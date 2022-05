Iannis Xenakis, révolutionnaire

Né en 1922 à Brăila, dans le sud-est de la Roumanie, Iannis Xenakis grandit dans une communauté grecque et baigne dans une atmosphère musicale riche : “La famille écoute de la musique classique, tzigane, populaire ou religieuse sur une chaîne de radio polonaise ou le dimanche à l’église orthodoxe ”, explique sa fille Mâkhi dans son ouvrage Iannis Xenakis, un père bouleversant. Le jeune Iannis est envoyé étudier sur l’île de Spetses alors qu’il a seulement 10 ans, et y découvre, dans une solitude pesante, l’antiquité grecque, les mathématiques et la musique, qui deviendront les piliers de son futur univers artistique.

Un résistant communiste

Voulant poursuivre ses études dans la voie des mathématiques, il intègre l’École Polytechnique d’Athènes à la fin des années 1930. Mais la Seconde Guerre mondiale et les troupes de Mussolini interrompent les activités de l’Université. Iannis Xenakis s’engage alors dans la résistance grecque, et se bat aux côtés des partisans communistes. Ces derniers font vaillamment face aux envahisseurs nazis. Cependant, le partage de l’Europe entre les Alliés occidentaux et l’URSS, cristallisé dans la conférence de Yalta en février 1945, fait voler en éclats les espoirs communistes. Dès 1944, la guerre civile fait rage dans le pays, et oppose le gouvernement soutenu par le Royaume-Uni et les États-Unis aux branches armées du Parti communiste de Grèce (le KKE).

Publicité

Iannis Xenakis dans ses années de jeunesse, à Paris - Famille Xenakis

La France et le Corbusier

Mis en prison à plusieurs reprises pour ses opinions politiques, le jeune étudiant perd un œil et la moitié de sa mâchoire en 1945, recevant en plein visage un éclat d’obus britannique. “Condamné à mort par contumace et dégoûté de la politique”, raconte Mâkhi Xenakis, il quitte son pays en 1947, même année que l'obtention de son diplôme d’ingénieur. Il se réfugie alors en France et devient par hasard collaborateur de Le Corbusier, qui ne tarde pas à lui confier des projets importants. Iannis Xenakis réalise ainsi les “pans de verre ondulatoires” du couvent de La Tourette (1953-1959) ou bien le Pavillon Philips, lors de l’exposition universelle en 1958 à Bruxelles et en collaboration avec Le Corbusier.

Mais à côté de ses activités architecturales, Xenakis ne cesse de composer de la musique. L’apatride rejoint au milieu des années 1950 le Groupe de Recherches Musicales de Pierre Schaeffer. Quelques années auparavant, sa rencontre avec Olivier Messiaen l’a convaincu de persévérer dans ses ambitions artistiques, et le soutien d’Hermann Scherchen ou d' Edgard Varèse l’aide à diffuser ses créations à travers différents concerts.

Mathématiques et masses sonores

La musique qu’il écrit, basée sur des systèmes mathématiques comme la théorie des probabilités ou alors des surfaces graphiques tels que les paraboloïdes hyperboliques (“ Metastasis ” en 1958), va à l’encontre de la musique sérielle classique. S’inspirant des masses sonores qu’il a pu entendre lors des manifestations à Athènes à la fin des années 1930, des bombardements de la guerre ou du bruit du tonnerre, l’univers sonore de Xenakis est fortement spatialisé. Novateur, il repousse ainsi les limites de la composition et rend poreuses les frontières entre musique et architecture. "Quand on entend [ses œuvres], on entend la guerre”, décrit sa fille Mâkhi.

Iannis Xenakis chez lui, à Paris, en 1999 © Getty - Ulf Andersen / Hulton Archive

Car le passé douloureux et violent du compositeur franco-grec, naturalisé en 1965, façonne son art et sa vision du monde. En 1974, alors âgé de 52 ans, il est amnistié par le gouvernement grec et revient dans son pays après 27 ans d’exil. Son Polytope de Mycènes (qui le place en pionnier du "land art") est joué en 1978. Ce spectacle en plein air attire près de 50 000 spectateurs, et mêle jeux de lumière et mise en scène théâtrale. Xenakis s'y réapproprie les montagnes de la cité antique et l’environnement de ses jeunes années, qui lui ont été volées par un souci de résistance trop tenace. Il écrivait en 1982 : “Préférer les spectacles naturels hors de l’homme. Préférer le vertige que crée l’abysse du ciel étoilé, lorsqu’on y plonge notre tête en oubliant la terre où reposent nos pieds.”

Pour en savoir plus :

Iannis Xenakis, un père bouleversant par Mâkhi Xenakis aux Editions Actes Sud

Exposition "Révolutions Xenakis" à la Philharmonie de Paris

À lire aussi : Iannis Xenakis par le Trio Xenakis et le Collectif Xenakis