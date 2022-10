Hommage à Ronnie Cuber

Le saxophoniste baryton américain Ronnie Cuber est décédé le 7 octobre à l'âge de 80 ans. Il est principalement connu comme un musicien de jazz traditionnel, se produit également dans des sessions latines et a participé à de nombreux enregistrements de pop, rock et rhythm & blues en tant que sideman très demandé,

Ronnie Cuber est un pionnier du hard bop et du latin jazz. Il a joué en tant que sideman pour B. B. King, Paul Simon et Eric Clapton. Ronnie Cuber figure sur l'album Freeze Frame du J. Geils Band, tandis que l'album “Drives” de Dr. Lonnie Smith, paru en 1970 sur le label Blue Note, présente l'une de ses performances les plus énergiques. Il a également joué avec le Saturday Night Live Band.

En 1959, Ronnie Cuber est passé du saxophone ténor au saxophone baryton en jouant dans le Newport Youth Band de Marshall Brown. Avec Slide Hampton et Maynard Ferguson, il produit certaines de ses premières œuvres notables. Ensuite, Ronnie Cuber a collaboré avec George Benson de 1966 à 1967. De 1977 à 1979, il est également membre du nonet de Lee Konitz.

Au milieu des années 1970, on peut l'entendre jouer dans le groupe de Frank Zappa, notamment sur l'album Zappa in New York. Il a rejoint le Mingus Big Band lors de sa formation au début des années 1990 et en est resté membre jusqu'à sa mort. Il a joué la musique du film Across the Universe en différé.

(extrait de Mediotopics - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)