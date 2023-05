Howard Shore : "Éloigné de l’image, vous travaillez dans un monde purement musical"

« Bonjour, c’est Howard, et je viens vers vous en cette belle journée d’avril ». Regard bleu perçant, cheveux argentés et sourcils broussailleux, nous n’apercevrons Howard Shore que quelques instants. « C’est mieux de couper la webcam, car cela diminue la qualité du son ». Nous nous concentrons donc sur la voix bien timbrée, rugueuse et cordiale du compositeur, qui nous joint depuis son domicile près de New York. « Dans une forêt de chênes », tient-il à préciser. Bucolique, comme la Comté des Hobbits de Tolkien. Une nature propice à l’écriture, notamment celle du concerto pour guitare et orchestre The Forest, joué ce vendredi à l’Auditorium de la Maison de la Radio et de la Musique : l’occasion de prouver qu’Howard Shore n’est pas que le Seigneur des B.O.

« Ce concerto a été commandé par le chef Alexander Shelley », étaye le compositeur. « C’est une pièce écrite spécialement pour le guitariste monténégrin Miloš, car je souhaitais rendre hommage à la beauté de sa musique. Nous sommes devenus bons amis et je souhaitais que la pièce touche à son environnement, là où il a grandi, un environnement similaire à celui où je vis aujourd’hui. Une façon, en quelque sorte, de se connecter à la nature. »

À partir de ce vendredi et tout le week-end, un casting de solistes 5 étoiles se succédera à la Maison de la Radio et de la Musique pour sublimer les créations d’Howard Shore : l'organiste Karol Mossakowski, la violoniste Raphaëlle Moreau, le violoncelliste Henri Demarquette, le pianiste Jean-Paul Gasparian… « Ils joueront des pièces qui ont été écrites spécifiquement pour différents artistes. Le concerto pour piano, Ruin and Memory, a été composé pour Lang Lang, et créé au Beijing Music Festival », fait savoir Howard Shore. Une œuvre pour chœur a cappella également, Mass, commandée « par l’église de Lucerne et le maestro Ludwig Wicki ». Grand-messe parisienne attendue de pied ferme par Howard Shore : « Je suis très impatient. Nous avons pris un peu de retard avec la pandémie, et là nous allons tous nous rencontrer à Paris, nous venons de partout. Les solistes sont merveilleux. J’ai hâte. »

"Une façon d'étendre ma palette"

Ces incursions dans la musique de scène permettent au compositeur de musique de film de s’émanciper de l’image : « La musique de film est plus ‘à gros traits’. Souvent, les musiques symphoniques que j’écris pour la scène seront davantage détaillées dans le contrepoint, dans le langage harmonique utilisé. Parce que vous avez la liberté, éloigné de l’image, vous travaillez dans un monde purement musical. » Une façon « d’étendre ma palette », explique Howard Shore, qui s’est même attaqué au lyrique : « J’ai transformé l’histoire de La Mouche, un film de science-fiction, en opéra ! L’œuvre a été créée au théâtre du Châtelet en 2008. » Sous la direction de Placido Domingo et dans une mise en scène du réalisateur David Cronenberg, son éternel binôme : « David et moi sommes tous les deux Canadiens, nous avons grandi à Toronto, nos quartiers étaient proches. Nous avons une sensibilité similaire. »

À propos, a-t-il reçu une éducation classique ? « J’ai chanté dans un chœur, à l’école. Et j’ai eu un très bon résultat à un test national canadien, qui visait à sonder les élèves sur leurs habilités musicales. » On lui propose un instrument, il choisit la clarinette. « Je jouais déjà des instruments à vent depuis plusieurs années, mais j’ai commencé à prendre des cours privés. » Son professeur, Lawrence Weinzweig, était le frère de John Weinzweig, « compositeur canadien très célèbre, le doyen des compositeurs au Canada. Son frère a pensé qu’il serait bon que j’apprenne les harmonies et le contrepoint. À 8 ou 9 ans, j’ai commencé à griffonner des notes, au crayon de papier. »

