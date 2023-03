Hannah O'Neill et Marc Moreau rejoignent la constellation des étoiles de l'Opéra de Paris

Grande soirée au Palais Garnier jeudi 2 mars : le directeur de l’Opéra de Paris Alexander Neef et le directeur de la danse José Martinez ont rejoint les danseurs sur scène à l’issue de la représentation de Ballet impérial de Balanchine. L’annonce (inattendue) ne concernait pas une, mais deux nominations, celles d’Hannah O’Neill et Marc Moreau, qui rejoignent la constellation du ballet.

Née à Tokyo d’une mère japonaise et d’un père néo-zélandais en 1993, Hannah O’Neill a appris la danse à Auckland. Elle entre dans le corps de ballet en 2011, deux ans après avoir remporté le Prix de Lausanne. En 2014, elle est médaillée d’argent au concours de Varna et obtient le Prix du cercle Carpeaux. Nommée Coryphée la même année, sujet en 2015, et première danseuse en 2016, année où elle reçoit le Prix Benois de la Danse.

Moins attendue, la nomination de Marc Moreau vient rétablir un déséquilibre avec seulement cinq étoiles masculines depuis le départ de François Alu pour dix étoiles féminines. Marc Moreau entre à l’école de danse de l’Opéra de Paris en 1999, puis il rejoint le Corps de ballet en 2004. Coryphée en 2009, Prix de l’AROP en 2010 puis sujet en 2011, il attend huit ans avant d’être élevé au rang de premier danseur en 2019. À 37 ans, il dansait son premier Lac des Cygnes à Noël dernier.

Moins de trois mois après l’arrivée de José Martinez comme nouveau directeur de la danse de la Grande boutique, ces deux premières nominations nous livrent quelques indices sur les choix qui orienteront les prochaines années du ballet !