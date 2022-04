Harrison Birtwistle, grand compositeur anglais, nous a quittés

Ses partitions tantôt exaltantes, brutales et poétiques ont contribué à façonner la composition britannique de la deuxième moitié du XXe siècle. Le compositeur anglais Harrison Birtwistle nous a quittés ce lundi de Pâques, à l'âge de 87 ans.

Harrison Birtwistle naît en 1934 à Accrington, une ville industrielle au nord de l'Angleterre. Il débute sa carrière en tant que clarinettiste et étudie au Royal College of Music à Londres, avec Richard Hall. Lauréat d'un prix de clarinette en 1952, il prend ses premiers cours de composition. Birtwistle intègre alors la Royal Academy of Music, à Londres toujours, puis la Royal Liverpool Philharmonic. Avec le pianiste John Ogdon, le chef d'orchestre Elgar Howarth, ainsi que les compositeurs Alexander Goehr et Peter Maxwell Davies, il forme en 1953 le groupe New Music Manchester. Ses membres jouent un rôle significatif dans la définition du paysage musical anglais de la deuxième moitié du XXe siècle.

Inspiré par Messiaen, Stravinsky…

En 1975, Birtwistle devient le directeur musical du National Theatre. Professeur de composition de 1994 à 2001 au King's College de Londres, influencé par Stravinsky, Varèse ou encore Messiaen, on lui doit plusieurs opéras marquants et de nombreuses pièces symphoniques. The Moth Requiem , notamment, une partition pour douze voix féminines, trois harpes et flûte alto, inspirée par l’amour du compositeur pour les papillons. Parmi ses œuvres marquantes, également, l'opéra The Mask of Orpheus , en 1984, et la pièce pour orchestre Earth Dances en 1986. Birtwistle sera nommé directeur de la musique contemporaine de la Royal Academy of Music, alors qu'il est en résidence au London Philharmonic Orchestra.

Autre composition saillante : …agm…, pour seize voix et trois ensembles instrumentaux. Une création mondiale, commande du ministère de la Culture et de l’Ensemble intercontemporain, enregistrée en 1979 au Théâtre de la Ville sous la direction de Pierre Boulez (à réécouter dans Le Concert de 20h sur France Musique ). À l'occasion de ses 40 ans, l'Ensemble intercontemporain, dirigé par Matthias Pintscher, avait aussi interprété un extrait de Five Distances, quintette à vents écrit par Birtwistle en 1992. Nous pouvons enfin citer Deep Time , pour orchestre, créé par la Staatskapelle Berlin sous la direction de Daniel Barenboim, en 2016.