Il passe ensuite par les bancs de la Berkeley School of Music et suit l’enseignement de Jon Beckwith, grand compositeur pour musique chorale. C’est à cette période que le jeune Howard part en tournée… avec un groupe de rock, Lighthouse, où il joue du saxophone. « 1000 concerts, pendant 4 ans, et huit albums. Nous avons également enregistré des projets avec des orchestres : l’Edmonton Symphony, le Vancouver Symphony, les orchestres de Toronto, Montréal… » Il étudie aussi le violoncelle, la trompette et le piano. « Je ne joue plus vraiment d’instruments maintenant, mais ils font partie de ma vie. C’est comme apprendre à faire du vélo, c’est une expérience que l’on n’oublie jamais. »

"Je compose surtout le matin, quand je suis frais"

Préfère-t-il composer pour la scène, ou pour le grand écran ? « Les deux approches sont intéressantes ! J’aime aussi lire, raconter des histoires, ce qui explique l’intérêt que je porte à la musique de film. Chaque jour, que j’écrive de la musique pour théâtre, pour film ou pour salle de concert, je suis emballé », s’enthousiasme le compositeur de 76 ans, auquel nous demandons - un peu indiscrets - de livrer ses secrets de création : « Alors je compose surtout le matin, quand je suis frais. Cela continue habituellement jusqu’au déjeuner. Ensuite, l’après-midi, c’est surtout de l’orchestration, de la production, de l’édition et de l’enregistrement. Mes soirées sont quant à elles réservées à ma famille, un moment calme, dédié aussi en grande partie à la lecture. »

Entre effervescence et minimalisme, à l’image de ses partitions. Des bandes originales cronenbergiennes sombres et électroniques, comme Videodrome en 1983, aux formations orchestrales exaltantes du Seigneur des Anneaux, dans quel genre se sent-il le plus à son aise ? « J’aime tout ! J’ai essayé plein de façons différentes de composer de la musique et l’intérêt avec les films, c’est que cela me permet de travailler avec des orchestres formidables, comme le London Philharmonic. Les projets électroniques, comme sur After Hours ou Videodrome, m’ont quant à eux permis d’expérimenter dans les studios d’enregistrement. »

Musiques d'exploration

De la gigantesque fresque symphonique qu’il a composée pour le Seigneur des Anneaux – aux leitmotivs très wagnériens - Howard Shore préfère d’ailleurs « les morceaux plus intimes, comme les moments entre Sam et Frodon. Ils contiennent, je pense, le cœur et l’âme de la trilogie. » La Terre du Milieu fut aussi terre d’expérimentations, avec le choix du violon Hardanger , instrument du folklore norvégien : « J’ai utilisé cet instrument pour représenter le royaume du Rohan, que Tolkien décrit comme une région nordique. Le Hardanger était un moyen d’apporter ce son septentrional, européen. » Une appétence pour les instruments inhabituels que l’on retrouve notamment avec le thérémine du thème d’ Ed Wood , interprété par Lydia Kavina ce samedi au Studio 104.

Quand nous essayons de lui soutirer une anecdote exclusive sur la musique du Seigneur des Anneaux, déception : « Je pense que j’ai déjà tout raconté, il n’y a plus de secrets ! » Qu’a-t-il pensé des compositions de Bear McCreary pour la série Rings of Power, production Amazon dérivée du Seigneur des Anneaux ? « Il a fait un travail formidable ». Et comment juge-t-il la première saison, éreintée par la critique ? Blanc de cinq secondes. « Je pense que ça se met bien en place… Ça se met en place », lâche du bout des lèvres Howard Shore, qui a lui-même composé le thème du générique de la série. « Il y a plus de saisons à venir, la série s’en sort bien », finit-il par ajouter. Dont acte.

Éclectique, touche-à-tout, Howard Shore est très reconnaissant de la liberté de création dont il a pu bénéficier dans la plupart de ses projets cinématographiques : « J’ai eu de très belles collaborations avec de formidables directeurs : Martin Scorcese, David Fincher, Tim Burton, David Cronenberg, Peter Jackson… J’aime le fait qu’ils m’aient autorisé à créer des œuvres à partir de mon cœur, à partir de ce que je souhaitais apporter moi aux films. » Un petit vent de liberté qui soufflera sans doute ce week-end à la Maison de la Radio et de la Musique.