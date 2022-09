Hommage à Sue Mingus

Sue Mingus était la veuve du compositeur et contrebassiste Charles Mingus qu’elle avait rencontré en 1964 quand elle était journaliste et écrivaine. Après la disparition de son mari, elle a continué à faire vivre à la fois sa mémoire (en publiant l’autobiographie de leur vie commune « Tonight at Noon », traduit en français sous le titre « Pour l’amour de Mingus », mais sa musique, en devenant la manageuse et productrice des groupes Mingus Dynasty et Mingus Big Band. Lors de leurs tournées et enregistrements, ils ont donné une nouvelle vie aux compositions de Charles Mingus, souvent avec de nouveaux arrangements. Le Mingus Big Band a longtemps donné un rendez-vous hebdomadaire, dès 1991 au Fez, puis au Jazz Standard de New York, le club dont Sue avait fait un « second home’.

Sue Mingus avait aussi été à l’initiative d’inédits somptueux de son époux : « Charles Mingus : Music Written for Monterey, 1965 » (Mingus Music, 2006) et « Charles Mingus Sextet with Eric Dolphy, Cornell 1964 » (Blue Note, 2007). Elle avait également produit en 1989 au Lincoln Center de New York la création sur scène de Epitaph, l’œuvre la plus ambitieuse de Mingus, écrite pour 31 musiciens.

Sue a laissé une empreinte indélébile sur tous ceux qu'elle a rencontrés avec sa passion et sa persévérance. Son dévouement et sa défense de l'art et de la carrière des autres étaient inégalés, que ce soit pour son défunt mari Charles Mingus ou les nombreux musiciens de Mingus Legacy qu'elle considérait comme sa famille élargie. Elle était une artiste, auteur, journaliste, éducatrice et une mère, grand-mère et arrière-grand-mère adorée. Aussi rapide avec une blague élégamment tranchante qu'elle l'était avec un rire ou un cri d'encouragement, son sens intransigeant de la justice et de l'énergie était une source d'inspiration pour tous ceux qu'elle rencontrait. Ni humiliée par l'âge ni par l'infirmité, elle est restée dans la bonne humeur jusqu'à la toute fin, appréciant les visites et les rencontres avec ses amis proches et sa famille.

Sue Mingus était un producteur de disques et directeur de groupe américain. Elle était la veuve du compositeur de jazz et bassiste Charles Mingus.

Après la mort de Charles Mingus des suites de la maladie de Lou Gehrig[1] en 1979, Sue Mingus a créé des groupes pour interpréter sa musique, à commencer par Mingus Dynasty, un septuor qui fait des tournées internationales et se produit régulièrement au Jazz Standard de New York. Le Dynasty alterne avec le Mingus Big Band et le Mingus Orchestra.[2] Mingus a produit plusieurs albums avec ces groupes. En 2011, Mingus Big Band Live at Jazz Standard a remporté le Grammy Award du meilleur album de grand ensemble de jazz.[3][4]

Elle a produit deux albums hérités : Charles Mingus : Musique écrite pour Monterey, 1965 (Mingus Music, 2006) et Charles Mingus Sextet avec Eric Dolphy, Cornell 1964 (Blue Note, 2007).[4][5]

En 1989, Sue Mingus a produit Epitaph de Mingus pour trente et un musiciens lors de sa première à Alice Tully Hall au Lincoln Center et à nouveau en 2007 lorsqu'il a fait une tournée dans quatre villes et a été diffusé par National Public Radio.

Par l'intermédiaire de la société d'édition Jazz Workshop de Mingus, Mingus a publié des livres éducatifs, Charles Mingus : More than a Fake Book, Charles Mingus : More than a Play Along, des dizaines de classements Mingus Big Band, des classements de guitare et de piano et une série pour étudiants appelée Simply Mingus. , tous distribués par Hal Leonard Publishers.

En 2002, elle a publié un mémoire, Tonight at Noon : a Love Story, qui était un meilleur livre de l'année du Los Angeles Times et un livre remarquable du New York Times.[7][8]

En 2009, par le biais de Let My Children Hear Music, l'association à but non lucratif créée pour promouvoir la musique de Mingus, elle a présenté le premier concours annuel du lycée Charles Mingus à la Manhattan School of Music avec Justin DiCioccio.

Elle est décédée le 24 septembre 2022