliser sa musique, mais le compositeur est en voyage lorsque les équipes de production tentent de le joindre chez lui. Ce fut vraisemblablement sa seule tentative de communiquer avec le compositeur en personne.

Les négociations suivantes se font entre MGM et Hawk Films Limited et les maisons d’édition C.F. Peters et Universal Edition, ainsi que les ayant droits des enregistrements en question. Quant au compositeur, ce dernier est tenu à l’écart des détails du contrat, et ignore l’ampleur de la demande. On trouve ainsi dans la correspondance de Ligeti plusieurs mentions d’un film de science-fiction en cours de production dont le réalisateur souhaiterait utiliser des extraits de sa musique comme « musique de fond ».

En fin 1967, la date limite de la sortie du film approche. N’ayant toujours pas l'intégralité des droits nécessaires pour les extraits musicaux qu’il souhaite utiliser, Kubrick fait appel en décembre 1967 au compositeur américain Alex North, avec lequel il avait précédemment collaboré pour son film Spartacus. Ancien élève d’Aaron Copland, North est un grand nom de la musique pour cinéma avec plus d’une vingtaine de bandes originales à son nom, dont la musique du célèbre film Un Tramway nommé Désir.

Kubrick demande au compositeur d’écrire une bande originale inspirée des œuvres qu’il écoutait lors du tournage. En seulement quelques semaines, North en produit une de près de 40 minutes, qu’il présente au réalisateur lors des premiers enregistrements en janvier 1968. Mais la musique de North ne convient pas à Kubrick, et le réalisateur décide de ne pas s’en servir.

Une mauvaise surprise pour Ligeti

En avril 1968, le public américain découvre pour la première fois l'odyssée spatiale de Stanley Kubrick. 2001 : l'Odyssée de l'espace est un succès absolu, applaudi par la presse pour son association visuelle et sonore sensationnelle. Mais pas tout le monde est séduit par ce nouveau film. N’ayant pas anticipé l’ampleur du projet, Ligeti est furieux lorsqu’il découvre que son œuvre n’est pas du tout une musique de fond, mais partie intégrante de l’œuvre de Kubrick. Armé d’un chronomètre, il assiste à une représentation du film à la fin de l’été 1968. Le résultat : quatre œuvres utilisées (le Kyrie de son Requiem, Atmosphères, Lux Aeterna et Aventures) pour un total de 32 minutes de musique diffusées en premier plan.

Commence alors un bal juridique entre Ligeti, ses maisons d’édition et Kubrick et les équipes de production du film. Le débat concerne notamment la question d’une autorisation (ou de son manque) pour l'utilisation de la musique de Ligeti dans le film. À court de temps avant la sortie de son film, Kubrick avait-il décidé d'utiliser la musique de Ligeti sans autorisation complète ?

Après de nombreux échanges, il s’avère que les équipes de production avaient bien obtenu des licences écrites de la part des éditeurs de la musique (agissant au nom de Ligeti) et des propriétaires des enregistrements, mais que l’importance de la musique dans le film n’avait pas été suffisamment détaillée auprès des éditeurs et surtout auprès du compositeur. En effet, la force de la narration du film s'effectue non pas par un dialogue entre acteurs mais par les images à l'écran, celles-ci accentuées en grande partie par la musique de Ligeti.

Souhaitant éviter une affaire judiciaire couteuse et hautement médiatisée, les deux parties décident de régler l’affaire en privé. Ligeti reçoit au final environ 4,000 dollars pour l’utilisation de sa musique, et une part en droits des revenus à suivre.

Ligeti après l’Odyssée

« J'ai trouvé la façon dont ma musique était utilisée, merveilleuse. C'était moins merveilleux que je n'aie été ni sollicité ni payé », relate Ligeti dans une interview pour Die Welt en mars 2001. En effet, l’expérience de voir sa musique retravaillée et exploitée sans en avoir été pleinement informé (ni rémunéré à sa juste valeur) laisse un goût amer au compositeur, mais une chose est certaine : la renommée de György Ligeti ne sera plus jamais la même après la sortie de 2001.

La vente de sa musique subit une croissance soudaine. Dès 1969, on la retrouve même dans l’émission radiophonique de la BBC The Night Ride du disc-jockey John Peel, aux côtés des chansons des célèbres groupes de rock dont T-Rex et The Velvet Underground. Grâce de Kubrick, György Ligeti côtoie désormais un public beaucoup plus éclectique que les cercles ésotériques de la création musicale européenne auxquels il était jusqu’alors limité.

Malgré cette première collaboration plus que houleuse, l’œuvre de Ligeti ne cesse de fasciner Stanley Kubrick. Le réalisateur décide de refaire à nouveau appel à sa musique, mais désormais avec son accord explicite ! On retrouve ainsi l'œuvre pour grand orchestra Lontano à plusieurs moments clés dans The Shining (1980), et la deuxième des onze Musica ricercata dans Eyes Wide Shut (1999). Cette dernière association, dans un film où une menace invisible incarnée par le motif incessant de cette pièce poursuit le protagoniste Bill Harford, sera particulièrement efficace aux yeux du compositeur :

« Je vivais alors dans une Hongrie terroriste stalinienne où ce genre de musique n'était pas autorisée. J’écrivais donc cette musique pour moi. Stanley Kubrick a compris le drame de cette période et c'est ce qu'il a retranscrit dans le film », résume Ligeti en 2001 dans le documentaire Stanley Kubrick: Une vie en images. Les œuvres de Kubrick et de Ligeti semblent ainsi faites l’une pour l’autre.