Indépendants ! Les Ensembles français à l’honneur sur France Musique

Lundi 13 juin , France Musique consacre une partie de son antenne aux ensembles indépendants français . Cette journée rendra compte de la diversité des structures, de leurs formats, de leurs répertoires… La FEVIS rassemble aujourd’hui 175 ensembles musicaux indépendants qui donnent plus de 5000 représentations par an dans le champ des musiques de patrimoine et de création, depuis le répertoire médiéval à la création d’aujourd’hui. Les Ensembles Vocaux et Instrumentaux Spécialisés se caractérisent notamment par leur répertoire spécifique et leur volonté d’authenticité, une activité axée autour de projets musicaux, l’engagement de musiciens indépendants, une structure administrative professionnelle et permanente dont le siège social est en France.

Au programme :

Musique Matin | 7h-9h par Jean-Baptiste Urbain

Avec Judith Pacquier et Marianne Piketty

En Pistes ! | 9h-11h par Emilie Munera et Rodolphe Bruneau-Boulmier

Emission spéciale autour des ensembles

Allegretto | 11h-12h30 par Denisa Kerschova

Musicopolis | 13h-13h30 par Anne-Charlotte Rémond

Hippolyte et Aricie, le Rameau des Musiciens du Louvre

Arabesques | 13h30-15h par François-Xavier Szymczak

Autour de l’Ensemble Dissonances de David Grimal

Relax ! | 15h-17h par Lionel Esparza

Le van Beethoven | 17h-18h par Aurélie Moreau

Raphaël Pichon et Pygmalion

Le Concert de 20h | 20h-22h30 par Clément Rochefort

Focus sur les jeunes ensembles (La Tempête, Sécession Orchestra, Les Métaboles, Les Frivolités Parisiennes…)

Dans son numéro de juin, le magazine Diapason consacre également un dossier à ce sujet écrit par Vincent Agrech.