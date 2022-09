Hommage à Ramsey Lewis

Ramsey Lewis commence le piano à six ans; étudie au Chicago Music College et à la De Paul University puis forme, en 1956, un trio avec le contrebassiste Eldee Young et le batteur Red Holt. Il enregistre pour la firme de Chicago Argo (Cadet, Chess). En 1959, il connaît un vif succès, se produit à New York et sa popularité culmine en 1965 avec le single et l’album “The In Crowd” vendu à plus d’un million d'exemplaires. Il poursuit sa carrière en s’entourant d’autres musiciens et produit une musique de plus en plus commerciale.

Il signe en 1971 un contrat avec Columbia et s’oriente vers une sorte de “disco-soul”, utilisant en plus des pianos acoustiques et électriques, divers synthétiseurs. Il a enregistré aussi avec Max Roach, Lem Winchester, le chanteur Lou Rawls, pour la radio et la télévision et à reçu nombre de distinctions honorifiques ; il devient dans les années 2000 un héraut (plutôt un héros) ou un notable de la jazzosphère.

Influencé par Art Tatum, les pianistes bebop et aussi Red Garland (pour le phrasé en accords), Ramsey Lewis excelle dans une approche funky de l’instrument, dans la lignée de Bobby Timmons. Mais cela ne va pas sans un recours aux clichés du genre, finalement réduit à ses stéréotypes.

(Xavier Prévost - in Le nouveau dictionnaire du jazz)