[HISTOIRE] Le Mur de Berlin et les musiciens

Le pianiste Peter Rösel raconte sa carrière en ex-RDA

Le pianiste Peter Rösel, qui a bâti sa carrière en Allemagne de l'Est. Né à Dresde en 1945, il grandit en RDA et bénéficie d'une bourse de l'Union Soviétique pour aller étudier au conservatoire de Moscou. Il devient par la suite l'un des pianistes phares de l'Allemagne de l'Est. Le rideau de fer aura ainsi toujours joué un rôle prépondérant dans sa carrière, simultanément obstacle et tremplin.

Paysage orchestral berlinois avant et après le mur

Au cours de son histoire musicale, Berlin n’a jamais compté moins de six orchestres, du Philharmonique au Symphonique, de la Staatskapelle à la Radio. Selon la géographie politique de la ville, ils ne se sont pas toujours retrouvés du même côté.

Publicité

Les orchestres est-allemands au gré des transformations politiques

La création de la RDA en 1949, et la réunification de l’Allemagne cinquante ans plus tard, ont eu des répercussions majeures sur les orchestres situés dans la partie Est de l’Allemagne. La vie musicale n’échappe pas à la grande Histoire.

Daniel Barenboim, invité du jour, revient sur le jour où le mur de Berlin est tombé

Le 12 novembre 1989, trois jours après la chute du Mur, Daniel Barenboim et l’Orchestre philharmonique de Berlin donnent au pied levé un concert pour les citoyens de la RDA : c'était il y a 30 ans, et depuis lors, le pianiste et chef d'orchestre n'a cessé d’œuvrer en faveur de la paix.

Rostropovitch, musicien au pied du mur : une archive de 2008

Un épisode de la série d'émissions consacrée à Mstislav Rostropovitch, émaillée de nombreux documents inédits, et d’interviews. De sa fuite de l’URSS...jusqu'à la chute du mur de Berlin…

Berlin : des chansons d’est en ouest

La chanson allemande d’auteur, à l’est et à l’ouest, entre 1945 et 1989, en lien avec la partition du pays.