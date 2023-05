"Il y a un ras-le-bol" : les intermittents de l'Opéra de Bordeaux en colère contre leur salaire

Alors que l'Opéra de Bordeaux vient de dévoiler une alléchante saison 2023-2024 , les intermittents employés par l'institution haussent le ton. Ils étaient une quinzaine ce mardi à manifester leur mécontentement devant l'Auditorium à Bordeaux, face à une rémunération qu'ils jugent scandaleuse. "Et depuis le mois de janvier, nous sommes plus de 70 intermittents à nous retrouver, pour des échanges autour de nos revendications", souligne Jérôme, technicien d'orchestre intermittent à l'Opéra de Bordeaux, joint par France Musique.

Depuis décembre, les intermittents (60% des techniciens de l'Opéra) réclament ainsi une hausse de leur salaire. "Aujourd'hui, le tarif de base pratiqué à l'Opéra de Bordeaux pour les intermittents - techniciens, exécutants, réalisateurs - est de 11€52 brut de l'heure, et ce depuis 10 ans, rapporte Jérôme. Or, c'est bien en-dessous de ce qui est pratiqué dans la métropole de Bordeaux et dans d'autres salles, comme le Théâtre National de Bordeaux Aquitaine, le TNBA. Dans ces autres établissements, le minimum se situe aux alentours de 15€50 brut."

La grève envisagée

Comment comprendre une telle disparité ? "Cela s'explique, je pense, par une présidence qui n'a jamais à l'époque entendu les demandes des intermittents. Depuis un an et demi, la direction de l'Opéra a changé, la mairie aussi, et au moins nous avons été entendu et reçu, ce qui n'avait pas été le cas depuis longtemps. C'est compliqué pour nous, car nous sentons une écoute, mais il y a un ras-le-bol total." Où en sont les négociations ? "Des propositions sont faites, mais bien en-deçà de ce que l'on demande. Nous souhaitions remonter notre salaire à 15€ brut, pour rattraper toutes ces années et s'aligner sur le tarif pratiqué en région Aquitaine. La direction nous a proposé d'atteindre 14€ d'ici trois ans, en trois paliers. Mais dans 3 ans, 14€, ce sera assez ridicule au vu de l'inflation."

Une grève est-elle envisagée par les intermittents ? "Elle est même demandée par certains agents. Il nous reste peu de spectacles avant la fin de la saison à Bordeaux, mais il en reste. À noter que nous sommes soutenus par un certain nombre de permanents. Il est donc possible que nous en venions à déposer un préavis de grève, et à utiliser ce levier-là." Les négociations "sont en cours", indique de son côté à France Musique la direction de l'Opéra de Bordeaux, qui ne souhaite pas s'exprimer davantage pour le moment sur le sujet.